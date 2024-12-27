Roborock Qrevo Pro robot süpürge Türkiye'de satışa çıktı: 7.000 Pa emiş gücü, otomatik paspas temizleme, paspas uzatma

Roborock QRevo Pro fiyatı
Roborock QRevo Pro, 34.990 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu. QRevo Pro’yu Roborock resmi sitesinden inceleyebilir ve satın alınabilirsiniz.
Roborock QRevo Pro Özellikleri
- Emiş Gücü: 7.000 Pa
- Haritalama: LiDAR, PreciSense Yön Bulma Sistemi, Çok Katmanlı Haritalama
- Batarya: 5.200 mAh
- Fırça: %100 Kauçuk Rulo Fırça
- İstasyon: Otomatik Toz Boşaltma, Otomatik Kirli-Temiz Su Tankı
- Paspas: İki adet döner yapıda (Dakikada 200 defa), FlexiArm ile kenarlara paspas uzatma özelliği
- Papas Kaldırma: Halı algılama özellikli 10 mm paspas kaldırma
- Otomatik Paspas Temizleme: 60 derece sıcak suyla paspas temizleme, 45 derece sıcak hava ile paspas kurutma
- Uygulama Desteği: Roborock, Google Home, Apple Siri, Amazon Alexa, Apple Watch
- Filtre: Yıkabilir HEPA filtre
Roborock QRevo Pro neler sunuyor?
Roborock QRevo Pro, 7000 Pa HyperForce emiş gücüyle üstün temizlik performansı sergiliyor. İki adet döner yapıdaki paspasları dakikada 200 defa dönerek paspas yapıyor
Otomatik toz boşaltma özelliği sayesinde toz haznesini kendi başına temizleyen cihaz, 7 haftaya kadar elle müdahaleye gerek bırakmıyor. Otomatik su haznesi doldurma fonksiyonu ve çıkarılabilir istasyon tabanı, kolay temizlik ve bakım imkanı sunarak kullanıcıların işini daha da kolaylaştırıyor.
Süpürgenin reaktif engellerden kaçınma teknolojisi, robotun etrafındaki nesneleri tanıyarak rotasını optimize etmesini sağlıyor. LiDAR tabanlı yön bulma sistemine sahip olan QRevo Pro, 360 derece tarama yaparak en verimli temizleme rotasını belirliyor. Merdivenlerden düşme veya dar alanlarda sıkışma gibi problemleri tamamen ortadan kaldırıyor. Roborock QRevo Pro, bugün itibarıyla satın alınabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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