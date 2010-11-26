Rusya, uzay atıklarını toplamak için 2 milyar dolarlık yatırım yapacak

Rusya merkezli Uzay ve Roket Kurumu Energia'nın, dünyanın yörüngesinde bulunan uzay atıklarını toplamaya yönelik bir çalışma yapacağı ortaya çıktı.

Dünyanın yörüngesinde bulunan işe yaramaz konumda bulunan 600 civarındaki uydunun gelecekte yapılacak olan uzay çalışmalarına engel olabileceği ve yörüngeden atılması gerektiği açıklanırken, Energia firmasının bu çalışma doğrultusunda 60 milyar ruble yani 2 milyar dolar civarında bir yatırım yapacağı belirtildi.

Energia firmasının uzay atıklarını temizlemek için yapacağı çalışmaya özel bir araç hazırlayacağını, bu aracın tasarım ve testlerinin 2020 yılına kadar tamamlanacağı açıklandı. Dünyanın yörüngesinde yer alan atıkların atmosfere yollanarak yanması sağlanacağı veya okyanusa düşürüleceği iddia ediliyor.

Rusya merkezli Energia'nın 2020 yılına kadar çalışmalarını tamamlayıp en geç 2023 yılında uygulamaya başlayacağı ifade edilirken, uzay atıklarını temizleme çalışmalarının 15 yıllık bir süreç içinde tamamlanması bekleniyor.

Peki bu sistem nasıl çalışacak?

Energia firmasının hazırlayacağı sistem, 15 yıl gibi oldukça uzun bir süre faaliyette kalacağı için güç ihtiyacının nükleer enerji ile karşılanacağı ön görülüyor ayrıca elektrik üretimi içinde uzaydaki radyo termal dalgalardan faydalanılacağı tahmin ediliyor.

Rusya merkezli Energia'nın bu çalışmanın ardından dünyaya yönelme ihtimali olan tehlike uzay cisimlerini durdurmak için koruma sistemi üzerine bir çalışma yapacağı da belirtiliyor.