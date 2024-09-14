Nvidia RTX 4070 GDDR6 test edildi: Fark yok denecek kadar az

Nvidia RTX 4070 GDDR6 test edildi
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nvidia'nın GeForce RTX 4070'in GDDR6 sürümü üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler artık doğrulandı ve yeni RTX 4070 modelleri raflarda yerini almaya başladı. Kaçıranlar için GDDR6 bellekli RTX 4070, GDDR6X sürümüyle birebir aynı ve çift yuvalı bir tasarıma ek olarak 8 pimli güç konektörüne ihtiyaç duyuyor.
Ancak en büyük fark, GDDR6 bellek ve GDDR6X varyantlarında yer alan AD104-250 yerine AD104-251 GPU'nun kullanılması. Bu GPU'nun daha yeni RTX 4070 SUPER serisiyle bu yılın başlarında tanıtıldığını hatırlatalım. Ayrıca bellek konfigürasyonunda yapılan değişiklik nedeniyle yeni sürümde bellek bant genişliği 504,2 GB/sn'den 480,0 GB/sn'ye düşüyor.
%0.7 ila 0.1 arasında fark mevcut. Oyun testlerinde ise, her iki kartın benzer performansa sahip olduğunu görüyoruz. Öyle ki Read Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, Starfield, Cyberpunk 2077 gibi yapımlarda, 1 ila 2 FPS'lik fark bulunuyor. Kısaca fark yok denecek kadar az. Detaylı rakamlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz...
Peki Nvidia neden böyle bir karar aldı? Geçtiğimiz Temmuz ayında, bir grup Micron GDRR6X bellek modülünün kalite kontrol testlerinde başarısız olduğu ve bunun Nvidia'nın tedariğini etkileyebileceği yönünde raporlar vardı. Daha sonrasında da bu sızıntılar doğrulandı. RTX 4070 GDDR6 sürümünün ne kadar üretimde kalacağı ise şu an için belirsiz.
|RTX 4070 GDDR6X
|RTX 4070 GDDR6
|3DMark Speed Way
|4.580
|4.547
|3DMark FireStrike Extreme
|21.306
|21.302
|3DMark Time Spy
|17.704
|17.682
|Read Dead Redemption 2
|69FPS
|69FPS
|Forza Horizon 5
|105FPS
|103FPS
|Starfield
|40FPS
|39FPS
|Cyberpunk 2077
|36FPS
|35FPS
|Resident Evil Village
|118FPS
|116FPS
|Alan Wake 2
|42FPS
|41FPS
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.