Mortal Kombat ve Venom 2'nin vizyon tarihleri ertelendi

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Warner Bros'un Mortal Kombat filmi ve Sony'nin Venom: Let There Be Carnage filmi ertelendi.

Mortal Kombat

Normalde 16 Nisan'da vizyona girmesi beklenen Mortal Kombat filmi, 1 hafta ertelendi ve yeni vizyon tarihi 23 Nisan 2021 oldu. Warner Bros normalde bu yıl yayınlanacak filmlerinin ertelenmeyeceğini ve vizyon tarihinde hem sinemalarda hem de HBO Max'te yayınlanacağını açıklamıştı. Bu bir haftalık ertelenmenin sebebi açıklanmadı.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.

Venom: Let There Be Carnage

Sony'nin Venom serisinin ikini filmi için Venom: Let There Be Carnage da yine bir hafta ertelendi. Normalde 17 Nisan'da yayınlanması beklenen film, 24 Eylül 2021'e ertelendi.

Filmin yönetmenliğini Andy Serkis, senaristliğini ise Kelly Marcel üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Stephen Graham, Naomie Harris, Reid Scott ve Sean Delaney gibi isimler bulunuyor.

