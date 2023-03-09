Nvidia, sessiz sedasız GeForce RTX 4090’da değişikliğe gitti

Teknoloji Editörü
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Nvidia’nın RTX 4070 ve RTX 4080 gibi bazı RTX 40 serisi ekran kartlarına yeni GPU varyantları eklemeyi planladığına dair söylentiler konuşuluyordu. Ancak şimdi, GeForce RTX 4090 Founders Edition ekran kartında bu söylentilerin gerçeğe dönüştüğü görüldü. Nvidia, sessizce kartın GPU’sunda değişikliğe gitmiş. Nvidia, RTX 4090 GPU'sunu değiştirdi
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Önceki raporlara göre, kart üzerinde yeni bir
voltaj karşılaştırıcı (comparator) devresini etkinleştirmek için güncellenmiş bir GPU'ya ihtiyaç vardı. Aynı raporlar bunun daha ucuz kartlar, daha düşük yapı maliyeti ve dolayısıyla daha düşük bir fiyatla sonuçlanabileceğini öne sürüyordu. Şimdilik RTX 40 serisi için önemli bir fiyat değişikliği yok ancak görünüşe göre Nvidia, bahsedilen değişikliği GeForce RTX 4090 için çoktan yapmış durumda.
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Bir kullanıcı kendisine gönderilen GeForce RTX 4090 FE’nin GPU-Z’de
AD102-301 olarak adlandırılan GPU’ya sahip olduğunu doğruladı. Normalde kart AD102-300 ile gelmesi gerekiyordu. Söz konusu kart, GPU-Z'de aynı Cihaz PCI Kimliğini koruyor ancak Alt Kimlik tarafından değişikliğin olduğu görülüyor. Dolayısıyla bir BIOS değişikliği söz konusu değil. Ayrıca bu kartın maksimum voltajının da 1,1 V'tan 1,07 V'a düşürüldüğü görülüyor.
Voltajın bir miktar düşmüş olması ne gibi sonuçlar doğurur söylemek şimdilik zor. Zira, herhangi bir performans farkının olup olmadığını anlamak için daha fazla örnek olması gerekiyor. Bununla birlikte bu değişikliğin sadece Founders Edition kartlarda mı olduğu yoksa diğer özel tasarımlara da uygulanıp uygulanmayacağı da belirsiz.
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez