Vin Diesel ile Hızlı ve Öfkeli yapımcıları arasında kriz çıktı

Tam Boyutta Gör Vin Diesel'ın başrolünü üstlendiği Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisi, finansal olarak sinema tarihinin en başarılı serilerinden biri belki ama nitelik bakımından aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Özellikle Furious 7'den sonra filmlerin kalitesi gitgide düştü. Nitekim bu durum filmlerin gişesine de yansımaya başladı.

Biraz da bu yüzden olsa gerek ki 2026 yılında çıkacak 11. filmle birlikte serinin final yapacağı duyuruldu. Ne var ki Vin Diesel'ın son açıklamaları, stüdyonun bu serinin peşini bırakmaya pek de niyetli olmadığını gösteriyor.

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Hızlı ve Öfkeli Serisinin Yeni Filmi 2026 Yazında Çıkacak

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisinin arkasındaki stüdyo olan Universal'a ve onu çatısı altında barındıran Comcast şirketine sitem etti. Comcast yerine Concast yazarak ("con" İngilizcede dolandırıcı, hilekâr gibi anlamlar taşıyor), şirkete dolandırıcı imasında bulunan Diesel, şirketin şimdi daha fazla film için bastırdığını söylüyor.

Normalde 2026 yılında vizyona girecek olan Fast X: Part 2 serinin son filmi olacaktı. Vin Diesel buna "serinin büyük finali" diyordu. Ancak şimdi Comcast final yapmak için bir film daha çekilmesini istiyor. En azından Vin Diesel'ın açıklaması bunu gösteriyor. "Tek istediğim gerçek sokak yarışlarına" geri dönmek diyen Diesel ise bu karardan pek mutlu görünmüyor.

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Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisini sürdürmek istemiyor