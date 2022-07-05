Temmuz'un ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

- Temmuz 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- 15 Temmuz'da Ayrılacak Oyunlar
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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.
Temmuz 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
5 Temmuz
- Last Call BBS (PC)
- Yakuza 0 (Konsol, PC)
- Yakuza Kiwami (Konsol, PC)
- Yakuza Kiwami 2 (Konsol, PC)
7 Temmuz
- DJMAX Respect V (Konsol, PC)
- Matchpoint: Tennis Championships (Konsol, PC)
- Road 96 (Konsol, PC)
14 Temmuz
- Escape Academy (Konsol, PC)
- My Friend Peppa Pig (Konsol, PC)
- Overwhelm (PC)
- PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Konsol, PC)
- PowerWash Simulator (Konsol, PC)
15 Temmuz'da Ayrılacak Oyunlar
- Atomicrops (Konsol, PC)
- Carrion (Konsol, PC)
- Children of Morta (Konsol, PC)
- Cris Tales (Konsol, PC)
- Lethal League Blaze (Konsol, PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...