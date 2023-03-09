Resident Evil 4 Remake daha çıkmadan Türkiye’de zamlandı

- Resident Evil 4 Remake çıkmadan zamlandı
- Resident Evil 4 Sistem Gereksinimleri
- Minimum
- Önerilen
- Yorumlar
Resident Evil 4 Remake çıkmadan zamlandı
Resident Evil 4 Remake; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için 24 Mart'ta çıkış yapmaya hazırlanıyor. Oyun birkaç ay önce Steam’de ön siparişe zaten açılmıştı. Oyunun ön sipariş fiyatı başlangıçta normal sürüm için 563,47 TL, Deluxe Edition sürümü için ise 657.53 TL olarak belirlenmişti. Ancak kısa bir süre önce bu fiyatlara zam geldi.
Resident Evil 4 Remake, Raccoon City'deki biyolojik felaketin üzerinden altı yıl geçtiği dönemi yansıtıyor. Oyunda, felaketten kurulan Ajan Leon S. Kennedy, başkanın kaçırılmış kızını kurtarmaya gönderilişine ve kızın izini uzak bir Avrupa köyüne kadar takip edişine tanıklık edeceğiz. Ancak Leon’un bu köyün yerlilerinde korkunç derecede yanlışlar olduğunu fark etmesi uzun sürmeyecek.
Resident Evil 4 Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Ryzen 3 1200 veya Intel i5-7500
- RAM: 8GB
- Ekran kartı: Radeon RX 560 (4GB) veya GeForce GTX 1050Ti (4GB)
- DirectX: 12
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Ryzen 5 3600 veya Intel i7-8700
- RAM: 16GB
- Ekran kartı: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070
- DirectX: 12
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
32 Kişi Okuyor (8 Üye, 24 Misafir) 12 Masaüstü 20 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
923 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
resident evil 4, resident evil 4 remake ve