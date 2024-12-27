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    Roborock Qrevo Pro robot süpürge Türkiye'de satışa çıktı: 7.000 Pa emiş gücü, otomatik paspas temizleme, paspas uzatma

    Roborock'un yeni robot süpürge modeli Roborock Qrevo Pro ülkemizde satışa çıktı. Roborock Qrevo Pro 7.000 Pa emiş gücü, otomatik paspas temizleme ve paspas uzatma özelliğiyle dikkat çekiyor.
    Roborock Qrevo Pro Türkiye'de satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Roborock yeni robot süpürge modeli Roborock Qrevo Pro’yu Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Roborock Qrevo Pro, yüksek emiş gücü, kenarlara uzanan paspas sistemi ve otomatik paspas temizleme özelliğiyle öne çıkıyor.

    Roborock QRevo Pro fiyatı

    Roborock QRevo Pro, 34.990 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu. QRevo Pro’yu Roborock resmi sitesinden inceleyebilir ve satın alınabilirsiniz.

    Roborock QRevo Pro Özellikleri

    • Emiş Gücü: 7.000 Pa
    • Haritalama: LiDAR, PreciSense Yön Bulma Sistemi, Çok Katmanlı Haritalama
    • Batarya: 5.200 mAh
    • Fırça: %100 Kauçuk Rulo Fırça
    • İstasyon: Otomatik Toz Boşaltma, Otomatik Kirli-Temiz Su Tankı
    • Paspas: İki adet döner yapıda (Dakikada 200 defa), FlexiArm ile kenarlara paspas uzatma özelliği
    • Papas Kaldırma: Halı algılama özellikli 10 mm paspas kaldırma
    • Otomatik Paspas Temizleme: 60 derece sıcak suyla paspas temizleme, 45 derece sıcak hava ile paspas kurutma
    • Uygulama Desteği: Roborock, Google Home, Apple Siri, Amazon Alexa, Apple Watch
    • Filtre: Yıkabilir HEPA filtre

    Roborock QRevo Pro neler sunuyor?

    Roborock QRevo Pro, 7000 Pa HyperForce emiş gücüyle üstün temizlik performansı sergiliyor. İki adet döner yapıdaki paspasları dakikada 200 defa dönerek paspas yapıyor

    Roborock Qrevo Pro Türkiye'de satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    FlexiArm sistemi sayesinde paspaslar kenarlara doğru uzanıyor ve kenar temizliği yapıyor. Otomatik halı algılama özellikli paspaslar 10 mm yüksekliğe otomatik olarak kalkıyor.
    Roborock Qrevo Pro Türkiye'de satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Roborock QRevo Pro’nun istasyonu sadece tozu boşaltmakla kalmıyor aynı zamanda paspası da temizliyor. İstasyon haznesine 60 derece sıcak su doldurarak süpürgenin paspasları sıcak suda otomatik olarak temizlemesini sağlıyor. Temizlik sonrasında ise 45 derece sıcak havayla paspasları kurutarak, küf ve kötü kokuların oluşması engelliyor. Paspas temizleme ve paspas kurutma özellikleri sayesinde bakterileri %99.7 oranında yok ettiği ifade ediliyor.

    Otomatik toz boşaltma özelliği sayesinde toz haznesini kendi başına temizleyen cihaz, 7 haftaya kadar elle müdahaleye gerek bırakmıyor. Otomatik su haznesi doldurma fonksiyonu ve çıkarılabilir istasyon tabanı, kolay temizlik ve bakım imkanı sunarak kullanıcıların işini daha da kolaylaştırıyor.

    Süpürgenin reaktif engellerden kaçınma teknolojisi, robotun etrafındaki nesneleri tanıyarak rotasını optimize etmesini sağlıyor. LiDAR tabanlı yön bulma sistemine sahip olan QRevo Pro, 360 derece tarama yaparak en verimli temizleme rotasını belirliyor. Merdivenlerden düşme veya dar alanlarda sıkışma gibi problemleri tamamen ortadan kaldırıyor. Roborock QRevo Pro, bugün itibarıyla satın alınabiliyor.

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