6 kişilik Roewe RX9 SUV Çin'de ön siparişe açıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Roewe RX9, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Roewe RX9'un boyutlarına baktığımızda 4983 mm uzunluğa, 1967 mm genişliğe, 1786 mm yüksekliğe ve 2915 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Dinamik bir tasarıma sahip olan modelin ön bölümünde geniş siyah bir panjur ve hemen üzerinde oldukça uyumlu tasarlanmış ince LED farlar dikkat çekiyor.

SUV'un yan tarafında, gövdenin boyutlarıyla uyumlu, 10 kollu büyük jantlar göze çarpıyor. Çamurluk uçlarında gövde rengi eklentiler kullanılırken eteklerde boylu boyunca krom süslemelere yer verilmiş. Mat krom renkteki D sütunu da farklı bir desenle süslenmiş. Bunun dışında, güçlü omuz çizgisi ve gizli kapı kollarının Roewe RX9'a sportif bir görünüm kattığını söylemek mümkün.

Tam Boyutta Gör Arka bölümde ilk bakışta dikkat çeken alan boydan boya uzanan LED stoplar oluyor. Sert çizgilerin hakim olduğu alanda bagaj kapağının bu kadar yükseltilmiş olması arka camı epey daraltmış. Bunun dışında bagaj spoylerinin de kullanıldığı bölümde sahte hava kanalları ve sahte egzoz çıkışları gibi kozmetik odaklı detaylara yer verilmiş.

Roewe RX9'un iç mekânında 2+2+2 koltuk düzeni bulunuyor. İkinci sıradaki kaptan koltuklar; ısıtma, havalandırma ve masaj gibi fonksiyonlarıyla oldukça konforlu bir yol deneyimi vadediyor. En arka sırada ise yine iki kişinin seyahat edebileceği şekilde bir alan yaratılmış.

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Konsolda dokunmatik kontrol düğmelerine sahip üç kollu direksiyon bulunuyor. Arkada ise üç farklı ekranın birleşiminden oluşan 120 cm'lik panel mevcut. LCD gösterge ekranı, merkez kontrol ekranı ve LCD yolcu ekranı bu panelde içerisinde toplanmış. Söz konusu sistem, Qualcomm Snapdragon 8155 yonga setinden güç alıyor.

Tam Boyutta Gör Merkezdeki ekranın hemen altında ince havalandırma ızgaraları ve piyano tuşu şeklindeki fonksiyon düğmeleri bulunuyor. Orta konsolda ise iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, vites ve mod seçicilerden oluşan piyano siyahı bir panel ve iki adet bardaklık göze çarpıyor. Ses sistemi ise 12 hoparlörlü Bose sistemine emanet.

RX9'da 234 hp güç üreten 2.0 litre turbo dört silindirli benzinli motor görev yapıyor. 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi standart. Yakıt tüketimi gibi veriler belli değil ancak son hızın 200 km/s ile sınırlandırılmış olduğu belirtiliyor.

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