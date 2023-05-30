Toyota Yaris'e yeni hibrit motor seçeneği geliyor

“Hybrid 130”, “Hybrid 115”’e göre yüzde 12 artışla 130 HP motor gücüne ve yüzde 30 artışla 185 Nm maksimum torka ulaşacak. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştirecek olan yeni Yaris Hybrid, 96-116 g/km düşük CO2 emisyonuyla da dikkat çekiyor.
Toyota, yeni Yaris Hybrid’de yeni bir dijital kullanıcı deneyimi de sunacak. Donanım seçeneklerine göre 7 veya 12.3 inç dijital göstergelerin yanı sıra 9 veya 10.5 için multimedya ekranı yer alacak. Dijital göstergeler, sürücünün tercihine göre farklı temalarla değiştirilebilecek.
Yeni Yaris Hybrid daha kapsamlı “Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem” ve araçları, yayaları, bisikletlileri ve motosikletleri algılayan “Ön Çarpışma Önleyici Sistem”in yanı sıra düşük hızda kazaları önleyen “Sürüş Asistanı” ile sunulacak. Yeni Yaris Hybrid’de, arkadan gelen araçları ve bisikletlileri algılayarak kapı açılmasıyla yaşanan kazaların önüne geçmeye yardımcı olan “Güvenli Çıkış Asistanı” opsiyonel olarak sunulacak.
Yeni Yaris Hybrid’in yüksek performanslı “Hybrid 130” motor seçeneği, geliştirilmiş teknolojik ve güvenlik özellikleri ile 2024 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)