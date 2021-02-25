Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rengarenk iMac’ler geri dönüyor

    Apple’ın tasarım tarafında önemli değişiklikler yapacağı yeni iMac serisinde toplam 5 farklı renk seçeneğinin de olacağı iddia edildi. Böylece hitap ettiği kitleyi arttırabilecek.
    25 Şubat 2021, 15:30 (1 gün)
    2,9b
    2
    5
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Rengarenk iMac’ler geri dönüyor
    Tam Boyutta Gör

    Geçen yılın sonlarında beklenen ancak pandemi nedeniyle bu yıla doğru sarkan iMac serisinin yenilenmesi hamlesine adım adım yaklaşıyoruz. Apple M1 yonga seti ve yeni tasarım iddialarına şimdi de farklı renk seçenekleri iddiası katıldı.

    Rengarenk iMac modelleri

    Mart ayındaki Bahar etkinliğinde veya Haziran ayındaki WWDC 2021 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni iMac serisi pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Bir ihtimal Apple Silicon yanında yeni tasarım ve renk seçenekleri de olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple 32 çekirdekli M1 yongası hazırlıyor olabilir

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü"

    İddialara göre yeni iMac tasarımı iPad Pro ve iPhone 12 ile gördüğümüz metalik köşegen konseptine yaklaşıyor. Ekran kenarları da inceltilen iMac böylece daha kompakt ve ince bir görünüme kavuşuyor.

    Diğer taraftan renk seçenekleri de iPad Air ile aynı çizgiye geliyor. Gül kırmızısı, yeşil, gökyüzü mavisi, geleneksel gümüş ve uzay grisi şeklinde 5 farklı renk seçeneği uyuma önem verenleri bekliyor olacak.

    Son olarak Apple M1 yongasının da artık iMac içerisinde kullanılması bekleniyor. Bu yonga Apple M1 mi olacak yoksa daha güçlü Apple M1X yongası mı olacak net değil ancak yeni iMac erken tanıtılırsa Apple yongasını göremeyedebiliriz.

    Rengarenk iMac’ler geri dönüyor
    Tam Boyutta Gör



    https://mashable.com/article/apple-imac-2021-new-colors Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xagdas (Çağdaş Y.) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    bütün portlar arkada olursa bekledikleri satışı yakalayamazlar. en az 2 usb yan kenarlardan birinde olmalı (her ne kadar çirkinleştirse bile)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    "aynı tasarımın kenarları köşeli yaptık, bakın ne kadar şık" diye düşünüyorlarsa ben de şunu diyorum; PC'ler artık sizin bilgisayarınızdan daha şık, 1998 ve 2002 yılındaki gibi öncü tasarımlar yapmanızı beklerdim. Fakat, o öndeki Apple logosunu kaldırıp ekranı büyültmek güzel bir karar. Gereksiz yer tutuyordu ekranın altında.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzay grisi ve Gumus olarak 2 renk cikarsalar yeterli bence. Fiyat olarak da uygun sunarlarsa bence cok guzel bir secenek olur.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yeşil rengi çok beğeniyordum umarım uygun fiyatlı olur alırız
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Olmamış
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak 1 gün TP-Link RE605X Menzil Genişletici İncelemesi - Ölü Bölgelere Son! 1 gün Renault, Fransa'daki tesislerinde Mitsubishi üretimi yapabilir 1 gün Yerli yapım VR oyun Naau: The Lost Eye, Steam üzerinden yayınlandı 1 gün Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender 1 gün ZTE, ekran altı yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını gösterdi 1 gün Apple her üç ila dört haftada bir, şirket satın alıyor 1 gün Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı 1 gün PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu 1 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 1 gün Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir 1 gün Acer’ın dayanıklılık sözü verdiği ConceptD 3 ve 7 satışa çıktı 1 gün HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı 1 gün Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model 1 gün Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu 1 gün Apple’ın iç mekan haritalama formatı standart olarak kabul edildi 1 gün Netflix'in zombi-soygun filmi Army of the Dead'den ilk fragman yayınlandı: Yönetmen Zack Snyder 1 gün PS Plus'ta Mart ayına 429 TL'lik sürpriz geliyor olabilir 1 gün 2021 Land Rover Defender V8, 518 beygir güçle geldi 1 gün Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Rengarenk iMac’ler geri dönüyor Sonraki Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri 1 gün 2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu 1 gün TUSAŞ'ın insansız elektrikli helikopteri T629'un görüntüleri ortaya çıktı 1 gün Rick and Morty yaratıcılarının yeni dizisi Solar Opposites'in 2. sezon fragmanı yayınlandı 1 gün PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı 1 gün 2021 Skoda Fabia'nın teknik detayları açıklandı: Yalnızca benzinli motorlar ve akıllı çözümler 1 gün Mission Impossible 7, sinemalardan kısa süre sonra Paramount+'a gelecek 1 gün Avusturalya yerel yayıncıları destekleyecek kanunu kabul etti 1 gün Avatar: The Last Airbender'ın sinema filmi geliyor: Daha fazlası yolda 1 gün Henry Cavill'ın kadroda olduğu Mass Effect dizisi geliyor olabilir 1 gün Marvel'ın Hawkeye dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı 1 gün Razer’dan geniş açılı web kamerası 2 gün MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü mobil cihazlar için yayınlandı 2 gün Apple, uygulama gizlilik etiketleri hakkında ek rehber yayınladı 2 gün Sonsuz koşucu oyunu Total Eggscape, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı 2 gün MacBook Pro'lar, SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasına tekrar kavuşuyor 2 gün Facebook, platformlarında çocuk istismarını önlemek için yeni çalışmalar yapıyor 2 gün Uygun fiyatıyla Realme Buds Air 2 tanıtıldı: ANC, Bluetooth 5.2 ve daha fazlası 2 gün Uyuşturucu kaçakçılığı oyunu Cartel Tycoon'un çıkış tarihi açıklandı 2 gün Perseverance'ın Mars'ta çektiği binlerce işlenmemiş fotoğrafa buradan göz atın Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız