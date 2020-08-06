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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rus Bakan, T-14 Armata tanklarının üretimine başlandığını duyurdu

    Rusya dördüncü nesil ana muharebe tankı T-14 Armata'nın üretimine başlandığını duyurdu. İlk ürünler, 2021 yılında Rus ordusuna teslim edilecek.
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    Savunma...
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    Gökhan G.
    Editör
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    Rus Bakan, T-14 Armata tanklarının üretimine başlandığını duyurdu
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    Rusya, Armata ağır paletli platformu adı altında geliştirilen ve ilk kez 9 Mayıs 2015 tarihinde Kızıl Meydanda düzenlenen Zafer Günü gösterilerinde ortaya çıkan T-14 ana muharebe tankının üretimine başlandığını duyurdu. Armata ağır paletli platformu kapsamında ana muharebe tankı, zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve çeşitli zırhlı araçların geliştirilmesi öngörülüyor.

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    Rus Tass haber ajansının bu konudaki sorusunu yanıtlayan Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, “Evet üretim aşamasındayız” cevabını verdi. 2018 yılında imzalanan kontrat dâhilinde üretilecek toplam 132 adet T-14 ve T-15 zırhlı muharebe aracının Rus ordusuna teslimatının 2021 yılında yapılacağı belirtildi.  

    Rus Bakan, T-14 Armata tanklarının üretimine başlandığını duyurdu
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    T-14 Armata’da bulunan motor ve termal görüntüleme sistemlerinde tespit edilen problemlerle de ilgili konuşan Bakan Manturov, “Evet, motor ve termal görüntüleme sistemlerinde görülen problemler giderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde tankın motoru tasarım aşamasında belirlenen performans değerleri ve teknik özellikleri karşılıyor. Termal görüntüleyicileri ise ithal etmekten vazgeçtik. Söz konusu teçhizat yerli imkânlarla Shvabe holding tarafından üretildi.” ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz ay yapılan açıklamalarda T-14 ve T-15’in Ağustos ayında düzenlenecek Army-2020 uluslararası silah fuarında potansiyel alıcılara gösterileceği duyurulmuştu. Bu konuya da değinen Bakan Manturov, T-14 için sipariş aldıklarını da belirtti.

    Mürettebat, zırhlı bir kapsül içinde korunuyor

    Üç kişilik mürettebatla kontrol edilen T-14 Armata’nın tareti (top kulesi) otomatik olarak işleyecek. Mürettebat ön tarafta bulunan zırhlı bir kapsül içinde görevini icra ederken tankın isabet alması durumunda söz konusu bölme sayesinde kayıp riskinin azalması sağlanacak. 48 ton ağırlığındaki tankın azami hızının 90 km/s, menzilinin ise 500 km olacağı ifade ediliyor. 125 mm’lik ana topa sahip T-14 Armata’ya ihtiyaç halinde 158 mm’lik top takmak mümkün olacak.



    https://tass.com/defense/1185129 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FederalAlmanya 2 hf. en beğenilen
    Altayın gözü yaşlı bekliyoruzzz
    Yanıtla +15
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    profecco 2 hf.
    Nasıl ya şimdi yerli tank yapacağız deyip de tank fabrikasını yabancılara satmamışlar mı? Olacak iş değil !
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    infom@n (Uğur Doğan) 2 hf. (düzenlendi)
    Otokar Atatürkçü olmasaydı çoktan askerlerimiz ALTAY tankını kullanıyordu.
    KATARLILAR sayesinde ÜMMETİMİZ %100 ÜMMET MALI tank üretecek.
    Seçime 1 ya kala hizmetinizde ama bu sefer hangi cemaatin hizmetine vereceklerine karar veremediler.
    Otokar Atatürkçü olmasaydı çoktan askerlerimiz ALTAY tankını kullanıyordu. KATARLILAR sayesinde ÜMMETİMİZ %100 ÜMMET MALI tank üretecek. Seçime 1 ya kala...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    TIGERSHARK 2 hf.
    Aslında tank mürettabatını dışarıyı görebilecek sanal gerçeklik gözlükleri ile donatsalar tanklar da çalışan personel için daha verimli olur diye düşünüyorum. Sanki dışarıdaymış gibi araç içinden dışarıyı görebilecekler.
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    IceRulez (Osman R.F) 2 hf.
    Armored warfare de az oynamadım armata tanklar ile. Cidden çok sağlam tanklar hee
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    infom@n (Uğur Doğan) 2 hf. (düzenlendi)
    Otokar Atatürkçü olmasaydı çoktan askerlerimiz ALTAY tankını kullanıyordu.
    KATARLILAR sayesinde ÜMMETİMİZ %100 ÜMMET MALI tank üretecek.
    Seçime 1 ya kala hizmetinizde ama bu sefer hangi cemaatin hizmetine vereceklerine karar veremediler.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. infom@n
    Zerre ilgili yok. Otokar kendi motorunu mu üretiyor ki Altay envanterde olacak olsun? Otokar veya BMC'nin Altay özelinde bir olayları yok, onlar sadece ana şasiyi üretecek firmalar. Altay'ın geliştirme süreci bütün özellikleriyle, devlete ait ve onlarca alt firma işin içinde. Motor'u da daha en başından beri Alman MTU olarak belirlenmişti.

    Üretimi Otokar da yapsa, BMC veya FNSS de yapsa motorda aynı sorunu yaşayacaktık. Hatta ihaleyi Rheinmetall'e verseydik de aynı sorun olacaktı.

    Sizler bu işin cahilisiniz kusura bakmayın. Daha en temel meselelerden haberiniz yok. Düne kadar savunma sanayiindeki gelişmeleri reddediyordunuz, şimdi işler kör göze parmak misali her alanda parlayınca reddedemez hale gelip anlamsız eleştirirlere giriştiniz.
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    profecco 2 hf.
    Nasıl ya şimdi yerli tank yapacağız deyip de tank fabrikasını yabancılara satmamışlar mı? Olacak iş değil !
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. profecco
    Yaw sizin gibi cahillere insan ne dese boş. Gören de tank fabrikasında tank üretiyorduk sanar. Altay'ı ihaleyi alan BMC kendi fabrikasında üretecek. BMC olmasaydı Otokar kendi fabrikasında üretecekti, o olmasaydı FNSS kendi fabrikasında üretecekti.

    Tank fabrikası satılmadı, yatırım aldı, ülkenin savunma sanayii nasıl şaha kalktıysa, bu tür yatırım ve kaynakların sağlanması sayesinde tank palet fabrikası da eski atıl halinden tıpkı Aselsan, havelsan, Sage, Tai, Tei gibi kurtulup başka bir noktaya gelecek.
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    selim oğlu (yavuz demir) 2 hf.
    Maşallah acaba kaça satacaklar. ;)
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    Akınyahya 2 hf.
    İnşallah biz de en yakın zamanda şöyle son nesil bir tank üretiriz. En önemlisi de personelin az ve korunaklı olması. Silah hızlı üretiliyor ama kalifiye asker eğitimi uzun sürüyor.
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    FederalAlmanya 2 hf. en beğenilen
    Altayın gözü yaşlı bekliyoruzzz
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