Rockstar Games tüm odağını GTA 6'ya çevirdi: Diğer projeler şimdilik rafa kaldırıldı

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Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6, uzun bir süredir bekleniyor. Bu yılın başlarında resmi olarak geliştirildiğini öğrensek de hala oyunla ilgili hiçbir detay bilmiyoruz. Ancak Rockstar Games işleri hızlandırmak istiyor gibi duruyor.

Tüm Odak GTA 6'da

Geçtiğimiz saatlerde Kotaku'nun yaptığı habere göre Rockstar Games, tüm odağını GTA 6'ya kaydırmış durumda. Yani diğer projeler şimdilik askıya alındı. Bu kararın başlıca sebebi ise geçtiğimiz yıl çıkış yapan ve oyuncuları bir hayli mutsuz eden GTA Trilogy. Bu kararın ardından da GTA 4 remake ve Red Dead Redemption remake gibi projeler rafa kaldırıldı.

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GTA 4 remake ve Red Dead Redemption remake'in gerçek olup olmadığı belli değil ancak kaynaklar bu projelerin gerçek olduğunu ve stüdyonun GTA 6'dan sonra bu projelere dönebileceğini söylüyor. GTA 4 remake bir kenara Red Dead Redemption'ın remake sürümü yeni nesil konsollar ve PC için çıkış yapsa gerçekten de oyuncular bir hayli sevinebilirdi ancak şimdilij bu mümkün gözükmüyor.

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Rockstar Games tüm odağını GTA 6'ya çevirdi