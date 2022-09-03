Binance, KyberSwap'in hacklenmesi hakkında şüphelileri tespit etmeye başladı

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KyberSwap yayımladığı blog gönderisinde kullanıcı fonlarında 265.000 dolarlık bir hırsızlığın gerçekleştiğini açıklamıştı. KyberSwap, saldırıdan etkilenen kullanıcıların fonlarını telafi edeceğini ve saldırganın fonları iade etmesi durumunda yüzde 15 ödül verileceğini açıkladı. Bunun üzerine kripto para borsası Binance’in güvenlik ekibi, KyberSwap hack’i için iki şüpheli belirledi.

Geçtiğimiz günlerde KyberSwap hacklendiğini duyurmuştu. Şirket yaptığı duyuruda çalınan kripto varlıkların iade edilmesi durumunda yüzde 15 ödül verileceğini de açıklamıştı.

Konu ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Binance’in güvenlik ekibi, KyberSwap’ta 265.000 dolarlık soygunu düzenlemekten sorumlu olabilecek iki şüpheli belirledi.

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Söz konusu açıklama kripto para borsası KyberSwap konu ile ilgili olarak resmi Twitter hesabı üzerinden şu şekilde açıklama yaptı:

“Binance güvenlik ekibi, dünkü KyberSwap hack’i için iki şüpheli belirledi. İstihbaratı Kyber ekibine sağladık ve kolluk kuvvetleri ile koordinasyon halindeyiz”

Binance ayrıca, her iki taraftan da bilgisayar korsanlarını köşeye sıkıştırmaya devam ederken kolluk kuvvetleriyle birlikte halinde çalışıyor.

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Binance, KyberSwap'in hacklenmesi hakkında iki şüpheli belirledi