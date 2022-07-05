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    Temmuz'un ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

    Temmuz ayının ilk yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz. 
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    Temmuz 2022 Xbox Game Pass oyunları belli oldu
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    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

    Temmuz 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

    5 Temmuz

    • Last Call BBS (PC)
    • Yakuza 0 (Konsol, PC) 
    • Yakuza Kiwami (Konsol, PC) 
    • Yakuza Kiwami 2 (Konsol, PC) 

    7 Temmuz

    • DJMAX Respect V (Konsol, PC) 
    • Matchpoint: Tennis Championships (Konsol, PC) 
    • Road 96 (Konsol, PC) 

     14 Temmuz

    • Escape Academy (Konsol, PC) 
    • My Friend Peppa Pig (Konsol, PC) 
    • Overwhelm (PC) 
    • PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Konsol, PC) 
    • PowerWash Simulator (Konsol, PC) 

    15 Temmuz'da Ayrılacak Oyunlar 

    • Atomicrops (Konsol, PC) 
    • Carrion (Konsol, PC) 
    • Children of Morta (Konsol, PC) 
    • Cris Tales (Konsol, PC) 
    • Lethal League Blaze (Konsol, PC) 
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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

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    Bloodin 10 saat önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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