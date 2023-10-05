Roketsan, Uluslararası Uzay Federasyonuna katıldığını duyurdu

Roketsan, üyelik sertifikasını, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde, IAF Başkanı Clay Mowry tarafından teslim aldı. IAF, 75 ülkeden 500'ün üzerinde üyesi ile dünyanın en büyük ve en etkili uzay organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Her yıl düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi, sektördeki güncel gelişmelerin tartışıldığı bir platform sunuyor.
Uzay sınırı milli roketle aşıldı
2020'de gerçekleştirilen yeni sonda roketi fırlatma testleri, 136 kilometre yüksekliğe ulaşarak sıvı yakıtlı roket motorlarının geliştirilmesi açısından önemli bir adımı işaret etti ve sonda roketleriyle taşınan faydalı yükler sayesinde Türkiye'nin uzaydaki bilimsel çalışmaları başlamış oldu.
Yeni hedef, 300 kilometre
Bu aşamadan sonra, 400 kilogram ağırlığındaki bir uyduyu 550 kilometre irtifaya yerleştirebilecek Şimşek-1 Uzay Fırlatma Sistemi'nin, İğneada'da kurulumu sürdürülen Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatılması hedefleniyor. Bu sayede Türkiye, dünyada nadir bulunan bir uydu fırlatma, test etme ve üretme altyapısına sahip olacak. Bu ileri planlar 2026 ve sonrasını kapsıyor.
Gelecekte Göktürk sınıfı uyduları uzaya taşıyacak ve Ay'a yumuşak iniş gibi hedefleri gerçekleştirecek daha yüksek kapasiteli uzay fırlatma araçlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu çalışmalar sonunda Türkiye, derin uzay ve uzayın keşfi için dünya dışı gezegenlere erişim, uzay madenciliği gibi birçok gelişmekte olan alanda önemli bir güce sahip olacak.
Gelecekteki hedefler arasında Göktürk sınıfı uyduları uzaya taşıma ve Ay'a yumuşak iniş gibi daha yüksek kapasiteli uzay fırlatma araçlarının geliştirilmesi yer alıyor. Bağlam içerisinde, Ay’a yumuşak iniş yapan sadece dört ülke bulunuyor: Rusya, ABD ve Çin ve Hindistan.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.