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Rusya, uzay atıklarını toplamak için 2 milyar dolarlık yatırım yapacak

Rusya'nın Dünya'nın yörüngesinde dolaşana uzay atıklarını temizlemek için girişmlerde bulunacağı açıklandı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
LesEnfantsTerribles
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Rusya, uzay atıklarını toplamak için 2 milyar dolarlık yatırım yapacak
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Rusya merkezli Uzay ve Roket Kurumu Energia'nın, dünyanın yörüngesinde bulunan uzay atıklarını toplamaya yönelik bir çalışma yapacağı ortaya çıktı.

Dünyanın yörüngesinde bulunan işe yaramaz konumda bulunan 600 civarındaki uydunun gelecekte yapılacak olan uzay çalışmalarına engel olabileceği ve yörüngeden atılması gerektiği açıklanırken, Energia firmasının bu çalışma doğrultusunda 60 milyar ruble yani 2 milyar dolar civarında bir yatırım yapacağı belirtildi.

Energia firmasının uzay atıklarını temizlemek için yapacağı çalışmaya özel bir araç hazırlayacağını, bu aracın tasarım ve testlerinin 2020 yılına kadar tamamlanacağı açıklandı. Dünyanın yörüngesinde yer alan atıkların atmosfere yollanarak yanması sağlanacağı veya okyanusa düşürüleceği iddia ediliyor.

Rusya merkezli Energia'nın 2020 yılına kadar çalışmalarını tamamlayıp en geç 2023 yılında uygulamaya başlayacağı ifade edilirken, uzay atıklarını temizleme çalışmalarının 15 yıllık bir süreç içinde tamamlanması bekleniyor.

Peki bu sistem nasıl çalışacak?

Energia firmasının hazırlayacağı sistem, 15 yıl gibi oldukça uzun bir süre faaliyette kalacağı için güç ihtiyacının nükleer enerji ile karşılanacağı ön görülüyor ayrıca elektrik üretimi içinde uzaydaki radyo termal dalgalardan faydalanılacağı tahmin ediliyor.

Rusya merkezli Energia'nın bu çalışmanın ardından dünyaya yönelme ihtimali olan tehlike uzay cisimlerini durdurmak için koruma sistemi üzerine bir çalışma yapacağı da belirtiliyor.

Rusya, uzay atıklarını toplamak için 2 milyar dolarlık yatırım yapacak
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P.DJOSER 7 yıl
Birinin yapması lazımdı artık...
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snomask 9 yıl
eninde sonunda bunu bir firmanın yapması gerekecek zaten. 10 yıl içinde uzaya fırlatılacak mekikleri de düşünürseniz geleceğin karlı işlerinden biri de olabilir.
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iamburak 7 yıl
Amerikanların yapmasındansa Rusların yapmasını yeğlerim
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1. Selim 9 yıl
Böyle caf caflı laflar adı altında savaşıyor büyük güçler.
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artenis 9 yıl
Temiz uzay için iteleyelim :p
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El Cazador 9 yıl
Garip
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bilalMW 9 yıl
Şimdi şöyle oluyor toplıcak aracı görmek lazım ama sade temiz bir uzay projesi değil bence.
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Bundeskanzler 9 yıl
belkide okyanusa düşürdüğü uyduları hurda olarak satar.
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abdulmusavvir 9 yıl
Sevsinler, atıkları atmosferin altına çekip düşüreceklermişmiş...:)
Ne kadar casus ve arızalanmış uydu varsa toplama projesi işte, çöp möp ne zannediyorlar insanları ya, bi akıllı sizdiniz.
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heatblast 9 yıl
uzay değilde dünyayı temizlese olduyormu rusya
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aktorun 9 yıl
Dunya nin yorungesinde ise yaramaz durumdaki seylerden bazilarida gozetleme icin kullanilan casus uydular olabilir pekala.
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Patatesli Çay 9 yıl
aslında yörünge dışına atılabiliyorsa dünyadaki atıklar atılabilir ilerleyen zamanlarda
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Paramedik 112 9 yıl
Daha temiz bir uzay için elele.


O değil de küresel ısınmayı yavaşlatmak için uzaydan dünyayı serinletecek bir şeyler getirmeli bence. Artık geri dönülemez noktayı geçtik, kıyamete doğru gidiyoruz .
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Paramedik 112 9 yıl
Daha temiz bir uzay için elele.


O değil de küresel ısınmayı yavaşlatmak için uzaydan dünyayı serinletecek bir şeyler getirmeli bence. Artık geri dönülemez noktayı geçtik, kıyamete doğru gidiyoruz .
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mufat 9 yıl
peki bu şirketin karı ne olacak?
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swat882 9 yıl
evet bende merak ettim.. amerikanın pisliklerini rusya mı temizleyecek
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arel.gr 9 yıl

mufat

peki bu şirketin karı ne olacak?

geri kazanim tabiiki.
beyaz element metallerden rhodium,platin,paladium ve altın olmasaydı Ay'a ziyaret olmazdı.
0.15mm altın iyi radyasyon kalkanıdır.
mekiklerde güneş'in yakıcı ısısını yansıtır..
uzay endüstrisi büyüdükçe, altına olan talep artmıştır.
infilak eden columbia uzay mekiğinde 40kg altın kullanılmıştır.
hubble teleskopunun elektrik bağlantılarında korozyona karşı altın kaplamalar mevcuttur.
altın alaşımlarι ısının 3300 dereceye varan uzay mekiklerinin motor enjektörlerinde kullanılır.
Altın alaşımı yüksek ısılara karşı koruma sağlayan en dayanıklı ve uzun ömürlü materyaldir.
bu günlerin altın kg başı 30bin € üzeridir,beyaz metaller dahada fazla
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