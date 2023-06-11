Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Mayıs ayında Ada Lovelace mimarisinin orta seviye ekran kartları RTX 4060 Ti ve RTX 4060 modellerini tanıtan Nvidia, kartların çıkış tarihi ile birlikte oyun performans testlerini paylaşmıştı. Bu bağlamda RTX 4060 8GB Mayıs sonunda kullanıcılara sunulurken, RTX 4060 Ti 16GB ve RTX 4060 için Temmuz ayına işaret edildi. Şimdi yeni raporlar, RTX 4060'ın daha erken çıkış yapabileceğini söylüyor.

RTX 4060 beklenenden erken çıkabilir

Güvenilir sızıntı kaynağı MEGAsizeGPU'ya göre GeForce RTX 4060, belirtilen lansman tarihinden daha erken, Haziran ayı civarında çıkış yapacak. Bu tarih, beklenenden bir veya iki hafta daha erken bir zamana ediyor. Ancak yeni sızıntının yalnızca RTX 4060 için geçerli olduğunu belirtelim. RTX 4060 Ti 16 GB için kullanıcıların Temmuz ayına kadar beklemeleri gerekecek.

Yeni sızıntının şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim NVIDIA'nın bu kartı daha erken piyasaya sürmek için birçok nedeni var. Bildiğiniz üzere PC pazarı başta olmak üzere tüketici elektroniğinde büyük bir talep sorunu yaşanıyor. Öyle ki yeni nesil birçok üründe indirimler ile karşılaşıyoruz. Ayrıca AMD ve Intel'in agresif fiyatlandırma politikası da rekabeti büyük oranda artırmış durumda.

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RTX 4060 fiyatı ve özelliklerine gelirsek, Nvidia yeni kartın 7499TL fiyat etiketine sahip olacağını duyurdu. Ancak dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle lansman fiyatı ile nihai fiyatlandırma arasında farklar görebiliriz. Kartın özellikleri ise şu şekilde:

CUDA : 3072

: 3072 Taban saat hızı: 1,83 GHz

1,83 GHz Boost saat hızı: 2,46 Ghz

2,46 Ghz Bellek : 8 GB

: 8 GB Bellek arayüzü : 128 bit

: 128 bit DLSS : DLSS 3

: DLSS 3 TDP: 110W

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RTX 4060 daha erken çıkabilir! İşte öngörülen tarih