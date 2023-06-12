Günümüzde düşük VRAM'e sahip ekran kartlarının daha yüksek bellekler ile modifiye edildiğine tanık oluyoruz. Hatırlayacağınız üzere RTX 3060 6GB modelinin başarılı bir şekilde 12GB VRAM ile yenilendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de bunun son örneği RTX 2080 Ti oldu. Turing mimarisinin amiral gemisi kartı, 44GB VRAM'le yenilendi. İşte detaylar
RTX 2080 Ti, 44GB VRAM'le modifiye edildi
Hatırlayacak olursak 2018 yılında 999 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkan RTX 2080 Ti, 12nm işlem düğümü, 4352 CUDA çekirdeği, 1545Mhz arttırılmış saat hızı, 11Gbps 11GB GDDR6 bellek ve 352 bit bellek veriyolu ile tanıtıldı. GPU-Z görüntülere baktığımızda ise, kartın başarılı bir şekilde 45GB VRAM ile modifiye edildiğini görüyoruz.
Öte yandan böyle bir değişikliğin BIOS değişikliğine ihtiyaç duyduğunu belirtelim. Bu nedenle GPU-Z ve DirectX bellek artışını doğrulasa da, kartın herhangi bir oyun testi veya kıyaslama sonucu bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi