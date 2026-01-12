Giriş
    Epic Games için zorlu tablo: Ücretsiz oyunlar satışlara dönüşmedi

    Epic Games Store'un kullanıcı sayısı son beş yılda hızla artarken, üçüncü parti oyunlardan elde edilen gelir neredeyse yerinde saydı. Ücretsiz oyun stratejisi harcamaya dönüşmedi.

    Epic Games için zorlu tablo: Ücretsiz oyunlar satışlara dönüşmedi Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, son yıllarda agresif büyüme stratejileriyle kullanıcı tabanını ciddi biçimde genişletti. Ancak bu büyüme, platformu halen rakibi Steam'e yakınlaştırmış değil. Son verilere göre Epic Games'in kullanıcı sayısı artarken harcama tarafı yerinde saymaya devam ediyor.

    Ücretsiz oyunlar satışlara yansımadı

    Epic’in yıllık inceleme raporlarından derlenen verilere göre, üçüncü parti oyunlardan elde edilen gelir 2019-2024 döneminde yalnızca yüzde 1,6 oranında arttı. 2019'da 251 milyon dolar seviyesinde olan bu gelir, 2022'de 355 milyon dolara kadar yükseldi. Ancak 2023'te yüzde 13, 2024'te ise yüzde 18'lik düşüşlerle yeniden 2019 seviyelerine yaklaştı. Beş yıllık süreç sonunda harcama artışı yalnızca 4 milyon dolar oldu.

    Epic Games için zorlu tablo: Ücretsiz oyunlar satışlara dönüşmedi Tam Boyutta Gör
    Ayrıca aynı dönemde Epic Games Store'un PC kullanıcı sayısı yüzde 173 artarak 108 milyondan 295 milyona ulaştı. Veriler, birçok kullanıcının mağazayı oyun satın almak yerine ücretsiz dağıtılan yapımları toplamak için kullandığını düşündürüyor. Epic'in yüksek profilli özel oyun hamleleri de beklenen etkiyi yaratmış görünmüyor. 

    Toplam mağaza gelirleri ise farklı bir yönde. Fortnite mikro ödemelerinin etkisiyle Epic Games Store'un toplam geliri 2019'dan 2024'e yüzde 60 artarak 680 milyon dolardan 1,09 milyar dolara yükseldi. Buna karşın üçüncü parti oyun satışlarının toplam gelir içindeki payı her yıl yüzde 50'nin altında kaldı ve 2022'den bu yana gerilemeye devam etti.

    Epic’in önümüzdeki haftalarda yayımlaması beklenen 2025 değerlendirme raporu, şirketin mevcut stratejisinde bir yön değişikliği olup olmadığını daha net ortaya koyacak.

