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    RTX 40 serisi dizüstü ekran kartlarının özellikleri belli oldu

    Nvidia'nın önümüzdeki haftalarda RTX 40 serisi dizüstü ekran kartlarını duyurması bekleniyor. Wccftech, yaklaşan kartların bazı özelliklerine ulaşmayı başardı. İşte detaylar
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    RTX 40 serisi dizüstü ekran kartlarının özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bugün Wccftech,amiral gemisi RTX 4090 mobil dahil olmak üzere yaklaşan RTX 40 dizüstü bilgisayar ekran kartlarının önemli detaylarına ulaşmayı başardı. Nvidia tarafından önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen dizüstü GPU'lar neler sunacak? İşte detaylar

    RTX 40 mobil serisinin saat hızı ve güç değerleri belli oldu

    İlk 90 sınıfı dizüstü bilgisayar GPU'su RTX 4090 mobilden başlayacak olursak, yeni kartın mevcut nesil RTX 3080 Ti mobil ile aynı 175 W'lık bir tasarımı kullanacağı bildiriliyor. Bununla birlikte 150W ve 175W TGP (Toplam Grafik Gücü) olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak yeni kart, 3080 Ti modelinden 0,5 GHz daha yüksek 2,04 GHz maksimum saat hızı sunacak.

    Bir alt model RTX 4080 mobil ise, Nvidia'nın AD104 yongası ile donatılırken 175 W (150 W+25 W Dynamic Boost) ile sınırlı olacak. Buna ek olarak 1,86 GHz temel ve 2,28 GHz maksimum saat hızı ile karşımıza çıkacak. Oyuncular tarafından daha çok tercih edilen RTX 4070 ve 4060'a gelirsek, her iki kartında 8GB GDDR6 bellek ve maksimum 140W 115+24W TGP'ye sahip olacağı bildiriliyor.

    Nvidia RTX 40 mobil TGP (Toplam Grafik Gücü)

    • RTX 4090: 150+25W = 175W
    • RTX 4080: 150+25W = 175W
    • RTX 4070: 115+25W = 140W
    • RTX 4060: 115+25W = 140W
    • RTX 4050: 80/115W+25W = 105/140W

    Ayrıca RTX 4070'in 2.175 GHz maksimum saat hızına sahip olduğu belirtiliyor ancak ne yazık ki RTX 4060 mobil için frekans bilgisi henüz paylaşılmadı. Ailenin giriş seviyesi kartı ve son üyesi RTX 4050 ise, 85 W ila 115W arasında bir TGP ile karşımıza çıkacak. Bütçe odaklı çözümün, diğer tüm kartlardan daha yüksek 2,37 GHz'lik maksimum saat hızı sunacağı belirtiliyor.

    RTX 4090, 4080, 4070, 4060 ve 4050 mobil ekran kartlarının 3 Ocak tarihinden düzenlenecek CES 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Yeni etkinlik, Nvidia'nın da katılacağı özel bir lansmana ev sahipliği yapacak. 

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 8 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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