Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Binance, KyberSwap'in hacklenmesi hakkında şüphelileri tespit etmeye başladı

    Binance, geçtiğimiz gün gerçekleşen KyberSwap'ın hacklenmesi hakkında şüphelileri araştırmaya başladı. Binance CEO'su şüphelilerin tespit edilmeye başlandığını duyurdu.
    Oy Ver

    Binance, KyberSwap'in hacklenmesi hakkında iki şüpheli belirledi
    Tam Boyutta Gör

    KyberSwap yayımladığı blog gönderisinde kullanıcı fonlarında 265.000 dolarlık bir hırsızlığın gerçekleştiğini açıklamıştı. KyberSwap, saldırıdan etkilenen kullanıcıların fonlarını telafi edeceğini ve saldırganın fonları iade etmesi durumunda yüzde 15 ödül verileceğini açıkladı. Bunun üzerine kripto para borsası Binance’in güvenlik ekibi, KyberSwap hack’i için iki şüpheli belirledi. 

    Geçtiğimiz günlerde KyberSwap hacklendiğini duyurmuştu. Şirket yaptığı duyuruda çalınan kripto varlıkların iade edilmesi durumunda yüzde 15 ödül verileceğini  de açıklamıştı. 

    Konu ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Binance’in güvenlik ekibi, KyberSwap’ta 265.000 dolarlık soygunu düzenlemekten sorumlu olabilecek iki şüpheli belirledi.

    Söz konusu açıklama kripto para borsası KyberSwap konu ile ilgili olarak resmi Twitter hesabı üzerinden şu şekilde açıklama yaptı:

    “Binance güvenlik ekibi, dünkü KyberSwap hack’i için iki şüpheli belirledi. İstihbaratı Kyber ekibine sağladık ve kolluk kuvvetleri ile koordinasyon halindeyiz”

    Binance ayrıca, her iki taraftan da bilgisayar korsanlarını köşeye sıkıştırmaya devam ederken kolluk kuvvetleriyle birlikte halinde çalışıyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız