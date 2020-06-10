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    RTX 3080’in soğutucusu bu sefer PCB’siz görüntülendi

    Son günlerde donanım dünyasının gündemi yeni referans kartlar. Yeni görsel önemli detaylar içeriyor.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080’in soğutucusu bu sefer PCB’siz görüntülendi
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    GPU devinin Ampere kod adlı GPU’suna yakalştığımız şu günlerde donanım severlerin gündeminde yeni referans tasarım kartların soğutucusu var.

    Geride bıraktığımız haftasonu paylaşılan Founders Edition görsellerinin ardından kullanıcılar tarafından detaylı render görselleri hazırlanmıştı. Şimdide dün 150 dolara mal olduğu tahmin edilen soğutucu paylaşıldı. PCB’siz fotoğrafta soğutucunun şimdiye gördüğümüzden farklı olarak soğutucu kabı çıkarılmış. Dolayısıyla daha detaylı bir fotoğrafla karşı karşıyayız.

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    4 siyah bakır ısı borusuna yer verilmiş

    Turing’le birlikte en son GTX 480’de bakır ısı borusuna yer veren Nvidia RTX 2060’a kadar bakır ısı borusu kullanmıştı. Görsellere  göre yeşil ekip bu tercihini sürdürecek.

    4 adet ısı borusunun dikkat çektiği soğutucu bloktaki ısı borularının kalınlığı kestirmek güç ancak tahminde bulunmak gerekirse 8 mm olduğu söylenebilir zira bir hayli bir hacimli bir yapı bulunuyor.

    RTX 3080’in soğutucusu bu sefer PCB’siz görüntülendi
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 ayak sesleri: Nvidia GDDR6X’e geçebilir – Titan ailesi son bulabilir"

    Alüminyum yaprakların yanı sıra bakır ısı borularında da siyah renk temasının izlenmesi bloğun görselliğini desteklemiş ancak maliyeti de yukarılara doğru destekleyeceğinden şüphe yok. Son olarak alüminyum yaprakların yoğunlaştığı fan bölgesinin, PCB tasarımı dikkate alınırsa GPU ve VRAM’lerin üzerine denk geldiğini ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-heatsink-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    onrerol (onur erol) 3 sa.
    alttaki ve kartin ucunda kalan fan intake ustteki ve kasanin arkasina yakin olan fan exhaust fan ise gayet mantikli bir dizayn. onceki haberlerde verimsiz tasarim gibi birsey okumustum. bence bu sekilde en iyi sogutma saglanabilir. kasanin onunden gelen soguk havayi alttan alip islemciyi sogutup arkadan ve ustten disari atip direk kasanin cikis arka fanina atmak gayet mantikli ama pcb yi iki fanin arasina koymalari lazim. su ana kadarki blower tasarimlar sicak havayi basinc farki ile disari atiyordu ama bu sekilde sicak hava cok daha hizli disari atilacak. axial fan tasarimlandan da verimli bir sogutma olabilir bu tasarim ama dedigim gibi pcb yi delemeceklerine gore 2 fanin arasina pcb yi yerlestircekler sanirim.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 39 dk. onrerol
    Sızan pcb tasarımlarında uç kısımda yarım daire şeklinde delik mevcuttu. Ama fan bu deliğin üstünden havayı çekmek yerine alttan üfleyecektir. Yani sızan görseller doğru ise sizin de dediğiniz gibi pcb iki fanın arasında kalacaktır.
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