Yapay zeka ile GTA IV görüntüleri oluşturuldu: Eski oyunlarda devrim kapıda

Runway ile GTA IV sahneleri üretildi
Video, GTA karakterinin ultra gerçekçi bir şehirde dolaşmasını 3. şahıs perspektifinden gösteriyor. İlk sahnede, kırmızı bir Ferrari spor araba, gece vakti LED ekranlarla donatılmış dev bir metropolde sürülüyor. Sonraki sahnede ise ana karakter, yoğun bir caddenin kaldırımında yürüyerek bir NPC ile karşılaşıyor. Şehirde gün batımı ya da şafak vakti olduğu dikkat çekiyor.
İlerleyen sahnelerde klasik GTA tarzı bir araç gaspı yer alıyor. Ana karakter, duran bir arabanın yanına gidiyor, sürücüyü dışarı çekerek aracı gasp ediyor. Bir sonraki sahnede ise ana karakter, elinde bir beyzbol sopasıyla NPC'nin yanına gidip onu etkisiz hale getiriyor.
Videonun tamamı, Runway isimli bir yapay zeka araştırma şirketinin geliştirdiği Gen-3 Alpha model kullanılarak oluşturulmuş. Bu model firmanın en son geliştirdiği model konumunda. Elbette şimdilik bu video sadece “etkileyici” statüsünde kalıyor ve bunu oynamak en basit tabirle mümkün değil. Ancak önemli olan zaten bu noktaya gelinmiş olunması.
Bu, gelecekte oyuncuların nelerle karşılaşabileceğine dair önemli ipuçları veriyor. Yapay zeka destekli video oluşturma araçları hızla gelişirken, yakın gelecekte bu tür metin komutu tabanlı oluşturma süreçlerinin, video oyun motorlarına entegre edilebileceği öngörülüyor.
Oyunları tamamen yapay zeka ile üretmek belki çok daha zaman alacak ancak grafik tarafındaki geliştirme süreçleri bir noktaya kadar yapay zekaya emanet edilebilir, bu olası görünüyor. Bu süreçte, nesne işleme, ışıklandırma ve kenar yumuşatma gibi grafiksel efektlerin, klasik 3D rasterizasyon ya da ray-tracing donanımlarından ziyade makine öğrenimi donanımlarıyla işleneceği düşünülüyor. Nvidia’nın üst düzey yetkilileri de daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi DLSS’in geleceğini tam olarak burada görüyor.Kaynakça https://www.reddit.com/r/aivideo/comments/1fx6zdr/gta_iv_with_a_photorealistic_filter_with_runway/ https://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/gta-iv-footage-generated-with-ai-shows-the-power-of-ai-for-future-pc-game-remasters Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.