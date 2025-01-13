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    Avrupa’da ilk kez bir havalimanında sürücüsüz servis aracı hizmete başlıyor

    Çinli tarafından geliştirilen dokuz kişilik otonom Robobus, servis hizmetlerine başlıyor. Bu aynı zamanda bir Avrupa havalimanındaki ilk ticari otonom otobüs servisi projesi.
    Robobus: Zürih Havalimanı’nda sürücüsüz servis aracı dönemi Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da ilk kez bir havalimanında sürücüsüz servis aracı hizmete başlıyor. "Robobus" adı verilen bu otonom ulaşım çözümü, Zürih Havalimanı’nda kullanılmaya başlanacak. Çinli WeRide tarafından geliştirilen ve dokuz yolcu kapasitesine sahip olan Robobus, Avrupa’daki ilk ticari otonom servis otobüsü projesi oldu.

    2025'in ilk çeyreğinde hizmete giriyor

    Açıklamaya göre Robobus, havalimanı personelini taşımak üzere özel bir rotada hizmet verecek. Araç, 101 numaralı kapıdaki personel girişinden başlayarak, 130 numaralı kapıdaki bakım alanına kadar uzanan güzergâhta çalışacak. WeRide yetkililerine göre hizmet, 2025’in ilk çeyreğinde resmen başlayacak.

    Zürih Havalimanı’ndaki bu proje, Robobus’un daha önce Paris’teki başarılı uygulamasını takip ediyor. Robobus, 2024 Fransa Açık Tenis Turnuvası sırasında Renault Group iş birliğiyle düşük karbonlu ulaşım çözümlerini tanıtmak amacıyla beş kilometrelik bir güzergahta verimli bir servis sağlamıştı.

    Robobus: Zürih Havalimanı’nda sürücüsüz servis aracı dönemi Tam Boyutta Gör
    Zürih Havalimanı İşletmesi (Flughafen Zürich AG), “WeRide tamamen geliştirilmiş ve kapsamlı bir şekilde test edilmiş bir teknolojiye sahip, Zürih Havalimanı'nda yürürlükte olan tüm yasal ve güvenlik gerekliliklerini karşılıyor ve belirlenen veri koruma gerekliliklerini karşılayacağını garanti ediyor” açıklamasında bulundu.

    Şirketin iddiasına göre, bu tamamen otonom Robobus, halka açık yollarda kitlesel üretim ve kullanıma hazır tasarlanmış ilk otonom otobüs olma özelliği taşıyor. Seviye 4 otonom araç olarak nitelendirilen Robobus, her türlü hava koşulunda açık yollarda çalışabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca araçta direksiyon veya sürücü kabini de bulunmuyor.

    Robobus saatte yaklaşık 38 km/s maksimum hızla çalışıyor ve tam V2X uyumluluğuna sahip. 200 km’ye kadar saf elektrikli menzil sunan araç, hiçbir kör nokta bırakmaya da bir algılama sistemine sahip. WeRide, Robobus’un sadece havalimanlarında değil, çeşitli kentsel ve özel ulaşım senaryolarında da kullanılabileceğini belirtiyor.

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