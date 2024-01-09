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    Akıllı evcil hayvan kapısı ile tanışın

    Evcil hayvanlarınız evinize sürekli ölü fare veya kemik artığı gibi istenmeyen nesneleri getiriyorsa buna yapay zekâ destekli bir çözüm geliştirildi: Flappie AI. 
    Flappie AI Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojileri bırakın insanları hayvanların bile günlük yaşantısına kadar girmiş durumda. CES 2024 fuarında sahne alan İsviçreli Flappie girişimi, evcil hayvan kapılarını akıllı hale getiren çözümünü duyurdu.

    Akıllı evcil hayvan kapısı

    Apartman hayatının aksine daha çok bahçe yaşantısında tercih edilen evcil hayvan kapıları, köpek veya kedilerin kapıyı açmaya ihtiyaç olmadan eve girmesini ya da çıkmasını sağlıyor. Bununla birlikte dışarıdan zaman zaman getirebildikleri yabancı cisimler kontrol edilemiyor.

    Flappie girişimi tam bu noktada devreye giriyor. Akıllı kapı; hareket sensörü ve gece görüş kamerası sayesinde, yılların birikimiyle oluşturulmuş veri setlerini de kullanarak yüzde 90 doğruluk seviyesinde algılama yapabiliyor. Böylece fare getiren bir kedi veya kemik getiren köpek kolay bir şekilde tespit edilebiliyor.

    Hem uygulama üzerinden hem de fiziksel tuşlarla kontrol edilen kapı, hayvanlarınızın istenmeyen bir cisimle eve giremeyeceklerini de öğretmiş oluyor. Ayrıca çipli hayvanlar için bir filtre de oluşturulabiliyor. Flappy akıllı kapı Bahar aylarında satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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