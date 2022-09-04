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Dijital bankacılık uygulaması Revolut, Avrupa’daki 17 milyon müşterisine kripto para birimi hizmetleri sağlamak için düzenleyici yetkisi almıştı. Son olarak dijital bankacılık uygulaması Revolut, kripto alım satım komisyonlarını yüzde 20 oranında düşürme kararı aldı.

İngiltere merkezli dijital bankacılık uygulaması Revolut, son dönemde yaptığı açıklamalar ve çalışmalar ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Revolut bu kez kripto alım satım ücretlerini düşürmesi ile gündemde yer alıyor.

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Revolut, müşterisine e-posta yoluyla bugünden itibaren “kripto alım ve satım ücretlerini yüzde 2,50’den yüzde 1,99’a” düşüreceğini duyurdu.

Kripto alım satım fiyatlarındaki düşüş yüzde 20,4’lük bir düşüşe denk geliyor. Ayrıca Revolut, Ağustos ayında kripto öğrenme platformunun lansmanından sonra ayda yaklaşık 1,5 milyon kullanıcı çektiğini duyurmuştu. Özellikle “Öğren ve Kazan” öğrencileri, dünya çapında en az 32 ülkeden platformu kullanmıştı.

Ayrıca Londra merkezli finansal teknoloji şirketinin Japonya şubesi olan Revolut Technologies Japan, Japonya’daki Kanto Yerel Finans Bürosu tarafından bir iş geliştirme talimatı verildi.

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Revolut, kripto alım satım komisyonlarını düşürüyor