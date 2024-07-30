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    Rüzgar türbinlerinin kurulum maliyetini yüzde 50 azaltan teknoloji geliştirildi

    ABD merkezli enerji şirketi CLS Wind'in teknolojisi rüzgar türbini kurulumlarında yüzde 50 maliyet tasarrufu sağlıyor. Firma ayrıca yüzde 75’e vara düşük emisyon salınımı vadediyor.
    Rüzgar türbini kurulum maliyetini yüzde 50 azaltan teknoloji Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli rüzgar enerjisi girişimi CLS Wind'in yenilikçi kurulum sistemine prensip onayı aldığını duyurdu. Şirkete göre yeni kurulum sistemi karada, açık denizde ve yüzer rüzgar türbinlerinde maliyetleri yarı yarıya düşürebilirken daha büyük rüzgar türbinlerinin kurulmasına da olanak tanıyor.

    Rüzgar türbinlerinde maliyeti düşüren yöntem

    CLS Wind'in patentli asansör tarzı montaj sistemi, büyük vinçler ve ağır kaldırma mavnaları veya gemileri kullanılmadan daha kolay, daha güvenli ve daha hızlı rüzgar türbini kurulumu vadediyor. Ayrıca aynı yöntemi kullanarak bakım ve montaj faaliyetleri de daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde yönetilebilir.

    Rüzgar türbini kurulum maliyetini yüzde 50 azaltan teknoloji Tam Boyutta Gör
    Amerikan Denizcilik Bürosu (ABS) tarafından prensip onayı verilen yöntem için CLS Wind CEO'su Kent A. Johnson “oyunun kurallarını değiştiren teknoloji” söylemini kullanıyor. CLS Wind'e göre yeni teknoloji türbin ve nacelle bölümünün ağır kaldırma mavnaları veya gemileri olmadan kurulmasına olanak sağlıyor. Ayrıca, bakım ve büyük yükseltmeler de daha hızlı ve daha ucuza gerçekleştirilebiliyor.

    Bu sistem tasarımı tüm platformlarla uyumlu olduğu için yaygın olarak bulunan küçük vinçler kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. Haliyle eş zamanlı kurulumların önünü açıyor. Süreçlerin hızlandırılmasına paralel olarak firma, yüzde 75’e varan düşük emisyon salınımının mümkün olduğunu söylüyor.

    ABD, 2010 yılında 47 GW olan rüzgâr kapasitesini son yıllarda üç kattan fazla artırarak 2023 yılı sonunda 147,5 GW'a çıkarmış durumda. Ancak, Global Data tarafından hazırlanan bir rapora göre, rüzgar türbinlerinin kullanım oranı 2023 yılında yüzde 33,5 ile son sekiz yılın en düşük seviyesine gerilemiş vaziyette. Bu gerilemeye maliyet kaygılarının neden olduğu düşünülüyor. CLS Wind gibi yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere ABD, 48,6 milyon dolarlık bir ödül programı işletiyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/cls-wind-turbine-installation-system-abs-approval https://www.clswind.com/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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