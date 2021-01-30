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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca oyunu Pink, ücretsiz olarak mobil cihazlarda yayınlandı

    Daha önce sarı, kırmızı, siyah, mavi ve yeşil renklere sahip olduğumuz serinin yeni oyunu Pink, yani pembe ücretsiz bir şekilde mobil cihazlar için yayınlandı.
    2 sa.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız geliştirici Bart Bonte'nin yaptığı, bulmaca oyunu Pink, Android ve iOS cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı.

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    Geliştirici Bart Bonte'nin sarı, kırmızı, siyah, mavi ve yeşilin ardından artık pembeye kavuşmuş durumdayız. Bu sefer de telefonun ekranını ekrandaki bulmacayı çözerek pembe yapmaya çalışıyoruz. 50 farklı seviye bulunan oyunun her bölümünde ekranı bulmcayı çözerek pembe yapmaya çalışıyoruz anck şunu söyleyelim, her seferinde bulmacanın çözülme tarzı değişiyor. Bu yüzden her yeni bölümde biraz afallıyorsunuz.

    Oyunu şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Oyunun boyutu yaklaşık 40 MB. Aşağıdan oyunun mağaza sayfalarını aşağıdaki bağlantılardan ziyaret edebilirsiniz.

    pink (game) pink (game) pink (game) pink (game) Bart BONTE Oyunlar Ücretsiz 41.2 MB

    pink pink pink pink Bart Bonte Bulmaca Ücretsiz Cihaza göre değişir



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