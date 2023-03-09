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    Resident Evil 4 Remake daha çıkmadan Türkiye’de zamlandı

    En sevilen korku oyunları serilerinden olan Resident Evil, çok yakında bir yeniden yapımla karşımıza çıkacak. Resident Evil 4 Remake, 24 Mart için gün sayarken daha çıkmadan zamlandı.
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    Resident Evil 4 Remake çıkmadan Türkiye’de zamlandı! Tam Boyutta Gör
    Birkaç ay önce duyurulan Resident Evil 4 Remake için çıkış tarihi yaklaşıyor. Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom’un yaptığı korku oyunu Resident Evil 4’ün yeniden yapımı olan bu oyun orijinaline oranla ciddi iyileştirmeler ve oynanış değişiklikleriyle birlikte geliyor. Tüm dünyada merakla beklenen Resident Evil 4 Remake için kötü bir haber ise Türkiye’deki oyun severler için geldi, zira oyun daha çıkmadan zamlandı.

    Resident Evil 4 Remake çıkmadan zamlandı

    Resident Evil 4 Remake; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için 24 Mart'ta çıkış yapmaya hazırlanıyor. Oyun birkaç ay önce Steam’de ön siparişe zaten açılmıştı. Oyunun ön sipariş fiyatı başlangıçta normal sürüm için 563,47 TL, Deluxe Edition sürümü için ise 657.53 TL olarak belirlenmişti. Ancak kısa bir süre önce bu fiyatlara zam geldi.

    Resident Evil 4 Remake zam
    Ön siparişte olan bir oyunun fiyatına zam gelmesi pek beklenmedik bir şey ancak an itibariyle Resident Evil 4 Remake’in normal sürümü yüzde 57 zamlanarak 887 TL, Deluxe Edition sürümü ise yüzde 63 zamlanarak 1070 TL seviyesine yükseldi.

    Resident Evil 4 Remake, Raccoon City'deki biyolojik felaketin üzerinden altı yıl geçtiği dönemi yansıtıyor. Oyunda, felaketten kurulan Ajan Leon S. Kennedy, başkanın kaçırılmış kızını kurtarmaya gönderilişine ve kızın izini uzak bir Avrupa köyüne kadar takip edişine tanıklık edeceğiz. Ancak Leon’un bu köyün yerlilerinde korkunç derecede yanlışlar olduğunu fark etmesi uzun sürmeyecek.

    Resident Evil 4 Sistem Gereksinimleri

    Minimum

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Ryzen 3 1200 veya Intel i5-7500
    • RAM: 8GB
    • Ekran kartı: Radeon RX 560 (4GB) veya GeForce GTX 1050Ti (4GB)
    • DirectX: 12

    Önerilen

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Ryzen 5 3600 veya Intel i7-8700
    • RAM: 16GB
    • Ekran kartı: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070
    • DirectX: 12

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 6 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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