Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vin Diesel ile Hızlı ve Öfkeli yapımcıları arasında kriz çıktı

    2026 yılında çıkacak 11. filmiyle birlikte final yapması beklenen Hızlı ve Öfkeli serisinde işler karıştı. Stüdyonun serinin peşini bırakmak istememesi, Vin Diesel'ı kızdırdı.
    Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisini sürdürmek istemiyor Tam Boyutta Gör
    Vin Diesel'ın başrolünü üstlendiği Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisi, finansal olarak sinema tarihinin en başarılı serilerinden biri belki ama nitelik bakımından aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Özellikle Furious 7'den sonra filmlerin kalitesi gitgide düştü. Nitekim bu durum filmlerin gişesine de yansımaya başladı.

    Biraz da bu yüzden olsa gerek ki 2026 yılında çıkacak 11. filmle birlikte serinin final yapacağı duyuruldu. Ne var ki Vin Diesel'ın son açıklamaları, stüdyonun bu serinin peşini bırakmaya pek de niyetli olmadığını gösteriyor.

    Hızlı ve Öfkeli Serisinin Yeni Filmi 2026 Yazında Çıkacak

    Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisinin arkasındaki stüdyo olan Universal'a ve onu çatısı altında barındıran Comcast şirketine sitem etti. Comcast yerine Concast yazarak ("con" İngilizcede dolandırıcı, hilekâr gibi anlamlar taşıyor), şirkete dolandırıcı imasında bulunan Diesel, şirketin şimdi daha fazla film için bastırdığını söylüyor.

    Normalde 2026 yılında vizyona girecek olan Fast X: Part 2 serinin son filmi olacaktı. Vin Diesel buna "serinin büyük finali" diyordu. Ancak şimdi Comcast final yapmak için bir film daha çekilmesini istiyor. En azından Vin Diesel'ın açıklaması bunu gösteriyor. "Tek istediğim gerçek sokak yarışlarına" geri dönmek diyen Diesel ise bu karardan pek mutlu görünmüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercekli far nedir buzdolabı kapağı düştü aile evinden ayrılmak ev cam filmi kullananlar kadınlar kulübü aracı direk lpg ile çalıştırmak zararlı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız