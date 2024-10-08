Yapay zeka ile GTA IV görüntüleri oluşturuldu: Eski oyunlarda devrim kapıda

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Tam Boyutta Gör Son dönemde üretken yapay zekanın birçok alanda devrim yarattığına tanık olsak da, oyun dünyasında bu ilerleme daha çok grafik iyileştirmeleriyle sınırlı kaldı. Ancak bu durum yakın zamanda değişebilir. Bir Reddit kullanıcısı olan Indiegameplus, yapay zeka komutlarıyla oluşturduğu GTA IV remastered görüntülerini paylaştı. Paylaştığı videoda, oyunun ultra gerçekçi grafiklerle yeniden canlandırıldığını iddia ediyor. Aşağıdaki videonun ise tamamen yapay zeka metin komutlarıyla üretildiği belirtiliyor.

Runway ile GTA IV sahneleri üretildi

Video, GTA karakterinin ultra gerçekçi bir şehirde dolaşmasını 3. şahıs perspektifinden gösteriyor. İlk sahnede, kırmızı bir Ferrari spor araba, gece vakti LED ekranlarla donatılmış dev bir metropolde sürülüyor. Sonraki sahnede ise ana karakter, yoğun bir caddenin kaldırımında yürüyerek bir NPC ile karşılaşıyor. Şehirde gün batımı ya da şafak vakti olduğu dikkat çekiyor.





İlerleyen sahnelerde klasik GTA tarzı bir araç gaspı yer alıyor. Ana karakter, duran bir arabanın yanına gidiyor, sürücüyü dışarı çekerek aracı gasp ediyor. Bir sonraki sahnede ise ana karakter, elinde bir beyzbol sopasıyla NPC'nin yanına gidip onu etkisiz hale getiriyor.

Videonun tamamı, Runway isimli bir yapay zeka araştırma şirketinin geliştirdiği Gen-3 Alpha model kullanılarak oluşturulmuş. Bu model firmanın en son geliştirdiği model konumunda. Elbette şimdilik bu video sadece “etkileyici” statüsünde kalıyor ve bunu oynamak en basit tabirle mümkün değil. Ancak önemli olan zaten bu noktaya gelinmiş olunması.

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Bu, gelecekte oyuncuların nelerle karşılaşabileceğine dair önemli ipuçları veriyor. Yapay zeka destekli video oluşturma araçları hızla gelişirken, yakın gelecekte bu tür metin komutu tabanlı oluşturma süreçlerinin, video oyun motorlarına entegre edilebileceği öngörülüyor.

Oyunları tamamen yapay zeka ile üretmek belki çok daha zaman alacak ancak grafik tarafındaki geliştirme süreçleri bir noktaya kadar yapay zekaya emanet edilebilir, bu olası görünüyor. Bu süreçte, nesne işleme, ışıklandırma ve kenar yumuşatma gibi grafiksel efektlerin, klasik 3D rasterizasyon ya da ray-tracing donanımlarından ziyade makine öğrenimi donanımlarıyla işleneceği düşünülüyor. Nvidia’nın üst düzey yetkilileri de daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi DLSS’in geleceğini tam olarak burada görüyor.

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Yapay zeka ile GTA IV görüntüleri oluşturuldu