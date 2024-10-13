Elon Musk günde 4 milyon dolar kaybedebilir, SpaceX firmasına kritik dava

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Tam Boyutta Gör Teknolojik gelişmeler bugün baş döndürücü bir hıza ulaşmış olsa da doğaya verdiği zarar da aynı hızda büyüyor. Yonga üretimi bugün en ileri teknolojilerle gerçekleşiyor ancak bunun için harcanan suyun haddi hesabı yok. Mars yolculuğunun hayalinin kurulduğu şu günlerde roket fırlatma rampaları neredeyse bir bölgenin su ihtiyacını tek fırlatışta harcayabiliyor.

SpaceX firmasına dava

Çevre koruma grubu Save RGV geçtiğimiz günlerde SpaceX firmasına karşı Texas eyaletinde bir dava açtı. Grup Starship roket fırlatma rampasının soğutulması için harcanan su miktarının önemli boyutlara ulaştığını ve SpaceX firmasının su tasarrufu konusunda gerekli adımları atmadığını iddia ederek tesisteki fırlatmaların derhal durdurulmasını talep ediyor.

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SpaceX ise açılan davanın haksız olduğunu belirterek Air Force ve NASA gibi devletin pek çok önemli kurumuna hizmet sunan fırlatma tesisinin durdurulmasının büyük zararlara yol açacağını ve günlük 4 milyon dolar kayıp yaşatacağını belirtiyor. Oluşan iş kaybının da işten çıkarmalarla sonuçlanacağını ve ülke ekonomisine zarar vereceğini vurguluyor. Ne var ki su soğutma sistemi ile yapılmış herhangi bir açıklama yok.

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SpaceX fırlatma rampaları devasa su harcıyor