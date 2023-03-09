Resident Evil 4 Remake daha çıkmadan Türkiye’de zamlandı

Tam Boyutta Gör Birkaç ay önce duyurulan Resident Evil 4 Remake için çıkış tarihi yaklaşıyor. Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom’un yaptığı korku oyunu Resident Evil 4’ün yeniden yapımı olan bu oyun orijinaline oranla ciddi iyileştirmeler ve oynanış değişiklikleriyle birlikte geliyor. Tüm dünyada merakla beklenen Resident Evil 4 Remake için kötü bir haber ise Türkiye’deki oyun severler için geldi, zira oyun daha çıkmadan zamlandı.

Resident Evil 4 Remake çıkmadan zamlandı

Resident Evil 4 Remake; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için 24 Mart'ta çıkış yapmaya hazırlanıyor. Oyun birkaç ay önce Steam’de ön siparişe zaten açılmıştı. Oyunun ön sipariş fiyatı başlangıçta normal sürüm için 563,47 TL, Deluxe Edition sürümü için ise 657.53 TL olarak belirlenmişti. Ancak kısa bir süre önce bu fiyatlara zam geldi.

Ön siparişte olan bir oyunun fiyatına zam gelmesi pek beklenmedik bir şey ancak an itibariyle Resident Evil 4 Remake’in normal sürümü yüzde 57 zamlanarak 887 TL, Deluxe Edition sürümü ise yüzde 63 zamlanarak 1070 TL seviyesine yükseldi.

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Resident Evil 4 Remake, Raccoon City'deki biyolojik felaketin üzerinden altı yıl geçtiği dönemi yansıtıyor. Oyunda, felaketten kurulan Ajan Leon S. Kennedy, başkanın kaçırılmış kızını kurtarmaya gönderilişine ve kızın izini uzak bir Avrupa köyüne kadar takip edişine tanıklık edeceğiz. Ancak Leon’un bu köyün yerlilerinde korkunç derecede yanlışlar olduğunu fark etmesi uzun sürmeyecek.

Resident Evil 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Ryzen 3 1200 veya Intel i5-7500

: Ryzen 3 1200 veya Intel i5-7500 RAM : 8GB

: 8GB Ekran kartı : Radeon RX 560 (4GB) veya GeForce GTX 1050Ti (4GB)

: Radeon RX 560 (4GB) veya GeForce GTX 1050Ti (4GB) DirectX: 12

Önerilen

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Ryzen 5 3600 veya Intel i7-8700

: Ryzen 5 3600 veya Intel i7-8700 RAM : 16GB

: 16GB Ekran kartı : Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070

: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070 DirectX: 12

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Resident Evil 4 Remake çıkmadan Türkiye’de zamlandı!