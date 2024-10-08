Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka ile GTA IV görüntüleri oluşturuldu: Eski oyunlarda devrim kapıda

    Yapay zeka ile oluşturulan GTA IV görüntüleri, gelecekteki yeniden yapım/düzenleme (remake/remaster) oyunlar için bir devrimin kapıda olduğuna işaret ediyor. Şimdiden etkileyici görseller üretiliyor.
    Yapay zeka ile GTA IV görüntüleri oluşturuldu Tam Boyutta Gör
    Son dönemde üretken yapay zekanın birçok alanda devrim yarattığına tanık olsak da, oyun dünyasında bu ilerleme daha çok grafik iyileştirmeleriyle sınırlı kaldı. Ancak bu durum yakın zamanda değişebilir. Bir Reddit kullanıcısı olan Indiegameplus, yapay zeka komutlarıyla oluşturduğu GTA IV remastered görüntülerini paylaştı. Paylaştığı videoda, oyunun ultra gerçekçi grafiklerle yeniden canlandırıldığını iddia ediyor. Aşağıdaki videonun ise tamamen yapay zeka metin komutlarıyla üretildiği belirtiliyor.

    Runway ile GTA IV sahneleri üretildi

    Video, GTA karakterinin ultra gerçekçi bir şehirde dolaşmasını 3. şahıs perspektifinden gösteriyor. İlk sahnede, kırmızı bir Ferrari spor araba, gece vakti LED ekranlarla donatılmış dev bir metropolde sürülüyor. Sonraki sahnede ise ana karakter, yoğun bir caddenin kaldırımında yürüyerek bir NPC ile karşılaşıyor. Şehirde gün batımı ya da şafak vakti olduğu dikkat çekiyor.



    İlerleyen sahnelerde klasik GTA tarzı bir araç gaspı yer alıyor. Ana karakter, duran bir arabanın yanına gidiyor, sürücüyü dışarı çekerek aracı gasp ediyor. Bir sonraki sahnede ise ana karakter, elinde bir beyzbol sopasıyla NPC'nin yanına gidip onu etkisiz hale getiriyor.

    Videonun tamamı, Runway isimli bir yapay zeka araştırma şirketinin geliştirdiği Gen-3 Alpha model kullanılarak oluşturulmuş. Bu model firmanın en son geliştirdiği model konumunda. Elbette şimdilik bu video sadece “etkileyici” statüsünde kalıyor ve bunu oynamak en basit tabirle mümkün değil. Ancak önemli olan zaten bu noktaya gelinmiş olunması.

    Bu, gelecekte oyuncuların nelerle karşılaşabileceğine dair önemli ipuçları veriyor. Yapay zeka destekli video oluşturma araçları hızla gelişirken, yakın gelecekte bu tür metin komutu tabanlı oluşturma süreçlerinin, video oyun motorlarına entegre edilebileceği öngörülüyor.

    Oyunları tamamen yapay zeka ile üretmek belki çok daha zaman alacak ancak grafik tarafındaki geliştirme süreçleri bir noktaya kadar yapay zekaya emanet edilebilir, bu olası görünüyor. Bu süreçte, nesne işleme, ışıklandırma ve kenar yumuşatma gibi grafiksel efektlerin, klasik 3D rasterizasyon ya da ray-tracing donanımlarından ziyade makine öğrenimi donanımlarıyla işleneceği düşünülüyor. Nvidia’nın üst düzey yetkilileri de daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi DLSS’in geleceğini tam olarak burada görüyor.

    Kaynakça https://www.reddit.com/r/aivideo/comments/1fx6zdr/gta_iv_with_a_photorealistic_filter_with_runway/ https://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/gta-iv-footage-generated-with-ai-shows-the-power-of-ai-for-future-pc-game-remasters
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lpg göstergesi yanlış gösteriyor lastik tel kırması hotbird frekans nrbc 0.1 nedir lassa greenways yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro 5G
    Redmi Note 13 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız