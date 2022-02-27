Rusya'dan ABD'ye sert uyarı: ISS, ABD'ye veya Avrupa'ya düşebilir

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam etmekte. Bu süreçte Rusya'ya birçok ülkeden kınama mesajları geldi. Ayrıca ABD de bu duruma sessiz kalmayarak Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarını duyurdu. Beyaz Saray tarafından duyurulan yaptırımlar arasında yarı iletkenler, telekomünikasyon ve aviyonik gibi hassas teknolojilere Rusya'nın ulaşmasını engellemek bulunuyor.

Anonymous'tan Rusya'ya siber savaş ilanı 2 gün önce eklendi

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Rusya, ABD, Japonya, Kanada ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ortaklaşa yürüttüğü bir projeydi. Çeşitli milletlerden astronotlar ortaklaşa çalışmalar yapıyorlardı. Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan sonra ABD'nin Rusya'ya karşı durması Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki dengeleri değiştirebilir. Zira ABD, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarını duyurmasından sonra Rusya'nın uzay programı başkanı Dmitry Rogozin Twitter'da bazı paylaşımlar yaptı.

Rusya Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Dünya'ya düşürebilir mi?

Tam Boyutta Gör

ABD'nin Rusya'ya karşı yayınladığı yaptırımlardan sonra Rogozin Twitter'da yaptığı paylaşımda, Rusya‘nın ISS‘nin navigasyon ve kontrol birimlerinden sorumlu olduğunu yani Rusya olmadan ISS'nin yörüngede tutulmasının çok güç olduğunun ve ISS düşerse ABD veya Avrupa'ya düşebileceğinin altını çizdi.

Şu an için ISS'nin dünyaya düşmesi hakkında endişe etmenize gerek yok. Çünkü ISS'teki astronotlar, NASA ve Roscosmos ile ortak çalışarak uzay istasyonunu ayakta tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ediyorlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.