Dünyada ilk: İnsanlar ve robotlar aynı maratonda koşacak

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Tam Boyutta Gör Çin, benzersiz bir etkinlik ile dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Nisan ayında Pekin'de düzenlenecek 21 kilometrelik yarı maratonda insanlar, iki ayak üzerinde yürüyebilen ve koşabilen insansı robotlarla yarışacak. Organizasyon hakkında aktarılanlara göre maratonda 12 bin insan ve onlarca robot olacak.

Bu yenilikçi yarışma, yalnızca bir teknoloji gösterisi değil. 20'den fazla şirket, geliştirdikleri en iyi insansı robotlarla yarışmaya katılacak. Üstelik yarışmanın sonunda ödüller, hem etten ve kemikten olan yarışmacılar hem de metalden yapılmış yarışmacılara verilecek. Dereceye giren ilk üç katılımcı, insan ya da robot fark etmeksizin ödüllerini alacak. Yani, burada gerçek bir rekabet söz konusu.

21 km boyunca yarışılacak

Yarışmaya katılacak robotların, insan formuna uygun şekilde tasarlanması gerekiyor. Kurallara göre yarışmacılar yarım metre ila 2 metre arasında bir boya sahip olmalı ve kesinlikle tekerlek veya benzeri bir mekanizma kullanmamalı. Dolayısıyla yarışmaya sadece insansı robotlar katılabilecek.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte geçtiğimiz yıl robotlar, tüm güzergahı tamamlamak zorunda kalmadan yarışa katılabilmişlerdi. O maratonda robotlar, sadece son 100 metreye katılmışlardı. Yarışmanın robotlar arasındaki en büyük favorisi ise saatte 10 km koşabilen Tiangong. Bu robot, geçen yıl da yarışa katılmıştı ancak ilk defa parkurun tamamında koşacak; tıpkı diğerleri gibi.

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Uluslararası Robotik Federasyonu'na göre dünyadaki robot kurulumlarının yüzde 51’ini gerçekleştiren Çin, bu sektördeki pazar büyüklüğünü 2030 yılına kadar 400 milyar yuan’a (yaklaşık 54,6 milyar dolar) çıkarmayı hedefliyor. Bu maraton yalnızca bir başlangıç. Ağustos ayında Pekin, atletizmden futbola kadar birçok disiplini içeren yeni bir “robo-sporları” turnuvası düzenlemeyi planlıyor.

Bu tür robotik spor aktiviteleri insansı robotların gelişimi için oldukça önemli. Evet, Çinli firmalar “en hızlı robotları” üretmiş durumda ancak henüz hiçbir insansı robot 21 kilometre boyunca aralıksız çalışmadı. Bu, insansıların dayanıklılık açısından hangi seviyede olduğunu görmemiz açısından önemli olacak.

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