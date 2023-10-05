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    Roketsan, Uluslararası Uzay Federasyonuna katıldığını duyurdu

    Türkiye'nin önde gelen savunma ve uzay teknolojisi şirketi Roketsan, küresel sahnede daha fazla etki yaratma hedefi doğrultusunda Uluslararası Uzay Federasyonu'na (IAF) üye olduğunu duyurdu.
    Roketsan, Uluslararası Uzay Federasyonuna katıldığını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Şirket tarafından yapılan açıklamada, Roketsan'ın roket, füze ve mühimmat alanındaki başarılarına ek olarak, uzay çalışmalarında da önemli bir adım attığı belirtildi. Roketsan, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarına öncülük eden bir rol üstlenirken, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) üyeliğinin, uzay ekonomisinin canlı tutulması ve uzay ekosisteminin geliştirilmesine yönelik Paris'te 1951 yılında kurulan bu önemli organizasyon tarafından onaylandığı ifade edildi.

    Roketsan, üyelik sertifikasını, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde, IAF Başkanı Clay Mowry tarafından teslim aldı. IAF, 75 ülkeden 500'ün üzerinde üyesi ile dünyanın en büyük ve en etkili uzay organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Her yıl düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi, sektördeki güncel gelişmelerin tartışıldığı bir platform sunuyor.

    Uzay sınırı milli roketle aşıldı

    Roketsan, Uluslararası Uzay Federasyonuna katıldığını duyurdu Tam Boyutta Gör
    2012 yılında Savunma Sanayii İcra Kurulu tarafından alınan "uzaya bağımsız erişim" kararı doğrultusunda, Roketsan'a Türkiye'yi uzay arenasında öne çıkarma görevi verildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Roketsan, 4 yılda uzaya erişme hedefine 1 sene erken ulaştı. 2017 yılında, milli teknolojilerle geliştirilen ilk yerli sonda roketi fırlatılarak 126 kilometre yüksekliğe ulaşıldı. Bu başarıyla Roketsan, milli bir roketle uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 kilometre çizgisini aşan ilk şirket oldu.

    2020'de gerçekleştirilen yeni sonda roketi fırlatma testleri, 136 kilometre yüksekliğe ulaşarak sıvı yakıtlı roket motorlarının geliştirilmesi açısından önemli bir adımı işaret etti ve sonda roketleriyle taşınan faydalı yükler sayesinde Türkiye'nin uzaydaki bilimsel çalışmaları başlamış oldu.

    Yeni hedef, 300 kilometre

    Roketsan, Uluslararası Uzay Federasyonuna katıldığını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Roketsan, 100 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip yeni sonda roketi ile yakın gelecekte 300 kilometrenin üzerinde irtifada bir yörünge-altı uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor.

    Bu aşamadan sonra, 400 kilogram ağırlığındaki bir uyduyu 550 kilometre irtifaya yerleştirebilecek Şimşek-1 Uzay Fırlatma Sistemi'nin, İğneada'da kurulumu sürdürülen Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatılması hedefleniyor. Bu sayede Türkiye, dünyada nadir bulunan bir uydu fırlatma, test etme ve üretme altyapısına sahip olacak. Bu ileri planlar 2026 ve sonrasını kapsıyor.

    Gelecekte Göktürk sınıfı uyduları uzaya taşıyacak ve Ay'a yumuşak iniş gibi hedefleri gerçekleştirecek daha yüksek kapasiteli uzay fırlatma araçlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu çalışmalar sonunda Türkiye, derin uzay ve uzayın keşfi için dünya dışı gezegenlere erişim, uzay madenciliği gibi birçok gelişmekte olan alanda önemli bir güce sahip olacak.

    Gelecekteki hedefler arasında Göktürk sınıfı uyduları uzaya taşıma ve Ay'a yumuşak iniş gibi daha yüksek kapasiteli uzay fırlatma araçlarının geliştirilmesi yer alıyor. Bağlam içerisinde, Ay’a yumuşak iniş yapan sadece dört ülke bulunuyor: Rusya, ABD ve Çin ve Hindistan.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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