RTX 4060 daha erken çıkabilir: İşte öngörülen tarih

RTX 4060 beklenenden erken çıkabilir
Güvenilir sızıntı kaynağı MEGAsizeGPU'ya göre GeForce RTX 4060, belirtilen lansman tarihinden daha erken, Haziran ayı civarında çıkış yapacak. Bu tarih, beklenenden bir veya iki hafta daha erken bir zamana ediyor. Ancak yeni sızıntının yalnızca RTX 4060 için geçerli olduğunu belirtelim. RTX 4060 Ti 16 GB için kullanıcıların Temmuz ayına kadar beklemeleri gerekecek.
Yeni sızıntının şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim NVIDIA'nın bu kartı daha erken piyasaya sürmek için birçok nedeni var. Bildiğiniz üzere PC pazarı başta olmak üzere tüketici elektroniğinde büyük bir talep sorunu yaşanıyor. Öyle ki yeni nesil birçok üründe indirimler ile karşılaşıyoruz. Ayrıca AMD ve Intel'in agresif fiyatlandırma politikası da rekabeti büyük oranda artırmış durumda.
RTX 4060 fiyatı ve özelliklerine gelirsek, Nvidia yeni kartın 7499TL fiyat etiketine sahip olacağını duyurdu. Ancak dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle lansman fiyatı ile nihai fiyatlandırma arasında farklar görebiliriz. Kartın özellikleri ise şu şekilde:
- CUDA: 3072
- Taban saat hızı: 1,83 GHz
- Boost saat hızı: 2,46 Ghz
- Bellek: 8 GB
- Bellek arayüzü: 128 bit
- DLSS: DLSS 3
- TDP: 110W
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi