Akıllı evcil hayvan kapısı ile tanışın

Akıllı evcil hayvan kapısı
Apartman hayatının aksine daha çok bahçe yaşantısında tercih edilen evcil hayvan kapıları, köpek veya kedilerin kapıyı açmaya ihtiyaç olmadan eve girmesini ya da çıkmasını sağlıyor. Bununla birlikte dışarıdan zaman zaman getirebildikleri yabancı cisimler kontrol edilemiyor.
Flappie girişimi tam bu noktada devreye giriyor. Akıllı kapı; hareket sensörü ve gece görüş kamerası sayesinde, yılların birikimiyle oluşturulmuş veri setlerini de kullanarak yüzde 90 doğruluk seviyesinde algılama yapabiliyor. Böylece fare getiren bir kedi veya kemik getiren köpek kolay bir şekilde tespit edilebiliyor.
Hem uygulama üzerinden hem de fiziksel tuşlarla kontrol edilen kapı, hayvanlarınızın istenmeyen bir cisimle eve giremeyeceklerini de öğretmiş oluyor. Ayrıca çipli hayvanlar için bir filtre de oluşturulabiliyor. Flappy akıllı kapı Bahar aylarında satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.