David Fincher'ın sıradaki filmi Squid Game: America olabilir

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Netflix çatısı altında çalışan ve burada Mindhunter, Mank, The Killer gibi işlere imza atan usta yönetmen David Fincher, Netflix ile iş birliğini bir Squid Game filmiyle devam ettirmeye hazırlanıyor. Fincher'ın bir Squid Game filmi üzerinde çalıştığı 2021'den beri Hollywood kulislerinde konuşuluyordu. Son günlerde ise bu söylentiler daha da somut bir hâl almaya başladı.

Bu noktada Fincher'ın bir Squid Game filmi hazırladığı ve bunu çok yakında çekme niyetinde olduğu büyük ölçüde netlik kazanmış durumda. Şimdi asıl soru bunun yönetmenin sıradaki filmi olup olmayacağı. World of Reel'ın haberine göre Fincher şu anda iki farklı film projesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki, uzun süredir gündemde olan Squid Game: America filmi, diğer ise Alfred Hitchcock klasiği Strangers on a Train'den esinlenen Strangers. Başarılı yönetmen, önümüzdeki günlerde bu iki projeden birini seçecek ve yakın bir gelecekte o film için sete girecek. Geride kalan proje ise yönetmenin bir sonraki filmi olacak.

Squid Game: America'nın Senaryosunu Dennis Kelly Yazıyor

Daha önce gelen bilgilere göre, David Fincher'ın Amerika'da geçecek Squid Game filminin senaryosunu, Utopia dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Dennis Kelly yazıyor.

Fincher, yabancı dilde çekilmiş popüler işlere kendi yorumunu getirme konusuna yabancı değil. Zira kendisi daha önce de The Girl With the Dragon Tattoo (Ejderha Dövmeli Kız) serisinin İngilizce bir versiyonunu çekmişti.

