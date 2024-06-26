Elektrikli süper otomobil üreticisi Rimac’ten “Verne” adlı robotaksi geldi!

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Tam Boyutta Gör Daha önce otomobil üretimi geçmişi olmayan Hırvatistan'da Mate Rimac tarafından kurulan elektrikli süper otomobil üreticisi Rimac, şimdi yepyeni bir alana doğru adım atıyor. Denizler Altında Yirmi Bin Fersah ve Dünyanın Merkezine Yolculuk gibi klasiklerin yazarı olan Jules Verne'in adını taşıyan robotaksi hizmeti Verne, 2026 yılında Zagreb'de piyasaya çıkacak.

Rimac Verne her yönüyle mükemmel

Mate Rimac kendi adını taşıyan şirketini kurduğunda işlerin bu noktaya geleceğini tahmin ediyor muydu bilinmez ancak, girişimi için işler şimdiye kadar oldukça iyi gitti diyebiliriz. Volkswagen, gelecekteki modellerde tahrik teknolojisine erişim karşılığında Bugatti'nin çoğunluk hissesini Rimac’e verirken (Bugatti Rimac) Rimac Technology şu anda Porsche, BMW ve Aston Martin'e elektrikli aktarma organları tedarik ediyor. Şirket ayrıca gelişmiş enerji depolama teknolojisi de geliştiriyor.

Firma ve Mate şimdi de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de otonom araç çağırma hizmeti Verne’i hayata geçiriyor. Rimac Verne, ilk olarak 2026’da Zagreb'de ardından İngiltere, Manchester'da hayata geçecek. Bunu sonrasında Avrupa ve Orta Doğu'da 9 şehir takip edecek. Firma 30 lokasyon için de görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre otomobiller Zagreb'deki yeni bir fabrikada üretilecek.

Direksiyon ve pedallar yok

Tam Boyutta Gör Rimac 2017'den beri otonom teknoloji üzerinde çalışıyor ve o zamandan bu yana Hyundai ve Kia dahil olmak üzere AB’den fonlar aldı. Daha önce Project 3 Mobility olarak adlandırılan yeni Verne, Mate ve onun en yakın iki meslektaşı ve arkadaşı tarafından yönetiliyor. Yeni girişimin CEO’su Marko Pejković, baş tasarım sorumlusu ise Adriano Mudri olacak. Rimac Group'un Verne'de yüzde 55 hissesi bulunuyor, geri kalanı ise Suudi yatırımcılardan oluşuyor.

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Verne’in robotaksisi tamamen elektrikli olacak ve birçok otomobil üreticisine otonom ve gelişmiş sürücü destek teknolojisi sağlayan Intel'e ait Mobileye şirketinin otonom teknolojilerini kullanacak. Verne robotaksi, kompakt bir coupe formuna sahip ve geleneksel tasarım zorunluluklarına sahip değil. Dolayısıyla araçta direksiyon simidi, pedallar vb. kontroller bulunmuyor. Sürtünmeyi azaltmak ve aerodinamik deneyimi geliştirmek amacıyla ön cam silecekleri ve yan aynalar gibi diğer tanıdık sistemler de araçta bulunmuyor.

Seviye 4 otonomi

İki koltuklu bir kabine erişim sağlayan sürgülü kapıları olan aracın ön tarafında 43 inçlik geniş ekran bulunurken 17 hoparlörlü ses sistemi ve beş pozisyonlu yatabilen koltuklar birinci sınıf şehir içi yolculuğa zemin hazırlıyor.

Verne, Mobileye’ın EyeQ sistemini kullanan Mobileye Drive'ın yanı sıra, küresel 3D harita oluşturmak için diğer Mobileye donanımlı araçlardan gelen gerçek zamanlı verileri kullanan REM adında kitle kaynaklı programı kullanacak. Bunlar sayesinde araç Seviye 4 otonom statüsüne kavuşacak.

Bununla birlikte Verne ile birlikte bir de yeni bir uygulama gelecek. Uygulama aracılığıyla seçtiğiniz araç size ulaşmadan oturma pozisyonu, kabin sıcaklığı, aydınlatma ve hatta koku denetimi yapılabilecek. Verne'in bu ilk aracı, bugün yollardaki çoğu sürücüsüz araçtan hem iç hem de dış tasarım noktasında radikal biçimde farklı görünüyor.

Aracın belki de en kötü yani sadece iki koltuklu olması. Diğer şirketler 4 veya daha fazla koltuklu araçları kullanıyor. Ancak Verne'nin baş tasarımcısı Mudri, 10 yolculuktan 9'unun 1 veya 2 kişi tarafından kullanıldığını söylüyor. Dolayısıyla iki koltuklu tasarım büyük bir eksi değil.

Aracın her yönü lüks gibi görünse de kullanıcılara uygun fiyatlı bir ücretlendirme sunulacağının da altı çiziliyor. Verne, Uber gibi geleneksel rakiplerle rekabet edebileceğini ve aynı zamanda daha premium bir deneyim sunacağını iddia ediyor.

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Rimac Verne robotaksi: İşte özellikleri, fiyatı ve dahası