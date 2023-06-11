Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RTX 4060 daha erken çıkabilir: İşte öngörülen tarih

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen RTX 4060, lansman tarihinden daha erken bir tarihte piyasaya çıkabilir. Yeni sızıntılar, Temmuz ayına işaret ediyor. İşte ayrıntılar
    Oy Ver
    RTX 4060 daha erken çıkabilir! İşte öngörülen tarih Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Mayıs ayında Ada Lovelace mimarisinin orta seviye ekran kartları RTX 4060 Ti ve RTX 4060 modellerini tanıtan Nvidia, kartların çıkış tarihi ile birlikte oyun performans testlerini paylaşmıştı. Bu bağlamda RTX 4060 8GB Mayıs sonunda kullanıcılara sunulurken, RTX 4060 Ti 16GB ve RTX 4060 için Temmuz ayına işaret edildi. Şimdi yeni raporlar, RTX 4060'ın daha erken çıkış yapabileceğini söylüyor.

    RTX 4060 beklenenden erken çıkabilir

    Güvenilir sızıntı kaynağı MEGAsizeGPU'ya göre GeForce RTX 4060, belirtilen lansman tarihinden daha erken, Haziran ayı civarında çıkış yapacak. Bu tarih, beklenenden bir veya iki hafta daha erken bir zamana ediyor. Ancak yeni sızıntının yalnızca RTX 4060 için geçerli olduğunu belirtelim. RTX 4060 Ti 16 GB için kullanıcıların Temmuz ayına kadar beklemeleri gerekecek.  

    Yeni sızıntının şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim NVIDIA'nın bu kartı daha erken piyasaya sürmek için birçok nedeni var. Bildiğiniz üzere PC pazarı başta olmak üzere tüketici elektroniğinde büyük bir talep sorunu yaşanıyor. Öyle ki yeni nesil birçok üründe indirimler ile karşılaşıyoruz. Ayrıca AMD ve Intel'in agresif fiyatlandırma politikası da rekabeti büyük oranda artırmış durumda. 

    RTX 4060 fiyatı ve özelliklerine gelirsek, Nvidia yeni kartın 7499TL fiyat etiketine sahip olacağını duyurdu. Ancak dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle lansman fiyatı ile nihai fiyatlandırma arasında farklar görebiliriz. Kartın özellikleri ise şu şekilde:

    • CUDA: 3072
    • Taban saat hızı: 1,83 GHz
    • Boost saat hızı: 2,46 Ghz
    • Bellek: 8 GB
    • Bellek arayüzü: 128 bit
    • DLSS: DLSS 3
    • TDP: 110W
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 3 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    waruniverse kodları jilet sakal çıkarır mı sol tarafa yatınca kalp ağrısı motor traversi degismis araç ile ünlü düşmesi sayılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız