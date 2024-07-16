RTX 4070 10GB prototipi ortaya çıktı: Peki neler sunuyor?

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın hiç piyasaya sürmediği bir RTX 4070 modeli ortaya çıktı. Ada Lovelace mimarisinin tepe modeli, başlangıçta sadece 10 GB VRAM ile tasarlanmış. İşte RTX 4070 10GB özellikleri...

RTX 4070 10GB ortaya çıktı

Bildiğiniz gibi Nvidia, ekran kartlarının resmi tanıtımından önce çeşitli prototipler geliştiriyor ve bu süreçte bazı modeller piyasaya sürülmeden iptal ediliyor. Görünüşe göre bu RTX 4070 modeli de bu süreçte gözden kaçan bir prototip olmuş. Detaylara inersek, Goofish ikinci el pazarında keşfedilen ekran kartı, AD104-275 GPU, 7.168 CUDA çekirdeği, 160 bit bellek veri yolu ve 10 GB GDDR6 belleğe sahip.

Tam Boyutta Gör Ayrıca 2.520MHz boost hızıyla geliyor. Kıyaslamak gerekirse, mevcut CUDA çekirdeği sayısının RTX 4070 Ti ve RTX 4070 SUPER ile benzer olduğunu hatırlatalım. Ancak kırpılan bellek kapasitesi, toplam 420 GB/sn bellek bant genişliği sunuyor. Bu da, Nisan 2023'te tanıtılan RTX 4070'den yüzde 16,7 oranında daha düşük.

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Görüntülere baktığımızda ise, RTX 4070 10GB, NVIDIA Founders Edition modeline benzerliği ile dikkat çekiyor. Üstelik 12VHPWR konektörüne sahip. Dolayısıyla kartın tasarım ve bağlantı standardı güncel NVIDIA ürünleri ile uyumlu. Nvidia'nın RTX 4070 10GB'ı neden iptal ettiği ise açıklanmadı.

Ancak güncel oyunların maksimum ayarlarda çalışması için VRAM ihtiyacının 12GB'a ulaştığını söylemek doğru olur. Dolayısıyla, böyle bir GPU piyasaya sürülseydi büyük ihtimalle bir felaketle sonuçlanacaktı.

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