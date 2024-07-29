Rüzgar ve güneş enerjisi 2024’te Çin’in enerji kapasitesinin yüzde 40’ını aşacak

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Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji kapasitesinde ve kurulumunda dünyanın bir numarası olan Çin, 2024 yılı içerisinde önemli bir kilometre taşına daha ulaşacak. Verilere göre rüzgar ve güneş enerjisi tarihte ilk defa Çin’in kömür yakıtlı enerji kapasitesini geride bırakmış durumda. Yeni bir rapora göre ise rüzgar ve güneş, yıl sonuna kadar Çin'in toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 40'ından fazlasını oluşturacak.

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Çin Elektrik Konseyi (CEC) raporunda belirtilenlere göre Çin'in bu yıl şebekeye yaklaşık 300 gigawatt (GW) güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi ekleyecek. Bu, bir önceki yıl 293GW olan kapasitenin bir miktar üzerinde gerçekleşecek. Böylelikle Çin'deki şebekeye bağlı toplam rüzgar ve güneş enerjisi üretim kapasitesinin yıl sonuna kadar 1.350 GW’a çıkması öngörülüyor. Dolayısıyla ülkenin tüm enerji kaynaklarında elde ettiği 3.300 GW'lık toplam kurulu kapasitenin yüzde 40’ından fazlası rüzgar ve güneş enerjisinden gelmiş olacak.

Tam Boyutta Gör Rapor, nükleer ve hidroelektrik de dahil olmak üzere fosil yakıt dışı enerji kaynaklarının toplam kurulu kapasitesinin 2024 sonunda 1.900 GW'a veya toplam enerji karışımının yüzde 57,5'ine çıkabileceğini de ortaya koyuyor. Dünyanın en büyük sera gazı yayıcısı ve enerji tüketicisi olan Çin, karbon nötr olmayı hedeflediği 2060 yılına kadar toplam enerji karışımının yüzde 80'ini fosil olmayan yakıt kaynaklarından elde etmek zorunda.

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2024’ün ilk yarısında ülkenin toplam 1.180 GW (yüzde 38,4) rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi bulunuyor. Bunun yanında haziran sonu itibariyle kömür yakıtlı kapasite ise 1.170 GW (yüzde 38,1) seviyesinde. CEC, yıl sonunda bunun yüzde 37’nin altına düşeceğini öngörüyor. Çin, 2026 itibariyle kömür tüketimini aşamalı olarak azaltacak.

Bununla birlikte rapor, Çin'in şebeke altyapısının, kesintili rüzgar ve güneş enerjisi arzıyla başa çıkabilmek için iletim ve depolama esnekliğini artırmak amacıyla daha fazla iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Bu çok önemli zira 2024 yılının ilk yarısında güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin kullanımı kömürün yarısından bile az oldu.

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