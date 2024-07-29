Rüzgar ve güneş enerjisi 2024’te Çin’in enerji kapasitesinin yüzde 40’ını aşacak

Çin, yenilenebilir enerjide hızlı büyümeye devam ediyor
Çin Elektrik Konseyi (CEC) raporunda belirtilenlere göre Çin'in bu yıl şebekeye yaklaşık 300 gigawatt (GW) güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi ekleyecek. Bu, bir önceki yıl 293GW olan kapasitenin bir miktar üzerinde gerçekleşecek. Böylelikle Çin'deki şebekeye bağlı toplam rüzgar ve güneş enerjisi üretim kapasitesinin yıl sonuna kadar 1.350 GW’a çıkması öngörülüyor. Dolayısıyla ülkenin tüm enerji kaynaklarında elde ettiği 3.300 GW'lık toplam kurulu kapasitenin yüzde 40’ından fazlası rüzgar ve güneş enerjisinden gelmiş olacak.
2024’ün ilk yarısında ülkenin toplam 1.180 GW (yüzde 38,4) rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi bulunuyor. Bunun yanında haziran sonu itibariyle kömür yakıtlı kapasite ise 1.170 GW (yüzde 38,1) seviyesinde. CEC, yıl sonunda bunun yüzde 37’nin altına düşeceğini öngörüyor. Çin, 2026 itibariyle kömür tüketimini aşamalı olarak azaltacak.
Bununla birlikte rapor, Çin'in şebeke altyapısının, kesintili rüzgar ve güneş enerjisi arzıyla başa çıkabilmek için iletim ve depolama esnekliğini artırmak amacıyla daha fazla iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Bu çok önemli zira 2024 yılının ilk yarısında güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin kullanımı kömürün yarısından bile az oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.