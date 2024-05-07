Yeni Kia EV3'ün ipucu görselleri paylaşıldı: 23 Mayıs'ta tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Kia EV3, yaklaşık altı ay önce konsept formunda görücüye çıkarılmıştı. Koreli üreticinin konsept ve seri üretim versiyonları arasında çok fazla değişiklik yapmadığını büyük elektrikli SUV modeli EV9'dan biliyoruz. Bu bilgiye ek olarak, marka tarafından bugün paylaşılan ipucu görselleri de bu fikri güçlendiriyor.

Ailenin diğer üyeleri gibi markanın yeni tasarım dilini kullanacak olan Kia EV3'ün tasarımı yüzde 90 oranında konseptteki gibi olacak. Markanın sadece kapı kollarının eklenmesi (konseptte yoktu), kameralar yerine geleneksel yan aynalar, farklı jant tasarımları ve tamponlarda yapacağı ufak değişikliklerle karşımıza çıkmasını bekliyoruz.

Yeni Kia EV3, Hyundai Motor Grubu'nun elektrikli araçlar için geliştirdiği E-GMP platformunu kullanacak ancak EV6 ve EV9'da bulunan 800V elektrik mimarisine sahip olması beklenmiyor. Ailenin en küçük üyesi, biraz daha maliyet odaklı olacağından tıpkı EV5 gibi sadece 400V'luk batarya ile gelecek.

Tam Boyutta Gör Bu da hızlı şarj sürelerinin büyük modellere göre biraz daha yavaş olması anlamına geliyor. Örneğin; 800V mimariye sahip EV6'daki bataryanın %10-80 dolum süresi 18 dakika iken EV5'te %30-80 dolum süresi 27 dakika olarak karşımıza çıkıyor.

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58 ve 77 kWsa kapasiteye sahip batarya seçenekleriyle satışa sunulması beklenen yeni Kia EV3'ün giriş seviyesinde tek motor, üst versiyonlarda ise dört tekerlekten çekiş özelliği sunan çift motor konfigürasyonları sunulacak. Daha fazla bilgiyi 23 Mayıs'taki dijital dünya lansmanında öğreneceğiz.

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Yeni Kia EV3'ün ipucu görselleri paylaşıldı