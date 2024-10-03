Rusya, yerli çip üretim araçları için 2,54 milyar dolar harcayacak: Hedef 28nm

Tam Boyutta Gör Rusya, 2030 yılına kadar yabancı çip üretim ekipmanlarını değiştirmek amacıyla kurulan büyük ölçekli bir programı desteklemek için 2,54 milyar dolardan fazla para ayırdı. Girişim, ithal çip üretim araçlarına olan bağımlılığı azaltmak ve nihayetinde 28 nm sınıfı çipler üretmek için 110 araştırma ve geliştirme projesini başlatmayı içeriyor.

Çip üretiminde yerlilik hedefleniyor

Rus çip üreticileri (Angstrem, Mikron vb.) 65 nm ve 90 nm gibi olgun üretim süreçlerinde üretim yapabiliyor. Ancal çip üretiminde kullanılan 400 araçtan yalnızca %12'si şu anda yerel olarak üretilebiliyor. Ek olarak ülkeye uygulanan yaptırımlar yüzünden Rusya, kritik ekipmanlara erişmekte zorlanıyor, erişebildikleri de %40-50 oranında pahalıya mal oluyor. Dolayısıyla aliyetleri azaltmak ve yabancı araçlara olan bağımlılığı azaltmak için Rusya Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile devlet tarafından kontrol edilen MIET şirketi, çip üretiminde ihtiyaç duyulan ekipman ve hammaddelerin yaklaşık %70'i için yerel alternatifler geliştirmeye odaklanan bir program geliştirdiler.

Program, araçlar, hammaddeler ve elektronik tasarım otomasyonu (EDA) araçları dahil olmak üzere çip yapımının çeşitli yönlerini kapsıyor. Proje, 180nm ile 28nm arasında değişen mikroelektronik, mikrodalga elektroniği, fotonik ve güç elektroniği gibi 20 farklı teknoloji rotası geliştirecek. Geliştirilen bazı teknolojiler ayrıca fotomaske üretimi ve elektronik modül montajı için de kullanılacak.

Rusya, ilk yerli çip üretim aracını duyurdu 4 ay önce eklendi

Hedef, 2030'a kadar 65nm veya 90nm'de üretim yapabilen araçlar

2026 yılı sonuna kadar beklenen önemli kilometre taşlarından biri, 350nm ve 130nm işlem teknolojileri için litografi ekipmanı ve 150nm üretim süreci için elektron ışını litografi ekipmanı geliştirmek. Ayrıca ülke, birkaç yıl içinde kimyasal buhar biriktirme ekipmanı ile epitaksisini geliştirmeyi planlıyor. Ayrıca Sanayi Bakanlığı, 2026 yılı sonuna kadar yerli yarı iletken endüstrisinin silikon külçeleri üretmesini ve bunları plakalar haline getirebilmesini istiyor.

Rusya, 2030 yılına kadar ise 65nm veya 90nm üretim teknolojilerine sahip plakaları işleyebilen yerli litografi sistemleri üretmeyi hedefliyor. Böylece ülkenin yarı iletken üretme yeteneğinin önemli ölçüde geliştirilmesi amaçlanıyor. Ancak bu hedeflere ulaşılsa bile, ülke, küresel yarı iletken endüstrisinin onlarca yıl gerisinde kalmaya devam edecek.

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Rusya yerli çip üretim araçları için 2,54 milyar dolar harcayacak