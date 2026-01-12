Epic Games için zorlu tablo: Ücretsiz oyunlar satışlara dönüşmedi

Ücretsiz oyunlar satışlara yansımadı
Epic’in yıllık inceleme raporlarından derlenen verilere göre, üçüncü parti oyunlardan elde edilen gelir 2019-2024 döneminde yalnızca yüzde 1,6 oranında arttı. 2019'da 251 milyon dolar seviyesinde olan bu gelir, 2022'de 355 milyon dolara kadar yükseldi. Ancak 2023'te yüzde 13, 2024'te ise yüzde 18'lik düşüşlerle yeniden 2019 seviyelerine yaklaştı. Beş yıllık süreç sonunda harcama artışı yalnızca 4 milyon dolar oldu.
Toplam mağaza gelirleri ise farklı bir yönde. Fortnite mikro ödemelerinin etkisiyle Epic Games Store'un toplam geliri 2019'dan 2024'e yüzde 60 artarak 680 milyon dolardan 1,09 milyar dolara yükseldi. Buna karşın üçüncü parti oyun satışlarının toplam gelir içindeki payı her yıl yüzde 50'nin altında kaldı ve 2022'den bu yana gerilemeye devam etti.
Epic'in önümüzdeki haftalarda yayımlaması beklenen 2025 değerlendirme raporu, şirketin mevcut stratejisinde bir yön değişikliği olup olmadığını daha net ortaya koyacak.