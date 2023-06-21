RTX 4060 için ilk performans rakamları paylaşıldı: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Çok yakında kullanıcılar ile buluşacak GeForce RTX 4060 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu bağlamda yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak kartın çıkışına sayılı günler kala, performans testleri internete düşmeye başladı. Peki Ada Lovelace RTX 4000 serisinin orta seviye modeli neler sunuyor? Gelin sonuçlara hep birlikte göz atalım.

RTX 4060 performans testinde görüntülendi

Hatırlayacak olursak GeForce RTX 4060, 3072 CUDA çekirdeği, 1,83GHz saat hızı, 2,46GHz boost hızı, 8GB bellek, 128-bit bellek veriyolu ve 110W TDP ile tanıtıldı. Lansman sırasında Nvidia, kartın RTX 3060’tan ve RTX 2060’tan DLSS kapalı olduğunda sırasıyla 1,2 ve 1,6 kat daha hızlı olduğunu ve DLSS aktif hale geldiğinde bu farkın sırasıyla 1,7 ve 2,3 kat olacağınıbelirtti.

Geekbench'ten alınan sonuçlara baktığımızda ise, RTX 4060'ın Geekbench'in OpenCL testinde 105.630 puan, Vulkan testinde ise 99.419 puan aldığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Bu verilere dayanarak, RTX 4060'ın RTX 3060'tan yüzde 17 ila 18 daha hızlı olduğunu söylebiliriz. AMD ile karşılaştırıldığında ise, Radeon RX 7600'den yüzde 4 (Vulkan) ila yüzde 32 (OpenCL) oranında daha yüksek bir rakama ulaşıyoruz. Bu düşük bir sonuç gibi görünse de, RTX 2060'tan RTX 3060'e geçişte yüzde 10 ila 15 arasında bir artış yaşandığını belirtelim.

Nvidia GeForce RTX 4060 fiyatları düşmeye devam ediyor 1 gün önce eklendi

Tabii ki bu sonuçların Geekbench'i temel aldığını unutmamak gerek. Bu nedenle benchmark ve gerçek dünya sonuçları arasında farklar yaşanabileceğini hatırlatalım. RTX 4060'ın önümüzdeki Temmuz ayında 7.499 TL'den başlayan fiyatlar ile vitrine çıkması bekleniyor.

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