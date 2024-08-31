David Fincher'ın sıradaki filmi Squid Game: America olabilir

Bu noktada Fincher'ın bir Squid Game filmi hazırladığı ve bunu çok yakında çekme niyetinde olduğu büyük ölçüde netlik kazanmış durumda. Şimdi asıl soru bunun yönetmenin sıradaki filmi olup olmayacağı. World of Reel'ın haberine göre Fincher şu anda iki farklı film projesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki, uzun süredir gündemde olan Squid Game: America filmi, diğer ise Alfred Hitchcock klasiği Strangers on a Train'den esinlenen Strangers. Başarılı yönetmen, önümüzdeki günlerde bu iki projeden birini seçecek ve yakın bir gelecekte o film için sete girecek. Geride kalan proje ise yönetmenin bir sonraki filmi olacak.
Squid Game: America'nın Senaryosunu Dennis Kelly Yazıyor
Daha önce gelen bilgilere göre, David Fincher'ın Amerika'da geçecek Squid Game filminin senaryosunu, Utopia dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Dennis Kelly yazıyor.
Fincher, yabancı dilde çekilmiş popüler işlere kendi yorumunu getirme konusuna yabancı değil. Zira kendisi daha önce de The Girl With the Dragon Tattoo (Ejderha Dövmeli Kız) serisinin İngilizce bir versiyonunu çekmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.