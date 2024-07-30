Rüzgar türbinlerinin kurulum maliyetini yüzde 50 azaltan teknoloji geliştirildi

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli rüzgar enerjisi girişimi CLS Wind'in yenilikçi kurulum sistemine prensip onayı aldığını duyurdu. Şirkete göre yeni kurulum sistemi karada, açık denizde ve yüzer rüzgar türbinlerinde maliyetleri yarı yarıya düşürebilirken daha büyük rüzgar türbinlerinin kurulmasına da olanak tanıyor.

Rüzgar türbinlerinde maliyeti düşüren yöntem

CLS Wind'in patentli asansör tarzı montaj sistemi, büyük vinçler ve ağır kaldırma mavnaları veya gemileri kullanılmadan daha kolay, daha güvenli ve daha hızlı rüzgar türbini kurulumu vadediyor. Ayrıca aynı yöntemi kullanarak bakım ve montaj faaliyetleri de daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde yönetilebilir.

Tam Boyutta Gör Amerikan Denizcilik Bürosu (ABS) tarafından prensip onayı verilen yöntem için CLS Wind CEO'su Kent A. Johnson “oyunun kurallarını değiştiren teknoloji” söylemini kullanıyor. CLS Wind'e göre yeni teknoloji türbin ve nacelle bölümünün ağır kaldırma mavnaları veya gemileri olmadan kurulmasına olanak sağlıyor. Ayrıca, bakım ve büyük yükseltmeler de daha hızlı ve daha ucuza gerçekleştirilebiliyor.

Bu sistem tasarımı tüm platformlarla uyumlu olduğu için yaygın olarak bulunan küçük vinçler kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. Haliyle eş zamanlı kurulumların önünü açıyor. Süreçlerin hızlandırılmasına paralel olarak firma, yüzde 75’e varan düşük emisyon salınımının mümkün olduğunu söylüyor.

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ABD, 2010 yılında 47 GW olan rüzgâr kapasitesini son yıllarda üç kattan fazla artırarak 2023 yılı sonunda 147,5 GW'a çıkarmış durumda. Ancak, Global Data tarafından hazırlanan bir rapora göre, rüzgar türbinlerinin kullanım oranı 2023 yılında yüzde 33,5 ile son sekiz yılın en düşük seviyesine gerilemiş vaziyette. Bu gerilemeye maliyet kaygılarının neden olduğu düşünülüyor. CLS Wind gibi yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere ABD, 48,6 milyon dolarlık bir ödül programı işletiyor.

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