Roborock Qrevo Pro robot süpürge Türkiye'de satışa çıktı: 7.000 Pa emiş gücü, otomatik paspas temizleme, paspas uzatma

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Tam Boyutta Gör Roborock yeni robot süpürge modeli Roborock Qrevo Pro’yu Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Roborock Qrevo Pro, yüksek emiş gücü, kenarlara uzanan paspas sistemi ve otomatik paspas temizleme özelliğiyle öne çıkıyor.

Roborock QRevo Pro fiyatı

Roborock QRevo Pro, 34.990 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu. QRevo Pro’yu Roborock resmi sitesinden inceleyebilir ve satın alınabilirsiniz.

Roborock QRevo Pro Özellikleri

Emiş Gücü : 7.000 Pa

: 7.000 Pa Haritalama : LiDAR, PreciSense Yön Bulma Sistemi, Çok Katmanlı Haritalama

: LiDAR, PreciSense Yön Bulma Sistemi, Çok Katmanlı Haritalama Batarya : 5.200 mAh

: 5.200 mAh Fırça : %100 Kauçuk Rulo Fırça

: %100 Kauçuk Rulo Fırça İstasyon : Otomatik Toz Boşaltma, Otomatik Kirli-Temiz Su Tankı

: Otomatik Toz Boşaltma, Otomatik Kirli-Temiz Su Tankı Paspas : İki adet döner yapıda (Dakikada 200 defa), FlexiArm ile kenarlara paspas uzatma özelliği

: İki adet döner yapıda (Dakikada 200 defa), FlexiArm ile kenarlara paspas uzatma özelliği Papas Kaldırma : Halı algılama özellikli 10 mm paspas kaldırma

: Halı algılama özellikli 10 mm paspas kaldırma Otomatik Paspas Temizleme : 60 derece sıcak suyla paspas temizleme, 45 derece sıcak hava ile paspas kurutma

: 60 derece sıcak suyla paspas temizleme, 45 derece sıcak hava ile paspas kurutma Uygulama Desteği : Roborock, Google Home, Apple Siri, Amazon Alexa, Apple Watch

: Roborock, Google Home, Apple Siri, Amazon Alexa, Apple Watch Filtre: Yıkabilir HEPA filtre

Roborock QRevo Pro neler sunuyor?

Roborock QRevo Pro, 7000 Pa HyperForce emiş gücüyle üstün temizlik performansı sergiliyor. İki adet döner yapıdaki paspasları dakikada 200 defa dönerek paspas yapıyor

Tam Boyutta Gör FlexiArm sistemi sayesinde paspaslar kenarlara doğru uzanıyor ve kenar temizliği yapıyor. Otomatik halı algılama özellikli paspaslar 10 mm yüksekliğe otomatik olarak kalkıyor.

Tam Boyutta Gör Roborock QRevo Pro’nun istasyonu sadece tozu boşaltmakla kalmıyor aynı zamanda paspası da temizliyor. İstasyon haznesine 60 derece sıcak su doldurarak süpürgenin paspasları sıcak suda otomatik olarak temizlemesini sağlıyor. Temizlik sonrasında ise 45 derece sıcak havayla paspasları kurutarak, küf ve kötü kokuların oluşması engelliyor. Paspas temizleme ve paspas kurutma özellikleri sayesinde bakterileri %99.7 oranında yok ettiği ifade ediliyor.

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Otomatik toz boşaltma özelliği sayesinde toz haznesini kendi başına temizleyen cihaz, 7 haftaya kadar elle müdahaleye gerek bırakmıyor. Otomatik su haznesi doldurma fonksiyonu ve çıkarılabilir istasyon tabanı, kolay temizlik ve bakım imkanı sunarak kullanıcıların işini daha da kolaylaştırıyor.

Süpürgenin reaktif engellerden kaçınma teknolojisi, robotun etrafındaki nesneleri tanıyarak rotasını optimize etmesini sağlıyor. LiDAR tabanlı yön bulma sistemine sahip olan QRevo Pro, 360 derece tarama yaparak en verimli temizleme rotasını belirliyor. Merdivenlerden düşme veya dar alanlarda sıkışma gibi problemleri tamamen ortadan kaldırıyor. Roborock QRevo Pro, bugün itibarıyla satın alınabiliyor.

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