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    6 kişilik Roewe RX9 SUV Çin'de ön siparişe açıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Çinli üretici SAIC bünyesindeki Roewe, altı kişilik SUV modeli RX9'u ön siparişe açtı. Başlangıç fiyatı 200.000 yuanın (550 bin TL) altında olacak Roewe RX9'un Mart ayında satışa sunulması planlanıyor
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    Roewe RX9, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Roewe RX9 SUV Çin'de satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yeni Roewe RX9'un boyutlarına baktığımızda 4983 mm uzunluğa, 1967 mm genişliğe, 1786 mm yüksekliğe ve 2915 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Dinamik bir tasarıma sahip olan modelin ön bölümünde geniş siyah bir panjur ve hemen üzerinde oldukça uyumlu tasarlanmış ince LED farlar dikkat çekiyor.

    SUV'un yan tarafında, gövdenin boyutlarıyla uyumlu, 10 kollu büyük jantlar göze çarpıyor. Çamurluk uçlarında gövde rengi eklentiler kullanılırken eteklerde boylu boyunca krom süslemelere yer verilmiş. Mat krom renkteki D sütunu da farklı bir desenle süslenmiş. Bunun dışında, güçlü omuz çizgisi ve gizli kapı kollarının Roewe RX9'a sportif bir görünüm kattığını söylemek mümkün.

    Roewe RX9 SUV Çin'de satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve tasarımı Tam Boyutta Gör
    Arka bölümde ilk bakışta dikkat çeken alan boydan boya uzanan LED stoplar oluyor. Sert çizgilerin hakim olduğu alanda bagaj kapağının bu kadar yükseltilmiş olması arka camı epey daraltmış. Bunun dışında bagaj spoylerinin de kullanıldığı bölümde sahte hava kanalları ve sahte egzoz çıkışları gibi kozmetik odaklı detaylara yer verilmiş.

    Roewe RX9'un iç mekânında 2+2+2 koltuk düzeni bulunuyor. İkinci sıradaki kaptan koltuklar; ısıtma, havalandırma ve masaj gibi fonksiyonlarıyla oldukça konforlu bir yol deneyimi vadediyor. En arka sırada ise yine iki kişinin seyahat edebileceği şekilde bir alan yaratılmış.

    Konsolda dokunmatik kontrol düğmelerine sahip üç kollu direksiyon bulunuyor. Arkada ise üç farklı ekranın birleşiminden oluşan 120 cm'lik panel mevcut. LCD gösterge ekranı, merkez kontrol ekranı ve LCD yolcu ekranı bu panelde içerisinde toplanmış. Söz konusu sistem, Qualcomm Snapdragon 8155 yonga setinden güç alıyor.

    Roewe RX9 SUV Çin'de satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve tasarımı Tam Boyutta Gör
    Merkezdeki ekranın hemen altında ince havalandırma ızgaraları ve piyano tuşu şeklindeki fonksiyon düğmeleri bulunuyor. Orta konsolda ise iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, vites ve mod seçicilerden oluşan piyano siyahı bir panel ve iki adet bardaklık göze çarpıyor. Ses sistemi ise 12 hoparlörlü Bose sistemine emanet.

    RX9'da 234 hp güç üreten 2.0 litre turbo dört silindirli benzinli motor görev yapıyor. 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi standart. Yakıt tüketimi gibi veriler belli değil ancak son hızın 200 km/s ile sınırlandırılmış olduğu belirtiliyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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