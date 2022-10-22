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    Resident Evil 4 Remake'ten oynanış videosu ve hikaye fragmanı geldi

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan Resident Evil 4 remake'ten geçtiğimiz saatlerde oynanış videosu ve hikaye fragmanı paylaşıldı. Videoları haberde bulabilirsiniz.      
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    Resident Evil 4 Remake'ten oynanış videosu geldi Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler seri Resident Evil'ın dördüncü oyununun remake versiyonundan oynanış videosu geldi.

    Geçtiğimiz saatlerde Resident Evil için bir sunum düzenlendi ve Resident Evil 4 remake'ten yeni bilgiler paylaşıldı. Özellikle oyunun Steam fiyatı da açıklandı ve enteresan bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Oyun, Steam'de 563,47 TL. gibi küsüratlı bir fiyata satılıyor. oyunun paylaşılan videolarını da aşağıda bulabilirsiniz. Resident Evil 4 Remake; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için 24 Mart'ta çıkış yapacak.

    Resident Evil 4 Remake Oynanış Videosu

    Raccoon City'deki biyolojik felaketin üzerinden altı yıl geçti. Olaydan kurtulanlardan biri olan Ajan Leon S. Kennedy, başkanın kaçırılmış kızını kurtarmaya gönderildi. Leon, kızın izini uzak bir Avrupa köyüne kadar takip etti. Buradaki yerlilerde korkunç derecede yanlış giden bir şeyler var ve yaşam, ölüm, dehşet ve arınmanın bir araya geldiği bu cesur kurtarma ve korku hikayesinde perdeler açılıyor.

    Modernleştirilmiş oynanış, yeniden yapılandırılmış bir hikaye ve son derece detaylı grafikleri ile Resident Evil 4, endüstrinin mihenk taşlarından birinin yeniden doğmasını sağlıyor.

    Hayatta kalma korku türünde devrim niteliği taşıyan kabusu tekrar yaşayın.

    Resident Evil 4 Remake Hikaye Fragmanı

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    necoinside 2 gün önce

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