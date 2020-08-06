Rus Bakan, T-14 Armata tanklarının üretimine başlandığını duyurdu

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Rusya, Armata ağır paletli platformu adı altında geliştirilen ve ilk kez 9 Mayıs 2015 tarihinde Kızıl Meydanda düzenlenen Zafer Günü gösterilerinde ortaya çıkan T-14 ana muharebe tankının üretimine başlandığını duyurdu. Armata ağır paletli platformu kapsamında ana muharebe tankı, zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve çeşitli zırhlı araçların geliştirilmesi öngörülüyor.

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Rus Tass haber ajansının bu konudaki sorusunu yanıtlayan Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, “Evet üretim aşamasındayız” cevabını verdi. 2018 yılında imzalanan kontrat dâhilinde üretilecek toplam 132 adet T-14 ve T-15 zırhlı muharebe aracının Rus ordusuna teslimatının 2021 yılında yapılacağı belirtildi.

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T-14 Armata’da bulunan motor ve termal görüntüleme sistemlerinde tespit edilen problemlerle de ilgili konuşan Bakan Manturov, “Evet, motor ve termal görüntüleme sistemlerinde görülen problemler giderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde tankın motoru tasarım aşamasında belirlenen performans değerleri ve teknik özellikleri karşılıyor. Termal görüntüleyicileri ise ithal etmekten vazgeçtik. Söz konusu teçhizat yerli imkânlarla Shvabe holding tarafından üretildi.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay yapılan açıklamalarda T-14 ve T-15’in Ağustos ayında düzenlenecek Army-2020 uluslararası silah fuarında potansiyel alıcılara gösterileceği duyurulmuştu. Bu konuya da değinen Bakan Manturov, T-14 için sipariş aldıklarını da belirtti.

Mürettebat, zırhlı bir kapsül içinde korunuyor

Üç kişilik mürettebatla kontrol edilen T-14 Armata’nın tareti (top kulesi) otomatik olarak işleyecek. Mürettebat ön tarafta bulunan zırhlı bir kapsül içinde görevini icra ederken tankın isabet alması durumunda söz konusu bölme sayesinde kayıp riskinin azalması sağlanacak. 48 ton ağırlığındaki tankın azami hızının 90 km/s, menzilinin ise 500 km olacağı ifade ediliyor. 125 mm’lik ana topa sahip T-14 Armata’ya ihtiyaç halinde 158 mm’lik top takmak mümkün olacak.

https://tass.com/defense/1185129

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