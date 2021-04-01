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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminin vizyon tarihi ertelendi

    Seriyi yeniden başlatacak olan Resident Evil filminin vizyon tarihi ne yazık ki ertelendi. Normalde 3 Eylül'de vizyona girmesi beklenen film 2 ay ertelendi.
    01 Nisan 2021, 10:00 (1 hf.)
    1,7b
    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminin vizyon tarihi ertelendi
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    Capcom'un başarılı video oyun serisi Resident Evil'ın film serisini yeniden başlatacak olan yeni film Resident Evil: Welcome to Raccoon City geçtiğimiz yıl duyurulmuştu ve vizyon tarihi de yine geçtiğimiz aylarda duyuruldu ancak ne yazık ki bu vizyon tarihi ertelendi.

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    Ayrıca Bkz. "Mortal Kombat ve Venom 2'nin vizyon tarihleri ertelendi"

    Normalde 3 Eylül 2021'de vizyona girmesi beklenen Resident Evil: Welcome to Raccoon City, 24 Kasım 2021'e ertelendi. Filmin çekimleri geçtiğimiz aylarda bitirilmişti. Filmin neden ertelendiği ise ne yazık ki bilinmiyor. Dün sabah saatlerinde Sony; bir başka filmi Venom 2'yi, Warner Bros da Mortal Kombat filmini ertelemişti.

    Resident Evil: Welcome to Raccoon City yönetmeni Johannes Roberts, ayrıca film için oyunun atmosferini hissettireceğini ve gerçekten fazlasıyla korkunç olacağını söylemişti. Filmde Racoon City Polis Departmanı ve Spencer Malikanesi gibi markanın ikonikleşmiş bazı mekanlarını da göreceğiz.

    Filmin oyuncu kadrosu ve rolleri ise şöyle: Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Neal McDonough (William Birkin), Donal Logue (Chief Irons), Chad Rook ve Lily Gao.



    https://www.ign.com/articles/the-resident-evil-origin-story-movie-has-finished-filming
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