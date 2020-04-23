Toyota yeni crossover modelini resmen tanıttı: Yaris Cross

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Japon otomobil üreticisi Toyota, koronavirüs pandemisi nedeniyle prömiyerini ertelemek zorunda kaldığı yeni crossover modelini sonunda tanıttı. Araç esasında iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkacaktı ama sagın nedeniyle bu gerçekleşemedi.

Yaris Cross olarak adlandırılan model isminden de anlaşışabileceği üzere beş kapılı Yaris'le aynı TNGA-B platformunu paylaşıyor. Ancak karşımızda hatchback'in modifikasyondan geçirilmiş versiyonundan ziyade tamamen yeni bir model var.

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RAV4'ten esintiler taşıyor

Toyota Yaris Cross'un tasarımı oldukça muhafazakâr. Araç her haliyle büyük kardeşi Toyota RAV4 göz önünde bulundurularak tasarlandığını belli ediyor. Genel görünüm ve çamurluk kemerlerinin tasarımı da zaten bunu doğrular nitelikte.

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Yeni model, Yaris'ten sadece ismini değil 2.560 mm'lik aks mesafesini de miras almış. Ancak 4.180 mm uzunluğa sahip aracın standart modelden 240 mm daha uzun olduğunu belirtelim. Bununla birlikte hatchback'den 20 mm daha geniş ve 90 mm daha yüksek.

Yaris Cross'un 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltukları daha fazla bagaj alanı ve daha geniş bir iç mekanla sonuçlanıyor. Bagaj bölmesindeki zeminin yüksekliğinin ayarlanabilmesi ise bir başka avantaj.

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Hibrit motor ve dört tekerlekten çekiş

Toyota Yaris Cross'in kaputunun altında 1.5 litrelik üç silindirli benzinli motor ve elektrik motorundan oluşan hibrit ünite var. Toplamda 116 beygir güç üretebilen bu motor ünitesine dört tekerlekten çekiş (AWD-i) sistemi eşlik ediyor.

Otomobilin ayrıca Yaris hatchback gibi 1.5 litrelik 3 silindirli benzinli motora sahip bir verisyonunun da sunulması planlanıyor. Toyota Yaris Cross, hatchback versiyonu ile birlikte Fransa'daki Valenciennes fabrikasında üretilecek.

Şirket yılda 150.000'den fazla Yaris üretmeyi planlıyor. Renault Captur, Nissan Juke ve Ford Puma gibi modellerle yarışacak olan yeni model, 2021 yazında Avrupa'da satışa sunulacak.

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