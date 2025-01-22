Dünyada ilk: İnsanlar ve robotlar aynı maratonda koşacak

Bu yenilikçi yarışma, yalnızca bir teknoloji gösterisi değil. 20'den fazla şirket, geliştirdikleri en iyi insansı robotlarla yarışmaya katılacak. Üstelik yarışmanın sonunda ödüller, hem etten ve kemikten olan yarışmacılar hem de metalden yapılmış yarışmacılara verilecek. Dereceye giren ilk üç katılımcı, insan ya da robot fark etmeksizin ödüllerini alacak. Yani, burada gerçek bir rekabet söz konusu.
21 km boyunca yarışılacak
Yarışmaya katılacak robotların, insan formuna uygun şekilde tasarlanması gerekiyor. Kurallara göre yarışmacılar yarım metre ila 2 metre arasında bir boya sahip olmalı ve kesinlikle tekerlek veya benzeri bir mekanizma kullanmamalı. Dolayısıyla yarışmaya sadece insansı robotlar katılabilecek.
Uluslararası Robotik Federasyonu'na göre dünyadaki robot kurulumlarının yüzde 51’ini gerçekleştiren Çin, bu sektördeki pazar büyüklüğünü 2030 yılına kadar 400 milyar yuan’a (yaklaşık 54,6 milyar dolar) çıkarmayı hedefliyor. Bu maraton yalnızca bir başlangıç. Ağustos ayında Pekin, atletizmden futbola kadar birçok disiplini içeren yeni bir “robo-sporları” turnuvası düzenlemeyi planlıyor.
Bu tür robotik spor aktiviteleri insansı robotların gelişimi için oldukça önemli. Evet, Çinli firmalar “en hızlı robotları” üretmiş durumda ancak henüz hiçbir insansı robot 21 kilometre boyunca aralıksız çalışmadı. Bu, insansıların dayanıklılık açısından hangi seviyede olduğunu görmemiz açısından önemli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.