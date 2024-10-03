Rusya, yerli çip üretim araçları için 2,54 milyar dolar harcayacak: Hedef 28nm

- Çip üretiminde yerlilik hedefleniyor
- Hedef, 2030'a kadar 65nm veya 90nm'de üretim yapabilen araçlar
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Çip üretiminde yerlilik hedefleniyor
Rus çip üreticileri (Angstrem, Mikron vb.) 65 nm ve 90 nm gibi olgun üretim süreçlerinde üretim yapabiliyor. Ancal çip üretiminde kullanılan 400 araçtan yalnızca %12'si şu anda yerel olarak üretilebiliyor. Ek olarak ülkeye uygulanan yaptırımlar yüzünden Rusya, kritik ekipmanlara erişmekte zorlanıyor, erişebildikleri de %40-50 oranında pahalıya mal oluyor. Dolayısıyla aliyetleri azaltmak ve yabancı araçlara olan bağımlılığı azaltmak için Rusya Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile devlet tarafından kontrol edilen MIET şirketi, çip üretiminde ihtiyaç duyulan ekipman ve hammaddelerin yaklaşık %70'i için yerel alternatifler geliştirmeye odaklanan bir program geliştirdiler.
Program, araçlar, hammaddeler ve elektronik tasarım otomasyonu (EDA) araçları dahil olmak üzere çip yapımının çeşitli yönlerini kapsıyor. Proje, 180nm ile 28nm arasında değişen mikroelektronik, mikrodalga elektroniği, fotonik ve güç elektroniği gibi 20 farklı teknoloji rotası geliştirecek. Geliştirilen bazı teknolojiler ayrıca fotomaske üretimi ve elektronik modül montajı için de kullanılacak.
Hedef, 2030'a kadar 65nm veya 90nm'de üretim yapabilen araçlar
2026 yılı sonuna kadar beklenen önemli kilometre taşlarından biri, 350nm ve 130nm işlem teknolojileri için litografi ekipmanı ve 150nm üretim süreci için elektron ışını litografi ekipmanı geliştirmek. Ayrıca ülke, birkaç yıl içinde kimyasal buhar biriktirme ekipmanı ile epitaksisini geliştirmeyi planlıyor. Ayrıca Sanayi Bakanlığı, 2026 yılı sonuna kadar yerli yarı iletken endüstrisinin silikon külçeleri üretmesini ve bunları plakalar haline getirebilmesini istiyor.
Rusya, 2030 yılına kadar ise 65nm veya 90nm üretim teknolojilerine sahip plakaları işleyebilen yerli litografi sistemleri üretmeyi hedefliyor. Böylece ülkenin yarı iletken üretme yeteneğinin önemli ölçüde geliştirilmesi amaçlanıyor. Ancak bu hedeflere ulaşılsa bile, ülke, küresel yarı iletken endüstrisinin onlarca yıl gerisinde kalmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.