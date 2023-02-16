6 kişilik Roewe RX9 SUV Çin'de ön siparişe açıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Roewe RX9, özellikleriyle neler sunuyor❓
SUV'un yan tarafında, gövdenin boyutlarıyla uyumlu, 10 kollu büyük jantlar göze çarpıyor. Çamurluk uçlarında gövde rengi eklentiler kullanılırken eteklerde boylu boyunca krom süslemelere yer verilmiş. Mat krom renkteki D sütunu da farklı bir desenle süslenmiş. Bunun dışında, güçlü omuz çizgisi ve gizli kapı kollarının Roewe RX9'a sportif bir görünüm kattığını söylemek mümkün.
Roewe RX9'un iç mekânında 2+2+2 koltuk düzeni bulunuyor. İkinci sıradaki kaptan koltuklar; ısıtma, havalandırma ve masaj gibi fonksiyonlarıyla oldukça konforlu bir yol deneyimi vadediyor. En arka sırada ise yine iki kişinin seyahat edebileceği şekilde bir alan yaratılmış.
Konsolda dokunmatik kontrol düğmelerine sahip üç kollu direksiyon bulunuyor. Arkada ise üç farklı ekranın birleşiminden oluşan 120 cm'lik panel mevcut. LCD gösterge ekranı, merkez kontrol ekranı ve LCD yolcu ekranı bu panelde içerisinde toplanmış. Söz konusu sistem, Qualcomm Snapdragon 8155 yonga setinden güç alıyor.
RX9'da 234 hp güç üreten 2.0 litre turbo dört silindirli benzinli motor görev yapıyor. 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi standart. Yakıt tüketimi gibi veriler belli değil ancak son hızın 200 km/s ile sınırlandırılmış olduğu belirtiliyor.
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah