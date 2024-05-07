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    Yeni Kia EV3'ün ipucu görselleri paylaşıldı: 23 Mayıs'ta tanıtılacak

    Kia, %100 elektrikli EV ailesinin en ucuz ve en küçük üyesini 23 Mayıs'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Kia EV3 olarak adlandırılan kompakt modelin yeni ipucu görselleri paylaşıldı.
    Yeni Kia EV3'ün ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Kia EV3, yaklaşık altı ay önce konsept formunda görücüye çıkarılmıştı. Koreli üreticinin konsept ve seri üretim versiyonları arasında çok fazla değişiklik yapmadığını büyük elektrikli SUV modeli EV9'dan biliyoruz. Bu bilgiye ek olarak, marka tarafından bugün paylaşılan ipucu görselleri de bu fikri güçlendiriyor.

    Ailenin diğer üyeleri gibi markanın yeni tasarım dilini kullanacak olan Kia EV3'ün tasarımı yüzde 90 oranında konseptteki gibi olacak. Markanın sadece kapı kollarının eklenmesi (konseptte yoktu), kameralar yerine geleneksel yan aynalar, farklı jant tasarımları ve tamponlarda yapacağı ufak değişikliklerle karşımıza çıkmasını bekliyoruz.

    Yeni Kia EV3, Hyundai Motor Grubu'nun elektrikli araçlar için geliştirdiği E-GMP platformunu kullanacak ancak EV6 ve EV9'da bulunan 800V elektrik mimarisine sahip olması beklenmiyor. Ailenin en küçük üyesi, biraz daha maliyet odaklı olacağından tıpkı EV5 gibi sadece 400V'luk batarya ile gelecek.

    Yeni Kia EV3'ün ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bu da hızlı şarj sürelerinin büyük modellere göre biraz daha yavaş olması anlamına geliyor. Örneğin; 800V mimariye sahip EV6'daki bataryanın %10-80 dolum süresi 18 dakika iken EV5'te %30-80 dolum süresi 27 dakika olarak karşımıza çıkıyor.

    58 ve 77 kWsa kapasiteye sahip batarya seçenekleriyle satışa sunulması beklenen yeni Kia EV3'ün giriş seviyesinde tek motor, üst versiyonlarda ise dört tekerlekten çekiş özelliği sunan çift motor konfigürasyonları sunulacak. Daha fazla bilgiyi 23 Mayıs'taki dijital dünya lansmanında öğreneceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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