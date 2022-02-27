Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rusya'dan ABD'ye sert uyarı: ISS, ABD'ye veya Avrupa'ya düşebilir

    Rusya uzay programı başkanı Dmitry Rogozin, ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarını duyurmasından sonra ABD'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'nunu düşürmekle tehdit etti.
    16

    Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu düşürecek mi?

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam etmekte. Bu süreçte Rusya'ya birçok ülkeden kınama mesajları geldi. Ayrıca ABD de bu duruma sessiz kalmayarak Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarını duyurdu. Beyaz Saray tarafından duyurulan yaptırımlar arasında yarı iletkenler, telekomünikasyon ve aviyonik gibi hassas teknolojilere Rusya'nın ulaşmasını engellemek bulunuyor. 

    Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Rusya, ABD, Japonya, Kanada ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ortaklaşa yürüttüğü bir projeydi. Çeşitli milletlerden astronotlar ortaklaşa çalışmalar yapıyorlardı. Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan sonra ABD'nin Rusya'ya karşı durması Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki dengeleri değiştirebilir. Zira ABD, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarını duyurmasından sonra Rusya'nın uzay programı başkanı Dmitry Rogozin Twitter'da bazı paylaşımlar yaptı.

    Rusya Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Dünya'ya düşürebilir mi?

    Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu düşürecek mi?
    Tam Boyutta Gör

    ABD'nin Rusya'ya karşı yayınladığı yaptırımlardan sonra Rogozin Twitter'da yaptığı paylaşımda, Rusya‘nın ISS‘nin navigasyon ve kontrol birimlerinden sorumlu olduğunu yani Rusya olmadan ISS'nin yörüngede tutulmasının çok güç olduğunun ve ISS düşerse ABD veya Avrupa'ya düşebileceğinin altını çizdi.

    Şu an için ISS'nin dünyaya düşmesi hakkında endişe etmenize gerek yok. Çünkü ISS'teki astronotlar, NASA ve Roscosmos ile ortak çalışarak uzay istasyonunu ayakta tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ediyorlar.  

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Silent Guardian +99 MarionCobretti +82 frudi +78 gowlet +67 Sarı Mucit +67 TITAN +65 RS94 +60 David Attenborough +55 hollowman_ +55 ladro +52
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4843 kez okundu.
    15 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nasa, ISS ve
    5 etiket daha ABD uluslararası uzay istasyonu Rusya-Ukrayna Savaşı Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili106,5b
    Instagram Sayfası46,4b
    YouTube Kanalı320b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    VOK-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız