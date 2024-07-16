RTX 4070 10GB prototipi ortaya çıktı: Peki neler sunuyor?

RTX 4070 10GB ortaya çıktı
Bildiğiniz gibi Nvidia, ekran kartlarının resmi tanıtımından önce çeşitli prototipler geliştiriyor ve bu süreçte bazı modeller piyasaya sürülmeden iptal ediliyor. Görünüşe göre bu RTX 4070 modeli de bu süreçte gözden kaçan bir prototip olmuş. Detaylara inersek, Goofish ikinci el pazarında keşfedilen ekran kartı, AD104-275 GPU, 7.168 CUDA çekirdeği, 160 bit bellek veri yolu ve 10 GB GDDR6 belleğe sahip.
Görüntülere baktığımızda ise, RTX 4070 10GB, NVIDIA Founders Edition modeline benzerliği ile dikkat çekiyor. Üstelik 12VHPWR konektörüne sahip. Dolayısıyla kartın tasarım ve bağlantı standardı güncel NVIDIA ürünleri ile uyumlu. Nvidia'nın RTX 4070 10GB'ı neden iptal ettiği ise açıklanmadı.
Ancak güncel oyunların maksimum ayarlarda çalışması için VRAM ihtiyacının 12GB'a ulaştığını söylemek doğru olur. Dolayısıyla, böyle bir GPU piyasaya sürülseydi büyük ihtimalle bir felaketle sonuçlanacaktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.