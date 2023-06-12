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    RTX 2080 Ti, 44GB VRAM'le modifiye edildi

    Nvidia Turing mimarisinin amiral gemisi ekran kartı RTX 2080 Ti, 44GB VRAM'le modifiye edildi. Peki 11GB belleğe sahip olan kart, daha yüksek bellekler ile neler sunuyor? İşte detaylar
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    RTX 2080 Ti, 44GB VRAM'le modifiye edildi! Tam Boyutta Gör

    Günümüzde düşük VRAM'e sahip ekran kartlarının daha yüksek bellekler ile modifiye edildiğine tanık oluyoruz. Hatırlayacağınız üzere RTX 3060 6GB modelinin başarılı bir şekilde 12GB VRAM ile yenilendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de bunun son örneği RTX 2080 Ti oldu. Turing mimarisinin amiral gemisi kartı, 44GB VRAM'le yenilendi. İşte detaylar

    RTX 2080 Ti, 44GB VRAM'le modifiye edildi

    Hatırlayacak olursak 2018 yılında 999 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkan RTX 2080 Ti, 12nm işlem düğümü, 4352 CUDA çekirdeği, 1545Mhz arttırılmış saat hızı, 11Gbps 11GB GDDR6 bellek ve 352 bit bellek veriyolu ile tanıtıldı. GPU-Z görüntülere baktığımızda ise, kartın başarılı bir şekilde 45GB VRAM ile modifiye edildiğini görüyoruz. 

    RTX 2080 Ti, 44GB VRAM'le modifiye edildi! Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için RTX 2080 Ti, RTX Titan ile aynı PCB tasarımına ev sahipliği yapıyor. Bu noktada Titan modelinin iki yanında 24 adede kadar bellek yuvası bulunurken, RTX 2080 Ti'da yalnızca yarısı kullanılıyor. Mevcut modülleri 2GB kapasiteli bellekler ile değiştiren modder ise, toplam kapasiteyi iki kat arttırmayı başarmış. 

    Öte yandan böyle bir değişikliğin BIOS değişikliğine ihtiyaç duyduğunu belirtelim. Bu nedenle GPU-Z ve DirectX bellek artışını doğrulasa da, kartın herhangi bir oyun testi veya kıyaslama sonucu bulunmuyor. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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