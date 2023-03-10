Resident Evil 4'ün ücretsiz demosu yayınlandı: Süre sınırı yok

Resident Evil 4'ün ücretsiz demosu yayınlandı
Bilmeyenler için Capcom, son Resident Evil remake serisiyle büyük bir başarı elde etti. 2019'da Resident Evil 2'nin yeni nesil sürümünü yayınlayan stüdyo, 2020'de yeni mekanik ve grafiklerle güncellenen Resident Evil 3'ü oyuncular ile buluşturdu. Resident Evil 4 remake ise orijinaline oranla ciddi iyileştirmeler ve oynanış değişiklikleriyle birlikte geliyor.
Resident Evil 4 Remake, Raccoon City'deki biyolojik felaketten altı yıl sonrasını konu alıyor. Oyunda, felaketten kurtulan Ajan Leon S. Kennedy'nin başkanın kaçırılmış kızını uzak bir Avrupa köyüne kadar takip edişine tanıklık edeceğiz. Yayınlanan demo ise, Leon'un köye ilk adımını attığı oyunun ilk açılış sekansını içeriyor. Üstelik oynama süresinde herhangi bir zaman sınırı da yok.
Resident Evil 4 Remake, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için 24 Mart tarihinde çıkış yapacak. Bilmeyenler için halihazırda Steam’de ön siparişe açılan yapımın fiyatı kısa süre önce beklenmedik bir fiyat artışına tanık oldu. Resident Evil 4 Remake’in normal sürümü yüzde 57 zamlanarak 887 TL, Deluxe Edition sürümü ise yüzde 63 zamlanarak 1070 TL seviyesine yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez