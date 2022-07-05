Temmuz'un ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

İddiaya göre God of War Ragnarok Kasım 2022'de çıkacak 2 gün önce eklendi

Temmuz 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

5 Temmuz

Last Call BBS (PC)

Yakuza 0 (Konsol, PC)

Yakuza Kiwami (Konsol, PC)

Yakuza Kiwami 2 (Konsol, PC)

7 Temmuz

DJMAX Respect V (Konsol, PC)

Matchpoint: Tennis Championships (Konsol, PC)

Road 96 (Konsol, PC)

14 Temmuz

Escape Academy (Konsol, PC)

My Friend Peppa Pig (Konsol, PC)

Overwhelm (PC)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Konsol, PC)

PowerWash Simulator (Konsol, PC)

15 Temmuz'da Ayrılacak Oyunlar

Atomicrops (Konsol, PC)

Carrion (Konsol, PC)

Children of Morta (Konsol, PC)

Cris Tales (Konsol, PC)

Lethal League Blaze (Konsol, PC)

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Temmuz 2022 Xbox Game Pass oyunları belli oldu