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    Rüzgar türbinlerinin kuleleri ahşaptan yapılacak

    Rüzgarın kesintisiz ve hızlı olduğu yerler genelde yerden yükseklerde oluyor. Modvion şirketi ise buralara ulaşmaya mühendislikle hazırlanmış tahtanın çözüm olacağını düşünüyor.
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    Günümüzde elektrik üretmek için dünyanın en ucuz elektrik santralleri rüzgar türbinleri. Gelecekte onlardan daha da fazla enerji sağlamamız yeni gelişen teknolojiler ile hiç de uzakta değil. Bunun için en iyi çözüm rüzgarın en iyi olduğu yere ulaşmak. Fakat çok yüksek kulelerin artan maliyetleri ve naklinde oluşan sorunlar çok büyük.

    Çözüm ise normal bir tırın üstüne yüklenebilen tahta parçaları ile nakletmek ve inşaat sahasında birbirine yapıştırmak. Şimdilik 150 metre hedefini benimseyen şirketin esas hedefi ise gerçekten inanılmaz olan 1500 metre gibi etkileyici bir değer.

    Tahta özel şekilde birleştirilir ve yalıtılır ise çok dayanıklı ve hafif olabiliyor. Kulenin hem materyal ucuzluğu hem de hafif olmasından ötürü monte edilecek yerin ekstra zemin güçlendirmesine gerek duymaması onu daha avantajlı kılıyor.

    Çevreyi düzeltelim derken çok fazla karbon emisyonuna neden olmak kimsenin istemediği bir şey. Devasa çelik kuleler yapmak doğal olarak sera etkisine neden olan CO2 emisyonuna sebep olurken, tahtadan kule yapmak negatif karbon emisyonunu sağlıyor.

    İsveç’li firma 2016 yılından beri hayallerinin peşinden koşmakta ama 2020 yılında ilk 30 metrelik kuleyi dikmeleri onlara prestij sağladı. Esas başarıyı ise geçtiğimiz ekim ayında 150 metrelik kule parçalarını ve fabrikasını hazır etmeleri oldu. Bu gelişme ayrıca onlara ilk büyük anlaşmalarını kazandırdı.

    Dünyanın en büyük bağımsız yenilenebilir enerji şirketi RES, 2026 ve 2036 arası yılda 20 rüzgar türbini için niyet mektubu verdi. Toplam değeri 380 milyon dolar eden anlaşma rüzgar türbinlerinin karbon ayak izlerini tek başına %30 düşürecek.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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