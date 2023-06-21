Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RTX 4060 için ilk performans rakamları paylaşıldı: İşte sonuçlar

    GeForce RTX 4060 için performans sonuçları internete düşmeye başladı. Peki RTX 4000 ailesinin orta seviye kartı, selefi RTX 3060'a karşı neler sunuyor? İşte ilk sonuçlar...
    Oy Ver
    RTX 4060 için ilk performans rakamları paylaşıldı! İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Çok yakında kullanıcılar ile buluşacak GeForce RTX 4060 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu bağlamda yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak kartın çıkışına sayılı günler kala, performans testleri internete düşmeye başladı. Peki Ada Lovelace RTX 4000 serisinin orta seviye modeli neler sunuyor? Gelin sonuçlara hep birlikte göz atalım.

    RTX 4060 performans testinde görüntülendi

    Hatırlayacak olursak GeForce RTX 4060, 3072 CUDA çekirdeği, 1,83GHz saat hızı, 2,46GHz boost hızı, 8GB bellek, 128-bit bellek veriyolu ve 110W TDP ile tanıtıldı. Lansman sırasında Nvidia, kartın RTX 3060’tan ve RTX 2060’tan DLSS kapalı olduğunda sırasıyla 1,2 ve 1,6 kat daha hızlı olduğunu ve DLSS aktif hale geldiğinde bu farkın sırasıyla 1,7 ve 2,3 kat olacağınıbelirtti.

    Geekbench'ten alınan sonuçlara baktığımızda ise, RTX 4060'ın Geekbench'in OpenCL testinde 105.630 puan, Vulkan testinde ise 99.419 puan aldığını görüyoruz. 

    RTX 4060 için ilk performans rakamları paylaşıldı! İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Bu verilere dayanarak, RTX 4060'ın RTX 3060'tan yüzde 17 ila 18 daha hızlı olduğunu söylebiliriz. AMD ile karşılaştırıldığında ise, Radeon RX 7600'den yüzde 4 (Vulkan) ila yüzde 32 (OpenCL) oranında daha yüksek bir rakama ulaşıyoruz. Bu düşük bir sonuç gibi görünse de, RTX 2060'tan RTX 3060'e geçişte yüzde 10 ila 15 arasında bir artış yaşandığını belirtelim. 

    Tabii ki bu sonuçların Geekbench'i temel aldığını unutmamak gerek. Bu nedenle benchmark ve gerçek dünya sonuçları arasında farklar yaşanabileceğini hatırlatalım. RTX 4060'ın önümüzdeki Temmuz ayında 7.499 TL'den başlayan fiyatlar ile vitrine çıkması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hangi kameralar ceza yazıyor üniversite okurken bedelli askerlik 15 cm küçük mü toki hermetik şofben seçimden sonra araba fiyatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M13
    Samsung Galaxy M13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D515DA-EJ838
    Asus D515DA-EJ838
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız