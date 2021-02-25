Rengarenk iMac’ler geri dönüyor

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Geçen yılın sonlarında beklenen ancak pandemi nedeniyle bu yıla doğru sarkan iMac serisinin yenilenmesi hamlesine adım adım yaklaşıyoruz. Apple M1 yonga seti ve yeni tasarım iddialarına şimdi de farklı renk seçenekleri iddiası katıldı.

Rengarenk iMac modelleri

Mart ayındaki Bahar etkinliğinde veya Haziran ayındaki WWDC 2021 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni iMac serisi pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Bir ihtimal Apple Silicon yanında yeni tasarım ve renk seçenekleri de olacak.

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İddialara göre yeni iMac tasarımı iPad Pro ve iPhone 12 ile gördüğümüz metalik köşegen konseptine yaklaşıyor. Ekran kenarları da inceltilen iMac böylece daha kompakt ve ince bir görünüme kavuşuyor.

Diğer taraftan renk seçenekleri de iPad Air ile aynı çizgiye geliyor. Gül kırmızısı, yeşil, gökyüzü mavisi, geleneksel gümüş ve uzay grisi şeklinde 5 farklı renk seçeneği uyuma önem verenleri bekliyor olacak.

Son olarak Apple M1 yongasının da artık iMac içerisinde kullanılması bekleniyor. Bu yonga Apple M1 mi olacak yoksa daha güçlü Apple M1X yongası mı olacak net değil ancak yeni iMac erken tanıtılırsa Apple yongasını göremeyedebiliriz.

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https://mashable.com/article/apple-imac-2021-new-colors

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