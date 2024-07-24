Yerli girişimin "Yeşil Buhar" sistemi ile endüstriyel tesislerde karbon salımını azalacak

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Tam Boyutta Gör Şirketlerin çevreyi koruyan enerjilere yönelmesi, yeni enerji türlerinin yaygınlaşmasına neden oluyor. Endüstride ısınma için fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması amacıyla yeşil buhar üretim sistemi geliştirildi. Heliosteam isimli yerli girişim, endüstriyel tesislerin karbon emisyonlarını düşürecek.

Yeşil buhar sistemi adı verilen solar termal yoğunlaştırmalı enerji santralleri, tıpkı güneş enerjisi santralleri gibi paneller kurulmasıyla hazırlanıyor. Ancak bu sistemde panellerin üstü güneş ısısını çekmek için tamamen ayna ile kaplanmış durumda. Elde edilen ısıl enerji, aynalar vasıtasıyla ana kuleye iletilerek yoğunlaştırılıyor. Kızgın yağ ya da buhar üretimi yapan sistemde modüler ünitelere depolanan enerji, kimya, tekstil, gıda, medikal gibi sektörlerde kurutma, ısıtma, yıkama ve işlemede kullanılabiliyor.

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Firma, sanayi kuruluşlarına düşük maliyetle termal enerji elde etme, modüler termal depolama üniteleriyle enerji güvenliğini sağlama ve salımı azaltarak karbon kredisi kazanma imkanı sunacak sistemin patent alma işlemleri ve endüstriyel tesislerle anlaşma çalışmalarını sürdürüyor.

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Heliosteam şirketinin ortaklarından Bener Karadeniz, "Şu anda 250 dereceye çıktık. Endüstriyel tesisin ihtiyacı 750 dereceyse, o sıcaklıklara da ulaşabiliyoruz. Tekniğimizin benzeri bulunmuyor, yakın coğrafyamızda da yok. Aynı zamanda azalttığımız bakım ve kurulum maliyetleriyle tesisin fiyatı da düşük." ifadesini kullandı.

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Yerli girişimin Yeşil Buhar sistemi ile karbon salınımı azalacak