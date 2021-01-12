RTX 3060'ın Türkiye fiyatı belli oldu!

Tam Boyutta Gör

Nvidia ekran kartlarının yeni üyelerinin bulunduğu RTX 30- ailesi birkaç saat önce duyurulan ekran kartı ile biraz daha ekonomik hale geliyor. Geçtiğimiz saatlerde duyurulan RTX 3060'ın yurt dışı fiyatının ardından birkaç dakika önce Türkiye fiyatı da belli oldu.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı belli oldu

Ayrıca Bkz. "RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu"

Nvidia'nın resmi internet sitesinde yazana göre Nvidia'nın yeni orta segment ekran kartı RTX 3060, Şubat ayının sonlarında çıkışını yapacak. Türkiye fiyatı ise 3200 TL'den başlıyor. Yurt dışı fiyatı ise 329 dolar. 3200 TL'nin başlangıç fiyatı olduğunu hatırlatalım.

NVIDIA'nın 2. nesil RTX mimarisi Ampere’den güç alan RTX 3060, 12 GB GDDR6 bellek ile donatılıyor. RTX 3060; 13 TFLOPS shader, 25 TFLOPS RT ve 101 TFLOPS Tensor ham performansa sahip.

RTX 3060 ile ilgili daha fazla özelliği, nereden alabileceğinizi ve bunlar gibi daha fazla ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.