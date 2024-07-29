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    Rüzgar ve güneş enerjisi 2024’te Çin’in enerji kapasitesinin yüzde 40’ını aşacak

    Yenilenebilir enerji kapasitesinde ve kurulumunda açık ara lider olan Çin’de rüzgar ve güneş enerjisi yıl sonuna kadar ülkenin enerji kapasitesinin yüzde 40’ını aşacak.
    Çin’in enerji kapasitesinin yüzde 40’ı rüzgar ve güneş gelecek Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji kapasitesinde ve kurulumunda dünyanın bir numarası olan Çin, 2024 yılı içerisinde önemli bir kilometre taşına daha ulaşacak. Verilere göre rüzgar ve güneş enerjisi tarihte ilk defa Çin’in kömür yakıtlı enerji kapasitesini geride bırakmış durumda. Yeni bir rapora göre ise rüzgar ve güneş, yıl sonuna kadar Çin'in toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 40'ından fazlasını oluşturacak.

    Çin, yenilenebilir enerjide hızlı büyümeye devam ediyor

    Çin Elektrik Konseyi (CEC) raporunda belirtilenlere göre Çin'in bu yıl şebekeye yaklaşık 300 gigawatt (GW) güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi ekleyecek. Bu, bir önceki yıl 293GW olan kapasitenin bir miktar üzerinde gerçekleşecek. Böylelikle Çin'deki şebekeye bağlı toplam rüzgar ve güneş enerjisi üretim kapasitesinin yıl sonuna kadar 1.350 GW’a çıkması öngörülüyor. Dolayısıyla ülkenin tüm enerji kaynaklarında elde ettiği 3.300 GW'lık toplam kurulu kapasitenin yüzde 40’ından fazlası rüzgar ve güneş enerjisinden gelmiş olacak.

    Çin’in enerji kapasitesinin yüzde 40’ı rüzgar ve güneş gelecek Tam Boyutta Gör
    Rapor, nükleer ve hidroelektrik de dahil olmak üzere fosil yakıt dışı enerji kaynaklarının toplam kurulu kapasitesinin 2024 sonunda 1.900 GW'a veya toplam enerji karışımının yüzde 57,5'ine çıkabileceğini de ortaya koyuyor. Dünyanın en büyük sera gazı yayıcısı ve enerji tüketicisi olan Çin, karbon nötr olmayı hedeflediği 2060 yılına kadar toplam enerji karışımının yüzde 80'ini fosil olmayan yakıt kaynaklarından elde etmek zorunda.

    2024’ün ilk yarısında ülkenin toplam 1.180 GW (yüzde 38,4) rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi bulunuyor. Bunun yanında haziran sonu itibariyle kömür yakıtlı kapasite ise 1.170 GW (yüzde 38,1) seviyesinde. CEC, yıl sonunda bunun yüzde 37’nin altına düşeceğini öngörüyor. Çin, 2026 itibariyle kömür tüketimini aşamalı olarak azaltacak.

    Bununla birlikte rapor, Çin'in şebeke altyapısının, kesintili rüzgar ve güneş enerjisi arzıyla başa çıkabilmek için iletim ve depolama esnekliğini artırmak amacıyla daha fazla iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Bu çok önemli zira 2024 yılının ilk yarısında güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin kullanımı kömürün yarısından bile az oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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