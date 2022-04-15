Robinhood CEO’su Vlad Tenev, Dogecoin ile ilgili açıklama yaptı

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Kripto para borsası Robinhood’un CEO’su Vladimir Tenev popüler meme kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile ilgili değerlendirmede bulundu. Robinhood CEO’su Vlad Tenev, Dogecoin’i internetin ve insanların para birimi haline getirebilecek birkaç iyileştirme önerisinde bulundu.

Robinhood CEO’su Vladimir Tenev resmi Twitter hesabı üzerinden Dogecoin’in internetin para birimi olma potansiyelinden bahsetti.

Robinhood CEO’su, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ilk olarak, herhangi bir kriptonun kullanılabilir bir para birimi haline gelmesi için en önemli özelliğin işlem ücreti olduğundan bahsetti. Tenev paylaşımında Dogecoin’in Kasım 2021’deki son güncellemeden sonra ağ ücretlerinin sıfıra çok yakın olduğunu da vurguladı.

Ek olarak Dogecoin kurucu ortağı Billy Markus da web altyapısının Dogecoin’i hızlandırmak için yeterince geliştiğini yorumladı. Elon Musk da bu tartışmaya katıldı. Musk, blok boyutunun internetin geri kalanına ayak uydurması gerektiğini iddia etti.

Son olarak hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz günlerde Robinhood, Shiba Inu ile beraber Solana (SOL) Polygon (MATIC) ve Compound’u listelemişti.

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Robinhood CEO’su Vlad Tenev Dogecoin Değerlendirmesi