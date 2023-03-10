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    Resident Evil 4'ün ücretsiz demosu yayınlandı: Süre sınırı yok

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler korku hayatta kalma oyunu Resident Evil 4 Remake'in ücretsiz demosu yayınlandı. Üstelik süre sınırı yok.
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    Resident Evil 4'ün ücretsiz demosu yayınlandı! Süre sınırı yok Tam Boyutta Gör
    Resident Evil remake serisiyle olumlu eleştiriler almayı başaran Capcom, 24 Mart tarihinde serinin yeni oyunu Resident Evil 4 Remake'i oyun severler ile buluşturacak. Şimdi sürpriz bir şekilde stüdyo, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S ve Steam kullanıcıları için oyunun ücretsiz bir deneme sürümünü yayınladı.

    Resident Evil 4'ün ücretsiz demosu yayınlandı

    Bilmeyenler için Capcom, son Resident Evil remake serisiyle büyük bir başarı elde etti. 2019'da Resident Evil 2'nin yeni nesil sürümünü yayınlayan stüdyo, 2020'de yeni mekanik ve grafiklerle güncellenen Resident Evil 3'ü oyuncular ile buluşturdu. Resident Evil 4 remake ise orijinaline oranla ciddi iyileştirmeler ve oynanış değişiklikleriyle birlikte geliyor.

    Resident Evil 4 Remake, Raccoon City'deki biyolojik felaketten altı yıl sonrasını konu alıyor. Oyunda, felaketten kurtulan Ajan Leon S. Kennedy'nin başkanın kaçırılmış kızını uzak bir Avrupa köyüne kadar takip edişine tanıklık edeceğiz. Yayınlanan demo ise, Leon'un köye ilk adımını attığı oyunun ilk açılış sekansını içeriyor. Üstelik oynama süresinde herhangi bir zaman sınırı da yok.

    Resident Evil 4 Remake, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için 24 Mart tarihinde çıkış yapacak. Bilmeyenler için halihazırda Steam’de ön siparişe açılan yapımın fiyatı kısa süre önce beklenmedik bir fiyat artışına tanık oldu. Resident Evil 4 Remake’in normal sürümü yüzde 57 zamlanarak 887 TL, Deluxe Edition sürümü ise yüzde 63 zamlanarak 1070 TL seviyesine yükseldi.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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