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    Anlık Bildirim

    David Fincher'ın sıradaki filmi Squid Game: America olabilir

    David Fincher'ın bir Squid Game filmi üzerinde çalıştığı yönündeki söylentiler momentum kazanmaya başladı. Amerika'da geçecek bu Squid Game filmi, yönetmenin sıradaki filmi olabilir.
    David Fincher'ın Squid Game filmi şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Netflix çatısı altında çalışan ve burada Mindhunter, Mank, The Killer gibi işlere imza atan usta yönetmen David Fincher, Netflix ile iş birliğini bir Squid Game filmiyle devam ettirmeye hazırlanıyor. Fincher'ın bir Squid Game filmi üzerinde çalıştığı 2021'den beri Hollywood kulislerinde konuşuluyordu. Son günlerde ise bu söylentiler daha da somut bir hâl almaya başladı.

    Bu noktada Fincher'ın bir Squid Game filmi hazırladığı ve bunu çok yakında çekme niyetinde olduğu büyük ölçüde netlik kazanmış durumda. Şimdi asıl soru bunun yönetmenin sıradaki filmi olup olmayacağı. World of Reel'ın haberine göre Fincher şu anda iki farklı film projesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki, uzun süredir gündemde olan Squid Game: America filmi, diğer ise Alfred Hitchcock klasiği Strangers on a Train'den esinlenen Strangers. Başarılı yönetmen, önümüzdeki günlerde bu iki projeden birini seçecek ve yakın bir gelecekte o film için sete girecek. Geride kalan proje ise yönetmenin bir sonraki filmi olacak.

    Squid Game: America'nın Senaryosunu Dennis Kelly Yazıyor

    Daha önce gelen bilgilere göre, David Fincher'ın Amerika'da geçecek Squid Game filminin senaryosunu, Utopia dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Dennis Kelly yazıyor.

    Fincher, yabancı dilde çekilmiş popüler işlere kendi yorumunu getirme konusuna yabancı değil. Zira kendisi daha önce de The Girl With the Dragon Tattoo (Ejderha Dövmeli Kız) serisinin İngilizce bir versiyonunu çekmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 9 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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