RTX 3080’in soğutucusu bu sefer PCB’siz görüntülendi

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GPU devinin Ampere kod adlı GPU’suna yakalştığımız şu günlerde donanım severlerin gündeminde yeni referans tasarım kartların soğutucusu var.

Geride bıraktığımız haftasonu paylaşılan Founders Edition görsellerinin ardından kullanıcılar tarafından detaylı render görselleri hazırlanmıştı. Şimdide dün 150 dolara mal olduğu tahmin edilen soğutucu paylaşıldı. PCB’siz fotoğrafta soğutucunun şimdiye gördüğümüzden farklı olarak soğutucu kabı çıkarılmış. Dolayısıyla daha detaylı bir fotoğrafla karşı karşıyayız.

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4 siyah bakır ısı borusuna yer verilmiş

Turing’le birlikte en son GTX 480’de bakır ısı borusuna yer veren Nvidia RTX 2060’a kadar bakır ısı borusu kullanmıştı. Görsellere göre yeşil ekip bu tercihini sürdürecek.

4 adet ısı borusunun dikkat çektiği soğutucu bloktaki ısı borularının kalınlığı kestirmek güç ancak tahminde bulunmak gerekirse 8 mm olduğu söylenebilir zira bir hayli bir hacimli bir yapı bulunuyor.

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Alüminyum yaprakların yanı sıra bakır ısı borularında da siyah renk temasının izlenmesi bloğun görselliğini desteklemiş ancak maliyeti de yukarılara doğru destekleyeceğinden şüphe yok. Son olarak alüminyum yaprakların yoğunlaştığı fan bölgesinin, PCB tasarımı dikkate alınırsa GPU ve VRAM’lerin üzerine denk geldiğini ekleyelim.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-heatsink-leaked

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