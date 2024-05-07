Yeni Kia EV3'ün ipucu görselleri paylaşıldı: 23 Mayıs'ta tanıtılacak

Ailenin diğer üyeleri gibi markanın yeni tasarım dilini kullanacak olan Kia EV3'ün tasarımı yüzde 90 oranında konseptteki gibi olacak. Markanın sadece kapı kollarının eklenmesi (konseptte yoktu), kameralar yerine geleneksel yan aynalar, farklı jant tasarımları ve tamponlarda yapacağı ufak değişikliklerle karşımıza çıkmasını bekliyoruz.
Yeni Kia EV3, Hyundai Motor Grubu'nun elektrikli araçlar için geliştirdiği E-GMP platformunu kullanacak ancak EV6 ve EV9'da bulunan 800V elektrik mimarisine sahip olması beklenmiyor. Ailenin en küçük üyesi, biraz daha maliyet odaklı olacağından tıpkı EV5 gibi sadece 400V'luk batarya ile gelecek.
58 ve 77 kWsa kapasiteye sahip batarya seçenekleriyle satışa sunulması beklenen yeni Kia EV3'ün giriş seviyesinde tek motor, üst versiyonlarda ise dört tekerlekten çekiş özelliği sunan çift motor konfigürasyonları sunulacak. Daha fazla bilgiyi 23 Mayıs'taki dijital dünya lansmanında öğreneceğiz.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.