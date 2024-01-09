Akıllı evcil hayvan kapısı ile tanışın

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ teknolojileri bırakın insanları hayvanların bile günlük yaşantısına kadar girmiş durumda. CES 2024 fuarında sahne alan İsviçreli Flappie girişimi, evcil hayvan kapılarını akıllı hale getiren çözümünü duyurdu.

Akıllı evcil hayvan kapısı

Apartman hayatının aksine daha çok bahçe yaşantısında tercih edilen evcil hayvan kapıları, köpek veya kedilerin kapıyı açmaya ihtiyaç olmadan eve girmesini ya da çıkmasını sağlıyor. Bununla birlikte dışarıdan zaman zaman getirebildikleri yabancı cisimler kontrol edilemiyor.

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Flappie girişimi tam bu noktada devreye giriyor. Akıllı kapı; hareket sensörü ve gece görüş kamerası sayesinde, yılların birikimiyle oluşturulmuş veri setlerini de kullanarak yüzde 90 doğruluk seviyesinde algılama yapabiliyor. Böylece fare getiren bir kedi veya kemik getiren köpek kolay bir şekilde tespit edilebiliyor.

Hem uygulama üzerinden hem de fiziksel tuşlarla kontrol edilen kapı, hayvanlarınızın istenmeyen bir cisimle eve giremeyeceklerini de öğretmiş oluyor. Ayrıca çipli hayvanlar için bir filtre de oluşturulabiliyor. Flappy akıllı kapı Bahar aylarında satışa çıkacak.

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