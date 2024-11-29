Vin Diesel ile Hızlı ve Öfkeli yapımcıları arasında kriz çıktı

Biraz da bu yüzden olsa gerek ki 2026 yılında çıkacak 11. filmle birlikte serinin final yapacağı duyuruldu. Ne var ki Vin Diesel'ın son açıklamaları, stüdyonun bu serinin peşini bırakmaya pek de niyetli olmadığını gösteriyor.
Hızlı ve Öfkeli Serisinin Yeni Filmi 2026 Yazında Çıkacak
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisinin arkasındaki stüdyo olan Universal'a ve onu çatısı altında barındıran Comcast şirketine sitem etti. Comcast yerine Concast yazarak ("con" İngilizcede dolandırıcı, hilekâr gibi anlamlar taşıyor), şirkete dolandırıcı imasında bulunan Diesel, şirketin şimdi daha fazla film için bastırdığını söylüyor.
Normalde 2026 yılında vizyona girecek olan Fast X: Part 2 serinin son filmi olacaktı. Vin Diesel buna "serinin büyük finali" diyordu. Ancak şimdi Comcast final yapmak için bir film daha çekilmesini istiyor. En azından Vin Diesel'ın açıklaması bunu gösteriyor. "Tek istediğim gerçek sokak yarışlarına" geri dönmek diyen Diesel ise bu karardan pek mutlu görünmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.