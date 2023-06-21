RTX 4060 için ilk performans rakamları paylaşıldı: İşte sonuçlar

RTX 4060 performans testinde görüntülendi
Hatırlayacak olursak GeForce RTX 4060, 3072 CUDA çekirdeği, 1,83GHz saat hızı, 2,46GHz boost hızı, 8GB bellek, 128-bit bellek veriyolu ve 110W TDP ile tanıtıldı. Lansman sırasında Nvidia, kartın RTX 3060’tan ve RTX 2060’tan DLSS kapalı olduğunda sırasıyla 1,2 ve 1,6 kat daha hızlı olduğunu ve DLSS aktif hale geldiğinde bu farkın sırasıyla 1,7 ve 2,3 kat olacağınıbelirtti.
Geekbench'ten alınan sonuçlara baktığımızda ise, RTX 4060'ın Geekbench'in OpenCL testinde 105.630 puan, Vulkan testinde ise 99.419 puan aldığını görüyoruz.
Tabii ki bu sonuçların Geekbench'i temel aldığını unutmamak gerek. Bu nedenle benchmark ve gerçek dünya sonuçları arasında farklar yaşanabileceğini hatırlatalım. RTX 4060'ın önümüzdeki Temmuz ayında 7.499 TL'den başlayan fiyatlar ile vitrine çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: