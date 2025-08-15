Giriş
    DeepSeek R2, Nvidia yerine Huawei'nin yapay zeka çipleri kullanıldığı için gecikiyor

    Normalde Mayıs ayında yayınlanması beklenen DeepSeek R2 bu ay da çıkmayacak. Bu gecikmenin arkasında ise Çin'in Nvidia'nın GPU'larından uzaklaşıp, yerli çözümlere geçme ısrarı var.

    DeepSeek-R2 Tam Boyutta Gör
    Ocak ayında çıkardığı DeepSeek-R1 ile yapay zeka dünyasında adeta bir depreme sebep olan DeepSeek, bir süredir sessizliğe gömülmüş durumda. Şirketin, R1'den çok daha gelişmiş özelliklere sahip yeni modelini Mayıs ayında çıkarması bekleniyordu. Ancak Ağustos ayına geldiğimiz hâlde DeepSeek-R2 hâlâ ortalarda yok. Bunun sebeplerini araştıran The Financial Times, bu gecikmenin arkasında Çin'in yerli çip kullanma ısrarının olduğunu keşfetti.

    The Financial Times'ın içeriden aldığı bilgilere göre Çin yönetimi, DeepSeek'ten Nvidia'nın H20 GPU'ları yerine Huawei'nin Ascend yongalarını kullanmasını istemiş. DeepSeek bu isteği yerine getirmiş getirmesine ama bu geçiş teknik sıkıntıları da beraberinde getirmiş. DeepSeek-R2'yi eğitmek için Huawei'nin çiplerini kullanan şirketin, ciddi performans sorunlarıyla karşılaştığı belirtiliyor.

    Huawei Ascend, Nvidia Çipleri Kadar Güvenilir Performans Sunamıyor

    Huawei'nin, bu sorunların çözülmesi için DeepSeek'e kendi mühendislerinden oluşan bir ekip gönderdiği, fakat günün sonunda bunun da tüm sorunları çözmek için yeterli olmadığı belirtiliyor. Huawei'nin Ascend çipleri Nvidia H20'ya ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkmış olsa da en azından şimdilik aynı seviyede çalışamıyor. Bu da DeepSeek'in yeni modelinin epey gecikmeli gelmesine sebep oluyor.

    Çin'den gelen son haberler, DeepSeek-R2'nin Eylül ayında yayınlanacağını söylüyor. Ancak ortaya çıkan bu teknik sorunlar bir an önce aşılamazsa şirketin tekrar ertelemekten başka çaresi kalmayabilir.

    Çinli yapay zeka şirketlerinin ihtiyaç duydukları Nvidia GPU'larına ulaşmasına artık sadece ABD değil Çin de mani oluyor. Çin Siberalem İdaresi (Cyberspace Administration of China), geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlayarak, Nvidia'nın Çin'e sattığı H20'lere bir kill switch (uzaktan devre dışı bırakılmalarını sağlayacak bir mekanizma) yerleştirilmiş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine Çin yönetimi de Çinli şirketlerden Nvidia'nın çiplerinden uzak durmasını istedi. Bu yüzden Huawei çiplerinin karşılatığı bu sorunun aşılması, sadece DeepSeek için tüm Çin teknoloji sektörü için büyük önem taşıyor.

