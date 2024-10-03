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    Rusya, yerli çip üretim araçları için 2,54 milyar dolar harcayacak: Hedef 28nm

    Rusya, 2030 yılına kadar yerli çip üretim ekipmanları geliştirmek için 2,54 milyar dolar harcayacak. Hedef, 2030'a kadar 65nm veya 90nm'de üretim yapabilen araçlar geliştirmek.
    Rusya yerli çip üretim araçları için 2,54 milyar dolar harcayacak Tam Boyutta Gör
    Rusya, 2030 yılına kadar yabancı çip üretim ekipmanlarını değiştirmek amacıyla kurulan büyük ölçekli bir programı desteklemek için 2,54 milyar dolardan fazla para ayırdı. Girişim, ithal çip üretim araçlarına olan bağımlılığı azaltmak ve nihayetinde 28 nm sınıfı çipler üretmek için 110 araştırma ve geliştirme projesini başlatmayı içeriyor.

    Çip üretiminde yerlilik hedefleniyor

    Rus çip üreticileri (Angstrem, Mikron vb.) 65 nm ve 90 nm gibi olgun üretim süreçlerinde üretim yapabiliyor. Ancal çip üretiminde kullanılan 400 araçtan yalnızca %12'si şu anda yerel olarak üretilebiliyor. Ek olarak ülkeye uygulanan yaptırımlar yüzünden Rusya, kritik ekipmanlara erişmekte zorlanıyor, erişebildikleri de %40-50 oranında pahalıya mal oluyor. Dolayısıyla aliyetleri azaltmak ve yabancı araçlara olan bağımlılığı azaltmak için Rusya Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile devlet tarafından kontrol edilen MIET şirketi, çip üretiminde ihtiyaç duyulan ekipman ve hammaddelerin yaklaşık %70'i için yerel alternatifler geliştirmeye odaklanan bir program geliştirdiler.

    Program, araçlar, hammaddeler ve elektronik tasarım otomasyonu (EDA) araçları dahil olmak üzere çip yapımının çeşitli yönlerini kapsıyor. Proje, 180nm ile 28nm arasında değişen mikroelektronik, mikrodalga elektroniği, fotonik ve güç elektroniği gibi 20 farklı teknoloji rotası geliştirecek. Geliştirilen bazı teknolojiler ayrıca fotomaske üretimi ve elektronik modül montajı için de kullanılacak.

    Hedef, 2030'a kadar 65nm veya 90nm'de üretim yapabilen araçlar

    2026 yılı sonuna kadar beklenen önemli kilometre taşlarından biri, 350nm ve 130nm işlem teknolojileri için litografi ekipmanı ve 150nm üretim süreci için elektron ışını litografi ekipmanı geliştirmek. Ayrıca ülke, birkaç yıl içinde kimyasal buhar biriktirme ekipmanı ile epitaksisini geliştirmeyi planlıyor. Ayrıca Sanayi Bakanlığı, 2026 yılı sonuna kadar yerli yarı iletken endüstrisinin silikon külçeleri üretmesini ve bunları plakalar haline getirebilmesini istiyor.

    Rusya, 2030 yılına kadar ise 65nm veya 90nm üretim teknolojilerine sahip plakaları işleyebilen yerli litografi sistemleri üretmeyi hedefliyor. Böylece ülkenin yarı iletken üretme yeteneğinin önemli ölçüde geliştirilmesi amaçlanıyor. Ancak bu hedeflere ulaşılsa bile, ülke, küresel yarı iletken endüstrisinin onlarca yıl gerisinde kalmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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