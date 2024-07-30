Rüzgar türbinlerinin kurulum maliyetini yüzde 50 azaltan teknoloji geliştirildi

Rüzgar türbinlerinde maliyeti düşüren yöntem
CLS Wind'in patentli asansör tarzı montaj sistemi, büyük vinçler ve ağır kaldırma mavnaları veya gemileri kullanılmadan daha kolay, daha güvenli ve daha hızlı rüzgar türbini kurulumu vadediyor. Ayrıca aynı yöntemi kullanarak bakım ve montaj faaliyetleri de daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde yönetilebilir.
Bu sistem tasarımı tüm platformlarla uyumlu olduğu için yaygın olarak bulunan küçük vinçler kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. Haliyle eş zamanlı kurulumların önünü açıyor. Süreçlerin hızlandırılmasına paralel olarak firma, yüzde 75’e varan düşük emisyon salınımının mümkün olduğunu söylüyor.
ABD, 2010 yılında 47 GW olan rüzgâr kapasitesini son yıllarda üç kattan fazla artırarak 2023 yılı sonunda 147,5 GW'a çıkarmış durumda. Ancak, Global Data tarafından hazırlanan bir rapora göre, rüzgar türbinlerinin kullanım oranı 2023 yılında yüzde 33,5 ile son sekiz yılın en düşük seviyesine gerilemiş vaziyette. Bu gerilemeye maliyet kaygılarının neden olduğu düşünülüyor. CLS Wind gibi yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere ABD, 48,6 milyon dolarlık bir ödül programı işletiyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/cls-wind-turbine-installation-system-abs-approval https://www.clswind.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.