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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mortal Kombat ve Venom 2'nin vizyon tarihleri ertelendi

    Warner Bros'un Mortal Kombat filmi ve Sony'nin Venom: Let There Be Carnage filmi ertelendi. İkisi de bir hafta ertelendi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    31 Mart 2021, 12:00 (11 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mortal Kombat ve Venom 2'nin vizyon tarihleri ertelendi
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    Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Warner Bros'un Mortal Kombat filmi ve Sony'nin Venom: Let There Be Carnage filmi ertelendi.

    Ayrıca Bkz. "Ryan Reynolds/Samuel L. Jackson başrollü aksiyon komedi filmi Hitman’s Wife’s Bodyguard’ın yayın tarihi belli oldu"

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    Mortal Kombat

    Normalde 16 Nisan'da vizyona girmesi beklenen Mortal Kombat filmi, 1 hafta ertelendi ve yeni vizyon tarihi 23 Nisan 2021 oldu. Warner Bros normalde bu yıl yayınlanacak filmlerinin ertelenmeyeceğini ve vizyon tarihinde hem sinemalarda hem de HBO Max'te yayınlanacağını açıklamıştı. Bu bir haftalık ertelenmenin sebebi açıklanmadı.

    Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.

    Venom: Let There Be Carnage

    Sony'nin Venom serisinin ikini filmi için Venom: Let There Be Carnage da yine bir hafta ertelendi. Normalde 17 Nisan'da yayınlanması beklenen film, 24 Eylül 2021'e ertelendi. 

    Filmin yönetmenliğini Andy Serkis, senaristliğini ise Kelly Marcel üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Stephen Graham, Naomie Harris, Reid Scott ve Sean Delaney gibi isimler bulunuyor.



    Kaynakça https://www.ign.com/articles/mortal-kombat-release-date-delayed https://www.ign.com/articles/venom-2-postponed-to-2021-new-title-announced
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    L
    lterlemez 23 saat önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aycibin (Yalım Dilmen) 8 sn. ( Mesaj Silindi )
    marvel filmleri pahalı filmler.en az 100miyon dolar bütçeli oluyor.gişe riski varken piyasaya sürmek mantıklı değil.hollywood filmlerinde toplam gelirin ancak %30'u falan ABD'den geliyor.gerisi yani çoğu dünyanın geri kalanında izlenmesine bakıyor.
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