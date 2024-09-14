Nvidia RTX 4070 GDDR6 test edildi: Fark yok denecek kadar az

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Tam Boyutta Gör Nvidia, ürün yelpazesinde sürpriz bir değişikliğe imza atarak, RTX 4070 modelini GDDR6 bellekle güncellemişti. Hatta daha önce daha fazla modelin bu değişiklikten etkilenebileceği paylaşmıştı. Ancak bu olmadı. Şimdi ise GDDR6 bellekli RTX 4070 modeline ait ilk kıyaslama sonuçları çıktı. Peki GDDR6 belleğe düşürülen ekran kartı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Nvidia RTX 4070 GDDR6 test edildi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nvidia'nın GeForce RTX 4070'in GDDR6 sürümü üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler artık doğrulandı ve yeni RTX 4070 modelleri raflarda yerini almaya başladı. Kaçıranlar için GDDR6 bellekli RTX 4070, GDDR6X sürümüyle birebir aynı ve çift yuvalı bir tasarıma ek olarak 8 pimli güç konektörüne ihtiyaç duyuyor.

Ancak en büyük fark, GDDR6 bellek ve GDDR6X varyantlarında yer alan AD104-250 yerine AD104-251 GPU'nun kullanılması. Bu GPU'nun daha yeni RTX 4070 SUPER serisiyle bu yılın başlarında tanıtıldığını hatırlatalım. Ayrıca bellek konfigürasyonunda yapılan değişiklik nedeniyle yeni sürümde bellek bant genişliği 504,2 GB/sn'den 480,0 GB/sn'ye düşüyor.

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%0.7 ila 0.1 arasında fark mevcut. Oyun testlerinde ise, her iki kartın benzer performansa sahip olduğunu görüyoruz. Öyle ki Read Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, Starfield, Cyberpunk 2077 gibi yapımlarda, 1 ila 2 FPS'lik fark bulunuyor. Kısaca fark yok denecek kadar az. Detaylı rakamlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz...

Peki Nvidia neden böyle bir karar aldı? Geçtiğimiz Temmuz ayında, bir grup Micron GDRR6X bellek modülünün kalite kontrol testlerinde başarısız olduğu ve bunun Nvidia'nın tedariğini etkileyebileceği yönünde raporlar vardı. Daha sonrasında da bu sızıntılar doğrulandı. RTX 4070 GDDR6 sürümünün ne kadar üretimde kalacağı ise şu an için belirsiz.

RTX 4070 GDDR6X vs RTX 4070 GDDR6 RTX 4070 GDDR6X RTX 4070 GDDR6 3DMark Speed Way 4.580 4.547 3DMark FireStrike Extreme 21.306 21.302 3DMark Time Spy 17.704 17.682 Read Dead Redemption 2 69FPS 69FPS Forza Horizon 5 105FPS 103FPS Starfield 40FPS 39FPS Cyberpunk 2077 36FPS 35FPS Resident Evil Village 118FPS 116FPS Alan Wake 2 42FPS 41FPS

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Nvidia RTX 4070 GDDR6 test edildi: Fark yok denecek kadar az