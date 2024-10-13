Elon Musk günde 4 milyon dolar kaybedebilir, SpaceX firmasına kritik dava

SpaceX firmasına dava
Çevre koruma grubu Save RGV geçtiğimiz günlerde SpaceX firmasına karşı Texas eyaletinde bir dava açtı. Grup Starship roket fırlatma rampasının soğutulması için harcanan su miktarının önemli boyutlara ulaştığını ve SpaceX firmasının su tasarrufu konusunda gerekli adımları atmadığını iddia ederek tesisteki fırlatmaların derhal durdurulmasını talep ediyor.
SpaceX ise açılan davanın haksız olduğunu belirterek Air Force ve NASA gibi devletin pek çok önemli kurumuna hizmet sunan fırlatma tesisinin durdurulmasının büyük zararlara yol açacağını ve günlük 4 milyon dolar kayıp yaşatacağını belirtiyor. Oluşan iş kaybının da işten çıkarmalarla sonuçlanacağını ve ülke ekonomisine zarar vereceğini vurguluyor. Ne var ki su soğutma sistemi ile yapılmış herhangi bir açıklama yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...