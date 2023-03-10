Tam Boyutta Gör Resident Evil remake serisiyle olumlu eleştiriler almayı başaran Capcom, 24 Mart tarihinde serinin yeni oyunu Resident Evil 4 Remake'i oyun severler ile buluşturacak. Şimdi sürpriz bir şekilde stüdyo, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S ve Steam kullanıcıları için oyunun ücretsiz bir deneme sürümünü yayınladı.

Resident Evil 4'ün ücretsiz demosu yayınlandı

Bilmeyenler için Capcom, son Resident Evil remake serisiyle büyük bir başarı elde etti. 2019'da Resident Evil 2'nin yeni nesil sürümünü yayınlayan stüdyo, 2020'de yeni mekanik ve grafiklerle güncellenen Resident Evil 3'ü oyuncular ile buluşturdu. Resident Evil 4 remake ise orijinaline oranla ciddi iyileştirmeler ve oynanış değişiklikleriyle birlikte geliyor.

Resident Evil 4 Remake, Raccoon City'deki biyolojik felaketten altı yıl sonrasını konu alıyor. Oyunda, felaketten kurtulan Ajan Leon S. Kennedy'nin başkanın kaçırılmış kızını uzak bir Avrupa köyüne kadar takip edişine tanıklık edeceğiz. Yayınlanan demo ise, Leon'un köye ilk adımını attığı oyunun ilk açılış sekansını içeriyor. Üstelik oynama süresinde herhangi bir zaman sınırı da yok.

Resident Evil 4 Remake çıkmadan Türkiye’de zamlandı! 1 gün önce eklendi

Resident Evil 4 Remake, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için 24 Mart tarihinde çıkış yapacak. Bilmeyenler için halihazırda Steam’de ön siparişe açılan yapımın fiyatı kısa süre önce beklenmedik bir fiyat artışına tanık oldu. Resident Evil 4 Remake’in normal sürümü yüzde 57 zamlanarak 887 TL, Deluxe Edition sürümü ise yüzde 63 zamlanarak 1070 TL seviyesine yükseldi.

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Resident Evil 4'ün ücretsiz demosu yayınlandı! Süre sınırı yok