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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3060'ın Türkiye fiyatı belli oldu!

    Nvidia'nın orta segment ekran kartı RTX 3060 geçtiğimiz saatlerde duyurulmuştu ve yurt dışı fiyatı açıklanmıştı. Birkaç dakika önce de ekran kartının Türkiye fiyatı belli oldu.
    52 dk. (Son Güncelleme: 42 dk.)
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    Ekran Kartı
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    RTX 3060'ın Türkiye fiyatı belli oldu!
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    Nvidia ekran kartlarının yeni üyelerinin bulunduğu RTX 30- ailesi birkaç saat önce duyurulan ekran kartı ile biraz daha ekonomik hale geliyor. Geçtiğimiz saatlerde duyurulan RTX 3060'ın yurt dışı fiyatının ardından birkaç dakika önce Türkiye fiyatı da belli oldu.

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    Ayrıca Bkz. "RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu"

    Nvidia'nın resmi internet sitesinde yazana göre Nvidia'nın yeni orta segment ekran kartı RTX 3060, Şubat ayının sonlarında çıkışını yapacak. Türkiye fiyatı ise 3200 TL'den başlıyor. Yurt dışı fiyatı ise 329 dolar. 3200 TL'nin başlangıç fiyatı olduğunu hatırlatalım.

    NVIDIA'nın 2. nesil RTX mimarisi Ampere’den güç alan RTX 3060, 12 GB GDDR6 bellek ile donatılıyor. RTX 3060; 13 TFLOPS shader, 25 TFLOPS RT ve 101 TFLOPS Tensor ham performansa sahip.

    RTX 3060 ile ilgili daha fazla özelliği, nereden alabileceğinizi ve bunlar gibi daha fazla ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz. 



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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yılmaz1907 (Yılmaz Soylu) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    3000 TL ye 1660 süper satılıyor.
    En az 5.500 den başlar.
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    smalsrol (Volkan Küçük) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    3200 den başlıyor dedilerse fiyat 6,000 TL olacak hayırlı olsun. Bu Nvidia Türkiye bir harika dostum, 10 tane influencera kart yola reklam yaptır 2 katı fiyatına sat
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    3050 çıkarsa başlangıç fiyatı 2500 2800 lira o zaman
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    ahmetbmyo (ahme t) 4 dk. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Başlangıç fiyatı derken sunrouf ,çelik cant felan eklenince daha mi pahalı oluyor
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    Aerosol 34 (Sezer ) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    3200 TL'nin başlangıç fiyatı olduğunu hatırlatalım. bu kısım herşeyi açıklıyor kartın fiyatı 5000 küsürlerde olacak 3060 ti fiyatlarını ise 6000 ve üstüne çıkaracaklar
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Shadow Ryzen 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ay hadi inşallah
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    LINEBACKER 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu görseldeki kartın aynısı 3500TL ye satılsın 1 dakika durmam alırım. Ama yine özelleştirilmiş tasarım adı altında abuk subuk tipli kartları satacaklar.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vergisi ile birlikte rahat 6 6.5 bandında satılır
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    brokengineer (on ) 11 dk. ( Mesaj Silindi ) Cpt. MacMillan
    Ben iki hafta önce 5800e 3060ti tepe model gpu aldım 330 usdlik msrpsi olan kart nasıl 6500tlye geliyor.
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