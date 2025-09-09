Rimac, yeni katı hal bataryasını duyurdu: 6,5 dakikada %80 şarj!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Rimac Technology, Münih’te düzenlenen IAA Mobility fuarında yeni ürünlerini tanıttı. Bunların arasında, katı hal batarya hücrelerine dayanan yeni bir batarya platformu da bulunuyor.

Elektrikli süper otomobilleriyle tanınan şirket, artık kendini yalnızca bir otomobil üreticisi olarak değil, aynı zamanda otomotiv sektöründe birinci seviye tedarikçi olarak konumlandırmak istiyor.

Rimac, Nevara gibi elektrikli hiper otomobilleriyle ün kazansa da uzun süredir Koenigsegg ve Aston Martin gibi prestijli markalara da batarya ve güç aktarma sistemleri sağlayan bir teknoloji ortağı olarak çalışıyor. 2021 yılında Porsche’nin yatırımı ve Bugatti ile yapılan birleşmenin ardından Rimac, yüksek performanslı elektrikli aktarma organları konusunda OEM’ler için daha güçlü bir tedarikçi ve geliştirme ortağı haline geldi. Münih’teki fuarda şirket, en yeni ürün gamını görücüye çıkardı.

Rimac’ın yeni elektrikli araç ürünleri

Katı hal batarya platformu: ProLogium hücreleri ve Mitsubishi Chemical Group malzemelerini bir araya getiriyor. Mevcut batarya paketlerine kıyasla daha hafif, daha güvenli ve daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu belirtiliyor.

E-aks teknolojisi: “SINTEG 300 & 550” adlı yeni tek motorlu entegre akslarda 8 kW/kg'ın üstünde güç yoğunluğu, 90 Nm/kg tork yoğunluğu ve 25.000 dev/dak rotor hızına ulaşılabiliyor. 150-360 kW ve 2.500-6.250 Nm aralığında güç ve tork çıkışı sunarak, küçük spor hatchback’lerden büyük SUV’lara kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyor.

Tam Boyutta Gör

Yüksek torklu XXL aks: Çift motorlu “EDU 550” 2026’da global bir üretici için seri üretime giriyor. %95'ün üstünde verimlilik ve 11.000 Nm’nin üzerinde aks tork çıkışı sunuyor.

Elektronikler: Tork vektörleme, yüksek voltaj batarya kontrolü, gövde ve güç dağıtımı ile OTA yazılım güncellemeleri için NXP S32E2 tabanlı ECU’lar geliştirildi.

Üretim kapasitesi: Hırvatistan’da toplam 95.000 m² alanda, 200 milyon euroluk kampüs merkezli tesislerde üretim yapıyor. Hedef, ayda on binlerce birime ulaşmak. Son 12 ayda iş birliği yapılan markalar arasında BMW Group, CEER Motors ve Porsche yer alıyor.

Rimac katı hal bataryaya geçiyor

Katı hal bataryaları uzun zamandır gelecek nesil enerji depolama çözümü olarak görülüyordu. Daha uzun menzil, daha hızlı şarj ve daha dayanıklı bataryalar vaat eden bu teknoloji, artık seri üretime daha yakın.

Birçok üretici, bu teknolojiyi on yıl bitmeden araçlarına entegre etmeyi planlıyor. Rimac ise Next-Gen batarya paketiyle bu geçişi hızlandırmayı hedefliyor. Paket, ProLogium’un katı hal hücrelerini, Mitsubishi Chemical Group’un malzemelerini ve yenilikçi batarya muhafaza yöntemlerini bir araya getiriyor. Böylece hem enerji yoğunluğu artıyor hem de ağırlık ve güvenlik avantajı sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil yüksek voltajlı pilin -20 derece sıcaklıkta enerjisinin %95'inden fazlasını koruyabildiği belirtiliyor. Ayrıca hücre seviyesinde yangın veya patlama riski de bulunmuyor.

540 ila 907 volt arasında çalışan batarya paketi, hücre seviyesinde 260 Wh/kg enerji yoğunluğu sunuyor. Bu da, 470 kg ağırlığındaki 100 kWh'lik standart lityum iyon bir batarya paketinin yeni katı hal hücrelerle 384 kg'a düşeceği anlamına geliyor.

Rimac'ın katı hal paketi, hücreden pakete yöntemini kullanıyor ve kese tipi hücrelerden oluşuyor. Katotta %90 nikel, %5 manganez ve %5 kobalt, anotta ise %100 silikon barındırıyor. Termoplastik kompozit bir muhafaza içinde yer alan hücreler, su ve glikol kullanan geleneceksel batarya paketlerinden farklı olarak soğutucu bir akışkanla soğutuluyor.

Şirket, katı hal bataryasının sadece 6,5 dakikada %10'dan %80'e şarj olabildiğini belirtiyor. Bu batarya paketi ilk olarak 2027'nin dördüncü çeyreğinde yüksek performanslı bir modelde yer alacak.

