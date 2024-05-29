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    Rusya, ilk yerli çip üretim aracını duyurdu: Ancak teknolojik olarak biraz eski

    Rusya, çip üretiminde kullanılan ilk yerli litografi aracını geliştirdi. 350nm ve üstü çipler üretebilen araç, Rusya'nın yarı iletken üretimi için önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor.
    Rusya, ilk yerli çip üretim aracını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Rusya, çip üretiminde kullanılan ilk yerli litografi aracını geliştirdi. 350nm ve üstü üretim sürecine sahip çipler üretebilen ve şu anda test aşamasında olan araç, Rusya'nın yarı iletken üretimi için önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor.

    Günümüzün 3nm çiplerine kıyasla oldukça eski bir üretim teknolojisi olan 350nm süreci, şuanda bazı otomotiv ve güç çiplerinin üretiminde kullanılıyor. Bunun dışında, çok ileri olmayan askeri düzeydeki çiplerin üretimi için de kullanılabilir. 

    Intel, 1995'te Pentium işlemcilerinde kullanmıştı

    Geçmişe dönüp baktığımızda, 350nm düğümününün 1995 ve 1997 yıllarında üretilen Intel Pentium MMX, Pentium Pro ve Pentium II işlemcilerinde kullanıldığını görüyoruz. AMD de bu düğümü 1997'de K6 işlemcisi için kullandı.

    Rusya için bile 350 nm'lik bir üretim süreci modası geçmiş sayılabilir. Ülkenin sözleşmeli çip üreticilerinden ikisi Angstrem ve Mikron daha ileri üretim süreçleriyle üretim yapıyor. Her iki şirket de 250nm'den 90nm'ye kadar değişen süreçlerde ürünler sunuyor.

    Şimdilik Rus litografi aracının ticari olarak nasıl kullanılabileceği belli değil. Ancak, cihazın asıl amacının daha gelişmiş litografi makineleri için bir geliştirme aracı olarak hizmet etmek olduğunu tahmin edebiliriz. Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Batı menşeili çiplere erişmesi engellenen Rusya, dışarıya olan bağımlılığını azaltmak adına yerli çip üretimini geliştirmek istiyor. Ancak Rusya'nın yarı iletken sektörü, hükümetin 2023'te duyurduğundan çok daha yavaş bir hızda gelişiyor. Bu hedeflere göre, yıl sonuna kadar 90nm üretim teknolojisiyle yerel üretimin arttırılması, 2027 yılına kadar 28nm ve 2030'a kadar 14nm süreçlerine geçilmesi planlanmıştı.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/russia-develops-its-first-lithography-tool-outdated-by-30-years-from-day-one https://tass.ru/ekonomika/20866253
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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