BluTV'de izleyebileceğiniz en iyi yerli ve yabancı diziler

Netflix ve Amazon Prime Video ile birlikte ülkemizde en çok abonesi olan üç platformdan biri olmasıyla Türkiye çıkışlı diğer dijital platformlardan ayrı bir yerde duran BluTV, bugüne kadar pek çok orijinal yapıma imza attı. Bunun yanı sıra başta HBO yapımları olmak üzere lisanslı pek çok diziyi de izleyici ile buluşturdu. BluTV'nin son dönemde biraz seyrelmeye başlayan içerik kataloğu Netflix ya da Disney+ kadar zengin olmasa da hâlâ dikkat çekici pek çok dizi barındırıyor.

BluTV'de İzlenebilecek En İyi Yabancı Diziler 🍿

Bu listemizde, BluTV'deki diziler arasından ön plana çıkan en iyi yerli ve yabancı dizileri derledik. İşte Amazon Prime Video'da izleyebileceğiniz en iyi yabancı diziler:

1️⃣ The Sopranos

Tam Boyutta Gör Televizyonun altın çağını başlatan dizilerden olan The Sopranos, sadece BluTV'deki yapımlarl arasında değil, genel olarak da izleyebileceğiniz en iyi diziler arasında yer alıyor. Tüm zamanların en iyi dizileri listelerinde genelde en üst sıralarda gördüğümüz The Sopranos, İtalyan bir suç ailesinin başında yer alan Tony Soprano'ya ve çevresindeki insanlara odaklanıyor. Ne var ki The Sopranos bir mafya dizisinden çok daha fazlası. Tony Soprano üzerinden bugüne kadar bir film ya da dizide izlediğimiz en iyi karakter incelemelerinden birini sunan dizi, Martin Scorsese filmlerini andıran bir suç hikâyesiyle bir aile dramasını harmanlayarak ortaya muhteşem bir iş koyuyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 1999-2007

: 1999-2007 Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb puanı: 9.2

2️⃣ Game of Thrones

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thrones son sezonuyla ağızlarda kötü bir tat bırakmış olsa da birçok kişi için tüm zamanların en iyi dizileri arasında yerini koruyor. George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uyarlanan dizi, özellikle ilk sezonlarıyla izleyicilere epik bir macera vadediyor. Televizyon tarihinde iz bırakmış bu diziyi ilk kez ya da belki de tekrar izlemek isteyenler, sekiz sezonun tamamını Amazon Prime Video'da bulabilirler.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2011-2019

: 2011-2019 Tür : Fantastik

: Fantastik IMDb puanı: 9.2

3️⃣ House of the Dragon

Tam Boyutta Gör Game of Thrones gibi spin-off dizisi House of the Dragon da BluTV üzerinden izlenebiliyor. Özellikle ilk sezonuyla oldukça iyi yorumlar alan dizi, Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesinde geçiyor. George R.R. Martin'in de yapımcıları arasında yer aldığı House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2022-

: 2022- Tür : Fantastik

: Fantastik IMDb puanı: 8.3

4️⃣ Succession

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da izlenebilecek bir diğer HBO dizisi de Succession. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece yüksek puanlar alan Succession, hayali bir medya imparatorluğunda geçiyor ve bu imparatorluğun sahibi olan Roy ailesine odaklanıyor. Sıfırdan kurduğu bu imparatorluğu yıllarca demir bir yumrukla yöneten Logan Roy emekli olmaya karar verince, çocukları arasında bir koltuk savaşı başlıyor. Emmy ve Altın Küre ödüllü Succession, Amerika'daki güç sahiplerinin dünyasına son derece nüktedan bir bakış getiriyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2018-2023

: 2018-2023 Tür : Drama, Hiciv

: Drama, Hiciv IMDb puanı: 8.8

5️⃣ Boardwalk Empire

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Martin Scorsese'nin yapımcısı olduğu, aynı zamanda ilk bölümünü yönettiği Boardwalk Empire, The Sopranos'un da senaristlerinden olan Terence Winter'ın imzasını taşıyor. 1920'lerde, ABD'de içki yasağının yürürlükte olduğu dönemde geçen dizi, o dönemde yaşamış gerçek bir gangster olan Nucky Thompson'ın hikâyesini anlatıyor. Thompson'a usta oyuncu Steve Buscemi'nin hayat verdiği dizide Michael Shannon, Kelly Macdonald, Stephen Graham, Michael K. Williams, Michael Stuhlbarg gibi isimler rol alıyor.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 2010-2014

: 2010-2014 Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç IMDb puanı: 8.6

6️⃣ The Last of Us

Tam Boyutta Gör Aynı adlı oyun serisinden uyarlanan The Last of Us, 2023'te ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazandı. Hem oyunun hayranlarından, hem de yeni gelenlerden genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, izlenme rakamlarıyla da HBO'nun yüzünü güldürdü. The Last of Us, ölümcül bir salgın sonrası insanların mutasyon geçirerek yamyamlaşmış canavarlara dönüştüğü distopik bir gelecekte geçiyor. Dizi, Ellie adında genç bir kızı hem insanlardan hem de bu canavarlardan koruyarak milislerin karargahına götürmesi istenen Joel karakterine odaklanıyor. Ellie ve Joel’un yolculuğu, ikili arasında bir baba-kız ilişkisi ortaya çıkmasını sağlıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2023-

: 2023- Tür : Macera, Gerilim

: Macera, Gerilim IMDb puanı: 8.7

7️⃣ The Penguin

Tam Boyutta Gör BluTV'de izlenebilecek bir diğer yakın dönem HBO dizisi de The Penguin. 2022 yapımı The Batman filmiyle aynı evrende geçen The Penguin, adından da anlaşılacağı üzere Penguen karakterine odaklanıyor. Filmde olduğu gibi dizide de bu karaktere ünlü oyuncu Colin Farrell hayat veriyor. The Batman'in hemen sonrasında geçen dizi, suç patronu Carmine Falcone'un ölümü sonrası oluşan boşluktan yararlanıp Gotham'ın yeraltı dünyasında yükselmeye çalışan Penguen'i takip ediyor. Gotham'ın karanlık dünyasını başarıyla yansıtan dizi, büyük beğeniyle karşılandı.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2024

: 2024 Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb puanı: 8.6

8️⃣ Euphoria

Tam Boyutta Gör Artık bir Hollywood yıldızına dönüşmüş olan Zendaya'nın başrolünü üstlendiği Euphoria, Amerika'da bir lisede geçiyor ve uyuşturucu bağımlısı Sue'nun hikâyesi üzerinden gençliğe dair son derece karanlık bir tablo çiziyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Zendaya'nın yanı sıra, Hollywood'un yükselen yıldızlarından Sydney Sweeney ve Jacob Elordi de yer alıyor. Euphoria'nın uyuşturucu kullanımından cinselliğe, hiçbir konuda aşırılıktan kaçınmadığını not düşmemiz gerekiyor. Bu yönüyle Euphoria kesinlikle herkese göre bir dizi değil.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2019-

: 2019- Tür : Drama

: Drama IMDb puanı: 8.3

9️⃣ Sex and the City

Sex and the City, Türkiye'de hiçbir zaman öyle büyük etki yaratan bir dizi olmadı belki ama özellikle ABD'de 90'ların sembol dizilerinden biriydi. New York'ta yaşayan dört kadının özel hayatlarını -dönemine göre son derece cesur bir şekilde- ekrana taşıyan diiz, bugün hâlâ çok sayıda izleyici çekiyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 1998-2004

: 1998-2004 Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi IMDb puanı: 7.3

🔟 I May Destroy You

Tam Boyutta Gör İngiltere yapımı bir mini dizi olan I May Destroy You, özellikle eleştirmenler tarafından yerlere göklere sığdırılamayan bir yapım olmuştu. Nitekim o yıl En İyi Mini Dizi dâhil dokuz dalda Emmy adaylığı kazanmıştı. Michaela Coel'in yaratıcısı olduğu, aynı zamanda başrolünü üstlendiği dizi, genç bir kadının yaşadığı travmatik olaylar üzerinden rıza kavramını ele alıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2020

: 2020 Tür : Drama

: Drama IMDb puanı: 8.1

11) Dune: Prophecy

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl izleyici ile buluşan Dune: Prophecy, Dune filmleriyle aynı evrende geçiyor. Dizi, Paul Atreides'in doğumunun yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçiyor ve tamamı kadınlardan oluşan Bene Gesserit tarikatının yükselişine odaklanıyor. Bene Gesseritler, Galaksi boyunca iktidar sahiplerini manipüle ederek gücü ele geçiriyor. Dizi bu yönüyle Dune filmleri kadar Game of Thrones'u da andırıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2024-

: 2024- Tür : Bilim Kurgu

: Bilim Kurgu IMDb puanı: 7.3

12) The Curse

Tam Boyutta Gör The Curse, izleyiciyi rahatsız etmeye ant içmiş gibi görünen tuhaf komedi dizileriyle tanınan Nathan Fielder'ın imzasını taşıyor. Son yıllarda sağlam bir hayran kitlesi yaratmaya başlayan Fielder, övgü toplayan bu komedi dizisinde Emma Stone ile birlikte rol alıyor. Dizi, bir reality show'a konu olan genç bir çifte odaklanıyor. Kameraların hayatlarına girmesiyle birlikte ilişkileri karmaşıklaşan çift, etik ve ahlaki olarak gri bölgelerde gezinen kararlarıyla izleyicilere de bu konularda nerede durduklarını sorgulatıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2023

: 2023 Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama IMDb puanı: 7.1

13) Somebody Somewhere

Tam Boyutta Gör HBO yapımı bir kara komedi olan Somebody Somewhere, kız kardeşinin ölümünün ardından memleketi olan Kansas'a dönen Sam'e odaklanıyor. Buradaki yaşama ayak uydurmakta zorlanan Sam, kendisi gibi topluma ayak uydurmakta zorlanan karakterlerle birlikte kendi küçük dünyasını kuruyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2022-2024

: 2022-2024 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.2

14) The Sympathizer

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Robert Downey Jr.'ın da rol aldığı The Sympathizer, Güney Kore sinemasının en önemli isimlerinden Park Chan-wook (Oldboy)'un imzasını taşıyor. Viet Thanh Nguyen'in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan dizi, Batı güçlerinin desteklediği Kuzey Vietnam tarafından Güney Vietnam ordusuna yerleştirilen Captain kod adlı casusun hikâyesini anlatıyor. Vietnam Savaşı'nın ardından ABD'ye göç etmek zorunda kalan Captain, burada Güney Vietnamlılar arasında yaşamını sürdürürken, casusluk faaliyetlerini de devam ettiriyor. Ancak Güneyliler arasında geçirdiği zaman, Captain'ın Kuzey'e olan bağlılığını sorgulamaya başlamasına sebep oluyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2024

: 2024 Tür : Drama

: Drama IMDb puanı: 6.8

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BluTV'de İzlenebilecek En İyi Yerli Diziler 📺

2015 yılında yayın hayatına başlayan BluTV, orijinal içerik tarafında daha çok dizilere öncelik verdi. Bu da aradan geçen 10 yılda, dikkat çekici pek çok yerli dizinin BluTV'de izleyici ile buluşmasını sağladı. İşte bugün itibarıyla BluTV'de izleyebileceğiniz en iyi yerli diziler:

1️⃣ Masum

Tam Boyutta Gör BluTV'nin ilk orijinal dizilerinden biri olan Masum, bugün hâlâ platformun en iyi dizileri arasında yerini koruyor. Haluk Bilginer, Ali Atay, Okan Yalabık, Tülin Özen, Serkan Keskin gibi isimleri bir araya getiren zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, daha sonra Bir Başkadır'ı da hazırlayan Berkun Oya'nın imzasını taşıyor. Dizide Haluk Bilginer, kırsalda kendisine huzurlu bir hayat kuran emekli bir komisere hayat veriyor. Ne var ki yaşanan bir cinayet, bu huzurlu hayatın adım adım kaosa sürüklenmesine sebep oluyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2017

: 2017 Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb puanı: 8.3

2️⃣ Prens

Tam Boyutta Gör Giray Altınok'un yaratıcısı olduğu Prens, BluTV'nin son yıllarda çıkardığı en başarılı işlerden biri oldu. Kulaktan kulağa yayılarak izleyici kitlesini biraz daha arttıran Prens, bugün artık BluTV'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Giray Altınok'un aynı zamanda başrolünü de üstlendiği dizi, Bomgomya adını taşıyan hayali bir krallıkta geçiyor ve son dönemde epey popüler olan saray dizilerine komediden beslenen alaycı bir alternatif sunuyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2023

: 2023 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.5

3️⃣ Yeşilçam

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Yeşilçam, adından da anlaşılacağı üzere bir dönem sinemanın kalbinin attığı Yeşilçam'da geçiyor. Dizide Ulusoy hayalperest bir film yapımcısı olan Semih Ateş'e hayat veriyor. Çağan Irmak'ın yaratıcısı olduğu dizi, sadece Yeşilçam'da yaşananları değil, o dönemin politik çalkantılarını da ele alıyor. Bunu yaparken, ele aldığı dönemden çıkmış gibi görünen bir aşk hikâyesi anlatmayı da ihmal etmiyo.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2021

: 2021 Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik IMDb puanı: 7.7

4️⃣ Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi

Tam Boyutta Gör Türkiye televizyon tarihinin kült dizilerinden olan Behzat Ç, ekranlara veda ettikten üç yıl sonra BluTV yapımı bir devam dizisiyle geri döndü. Behzat Ç.'nin yeni maceralarına odaklanan dizi, orijinal ekibin büyük bölümünü yeniden bir araya topladı. Bir yandan Ankara'da geçen suç öyküleri anlatmaya devam eden dizi, diğer yandan Behzat'ın intikam arayışını ekrana taşıyor. Dizi yakında 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2022-

: 2022- Tür : Polisiye, Suç

: Polisiye, Suç IMDb puanı: 8.6

5️⃣ Saygı

Tam Boyutta Gör BluTV sadece Behzat Ç.'yi geri getirmekle kalmadı, aynı zamanda ona bir spin-off dizisi de çekti. Behzat Ç. ile aynı evrende geçen bu yan dizi, Nejat İşler'in hayat verdiği Ercüment'in yeni maceralarını konu alıyor. Ercüment'ün yolu, suçluları öldürerek adaletsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışan genç bir çiftle kesişiyor. Ercümant Çözer'i bir anti-kahramana dönüştüren Saygı, özellikle ilk sezonuyla epey ses getirmişti.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2020-2021

: 2020-2021 Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb puanı: 7.5

6️⃣ Alef

Tam Boyutta Gör BluTV'de izleyici ile buluşan bir diğer dikkat çekici polisiye de Alef oldu. Her sezonunda farklı bir suç hikâyesi anlatan dizinin özellikle ilk sezonu büyük beğeni kazandı. Alef'in ilk sezonu, tarihten ve mistisizmden de beslenen gizemli bir suç öyküsünü ekrana taşıdı. Emin Alper (Kurak Günler)'in yönettiği ilk sezonda Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen gibi ünlü oyuncular rol alıyordu.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2020-2022

: 2020-2022 Tür : Suç, Gizem

: Suç, Gizem IMDb puanı: 7.8

7️⃣ İlk ve Son

Tam Boyutta Gör Bir antoloji dizisi olan İlk ve Son, her sezonunda farklı bir çiftin ilişkisini ilk günden son gününe kadar takip ediyor. Heyecan dolu flört aşamasından mutlu beraberliklere evrilen ilişkiler, yıllar geçtikçe büyüyen çatlaklarla yıkımın eşiğine geliyor. İlk ve Son, özellikle geçtiğimiz yıl ekrana gelen 2. sezonuyla epey ses getirdi. İlk sezonun merkezindeki çifte Özge Özpirinçci ve Salih Bademci hayat verirken, 2. sezonun çiftini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe canlandırdı.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2021-2024

: 2021-2024 Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama IMDb puanı: 8.1

8️⃣ Yarım Kalan Aşklar

Tam Boyutta Gör Onur Ünlü'nün ilk dönem işlerini andıran Yarım Kalan Aşklar, fantastik ögelerle ve tuhaf olaylarla bezeli bir aşk hikâyesi anlatıyor. Bir trafikte kazasında ölünce başta kız arkadaşı olmak üzere sevdiklerini yasa boğan Ozan, yozlaşmış bir polisin bedeninde hayata geri dönüyor. Bir yandan bu tuhaf olaya anlam vermeye çalışan Ozan, diğer yandan eski hayatıyla devraldığı bu yeni şahsiyetin kaotik hayatı arasında denge tutturmaya çalışıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2020

: 2020 Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama IMDb puanı: 7.5

9️⃣ Magarsus

Tam Boyutta Gör Merve Dizdar, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Ercan Kesal gibi isimlerin rol aldığı Magarsus, naranciye ticareti yapan Kurak ailesinin kendi küçük dünyalarında verdiği iktidar mücadelesine odaklanıyor. Dizinin tanıtım yazısı şöyle: "Dört tarafı narenciye bahçeleriyle sarılı, sırtını Magarsus Antik Kenti’ne yaslamış bir sahil ilçesi Sarıbahçe... Despot bir narenciye tüccarı Halil Kurak… Ve bu narenciye krallığını ileride yönetmeye talip üç muhtemel varis... Tansu, Turgut ve Beton…"

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2023-

: 2023- Tür : Drama

: Drama IMDb puanı: 7.7

🔟 Doğu

Tam Boyutta Gör Ünlü komedyenlerin kendilerinin kurmaca bir versiyonuna hayat verdikleri Seinfeld, Louie gibi komedi dizileri, Amerikan televizyonlarında sıkça gördüğümüz yapımlar arasında yer alıyor. Doğu da bu formülü Türkiye'ye uyarlayan ünlü komedyen Doğu Demirkol, eğlenceli bu komedi dizisinde kendisinin pek başarılı olmayan bir versiyonunu canlandırıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2021-

: 2021- Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 7.3

*Doğu 3. sezonunda Gain platformuna geçtiği için BluTV'de sadece ilk iki sezonu bulunuyor.

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