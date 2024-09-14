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    Nvidia RTX 4070 GDDR6 test edildi: Fark yok denecek kadar az

    Nvidia, Micron'da yaşanan DRAM sorunları nedeniyle GDDR6 belleğe sahip GeForce RTX 4070'i kullanıcılara sunmaya başladı. Peki yeni ekran kartı, GDDR6X sürüme kıyasla neler sunuyor? İşte detaylar...
    Nvidia RTX 4070 GDDR6 test edildi: Fark yok denecek kadar az Tam Boyutta Gör
    Nvidia, ürün yelpazesinde sürpriz bir değişikliğe imza atarak, RTX 4070 modelini GDDR6 bellekle güncellemişti. Hatta daha önce daha fazla modelin bu değişiklikten etkilenebileceği paylaşmıştı. Ancak bu olmadı. Şimdi ise GDDR6 bellekli RTX 4070 modeline ait ilk kıyaslama sonuçları çıktı. Peki GDDR6 belleğe düşürülen ekran kartı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım. 

    Nvidia RTX 4070 GDDR6 test edildi

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nvidia'nın GeForce RTX 4070'in GDDR6 sürümü üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler artık doğrulandı ve yeni RTX 4070 modelleri raflarda yerini almaya başladı. Kaçıranlar için GDDR6 bellekli RTX 4070, GDDR6X sürümüyle birebir aynı ve çift yuvalı bir tasarıma ek olarak 8 pimli güç konektörüne ihtiyaç duyuyor.

    Ancak en büyük fark, GDDR6 bellek ve GDDR6X varyantlarında yer alan AD104-250 yerine AD104-251 GPU'nun kullanılması. Bu GPU'nun daha yeni RTX 4070 SUPER serisiyle bu yılın başlarında tanıtıldığını hatırlatalım. Ayrıca bellek konfigürasyonunda yapılan değişiklik nedeniyle yeni sürümde bellek bant genişliği 504,2 GB/sn'den 480,0 GB/sn'ye düşüyor.

    %0.7 ila 0.1 arasında fark mevcut. Oyun testlerinde ise, her iki kartın benzer performansa sahip olduğunu görüyoruz. Öyle ki Read Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, Starfield, Cyberpunk 2077 gibi yapımlarda, 1 ila 2 FPS'lik fark bulunuyor. Kısaca fark yok denecek kadar az. Detaylı rakamlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz... 

    Peki Nvidia neden böyle bir karar aldı? Geçtiğimiz Temmuz ayında, bir grup Micron GDRR6X bellek modülünün kalite kontrol testlerinde başarısız olduğu ve bunun Nvidia'nın tedariğini etkileyebileceği yönünde raporlar vardı. Daha sonrasında da bu sızıntılar doğrulandı. RTX 4070 GDDR6 sürümünün ne kadar üretimde kalacağı ise şu an için belirsiz. 

    RTX 4070 GDDR6X vs RTX 4070 GDDR6
    RTX 4070 GDDR6X RTX 4070 GDDR6
    3DMark Speed Way 4.580 4.547
    3DMark FireStrike Extreme 21.306 21.302
    3DMark Time Spy 17.704 17.682
    Read Dead Redemption 2 69FPS 69FPS
    Forza Horizon 5 105FPS 103FPS
    Starfield 40FPS 39FPS
    Cyberpunk 2077 36FPS 35FPS
    Resident Evil Village 118FPS 116FPS
    Alan Wake 2 42FPS 41FPS
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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