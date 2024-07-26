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    Yapay zeka fiyaskosu: Runway, eğitim için yüzbinlerce YouTube videosunu kullandı

    Popüler metinden videoya yapay zeka üreticisi Runway’in herhangi bir izin olmadan yapay zeka modelini eğitmek için YouTube videolarını kullandığı tespit edildi.
    Runway, AI eğitimi için yüzbinlerce YouTube videosunu kullandı Tam Boyutta Gör
    Runway tarafından geliştirilen popüler ve güçlü metinden videoya yapay zeka aracının bol miktarda korsan içerik ve kopya YouTube videoları üzerinde eğitildiği tespit edildi. YouTube tarafında Runway’in Netflix, Disney, Nintendo ve Rockstar Games gibi büyük eğlence şirketlerine ait YouTube kanallarının ve MKBHD, Linus Tech Tips ve Sam Kolder gibi içerik üreticilerinin videolarını kullandığı keşfedildi.

    Runway, binlerce YouTube videosunu kullandı

    Runway, hem görüntü hem de video oluşturma modelleriyle halihazırda piyasada bulunan en gelişmiş yapay zeka araçlarına sahip. Firma geçtiğimiz ay Gen-3 Alpha video oluşturma aracını sergileyerek son derece kaliteli videolar oluşturabileceğini gözler önüne sermişti. Runway, tıpkı diğer yapay zeka şirketleri gibi kendi yapay zeka modelinin de açık veriler üzerinde eğitildiğini söylemiş ve spesifik kaynakları açıklamamıştı.

    Ancak şimdi 404 Media tarafından elde edilen belgeye göre bu çekingenliğin sebebi tespit edildi. Elde edilen e-tabloya göre korsan içerik barındıran web sitelerinin yanı sıra Disney, Netflix, Sony ve medya organlarına ait olanlar da dahil olmak üzere büyük YouTube kanallarından alınan popüler içerikler Gen-3 Alpha’nın eğitiminde kullanılmış.

    Elbette spesifik olarak hangi videoların eğitimde kullanıldığını tespit etmek şu noktada mümkün değil ancak verilerin bir yerde toplanıp bağlantılarla desteklenmiş olması çoğu içeriğin kullanıldığına işaret ediyor. Bu da yapay zeka şirketlerinin modellerini beslemek için telif haklarını görmezden geldiğinin en net kanıtlarından.

    Runway 3’ün eğitim verilerinde olduğu söylenen son derece etkileyici kısa filmler çeken Benjamin Hardman (ve aynı adlı YT kanalı) için bir test de yapıldı. Gen 3 Alpha’nın video ve görüntü üretme bölümüne “Benjamin Hardman” istemi yazıldığında ortaya çıkanlar sanki Hardman’in elinden çıkmış gibi görünüyor.

    Elde dilen bilgilere göre Gen-3 Alpha’nın eğitiminde 21.000 adet Washington Post, 10.000 adet New York Times, 27.000 Wall adet Street Journal videosu ve çeşitli kanallardan daha yüzlerce ve binlerce video kullanıldı. Hatta Runway’in YouTube ve Google tarafından engellenmemek için proxy’ler kullanarak tüm videoları indirdiğinin de altı çiziliyor. İlginç bir şekilde Runway, geçtiğimiz yıl Google, Salesforce ve Nvidia gibi şirketlerden toplamda 140 milyon dolar doğrudan fon sağlamıştı.

    YouTube CEO'su Neal Mohan, geçtiğimiz aylarda yapay zeka eğitiminde YouTube içeriklerinin kullanılmasının politikalarının açık bir ihlali olduğunu söylemişti. Öte yandan telifli ve izinsiz içerikleri kullanmakla suçlanan tek yapay zeka şirketi Runway değil. Hatırlanacağı üzere OpenAI CTO'su Mira Murati, yakında piyasaya çıkacak Sora video oluşturucusunun eğitim verilerinin YouTube videolarını içerip içermediğinden “emin olmadığını” söylemişti.

     Geçtiğimiz haftalarda ise Anthropic, Apple, Nvidia ve Salesforce'un AI modellerini 170.000'den fazla YouTube videosu üzerinde eğittiği bulunmuştu. Bu firmaların yüz binlerce YouTube video transkriptini kullandığı tespit edilmişti. Bu verileri şirkerler doğrudan indirmese de veriler yine de yapay zeka modellerini eğitmek için kullanıldı ve bu da YouTube'un Hizmet Şartlarını kesinlikle ihlal ediyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99560/runway-busted-stealing-100-000-youtube-videos-for-ai-training/index.html https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eO5cwguMHeu63F0vsKRXs_dLlcuy_P4F/edit
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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