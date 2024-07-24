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    Yerli girişimin "Yeşil Buhar" sistemi ile endüstriyel tesislerde karbon salımını azalacak

    Heliosteam isimli girişimin Yeşil Buhar adını verdiği solar termal yoğunlaştırmalı enerji santrali sayesinde endüstriyel tesislerin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmayı hedefleniyor.
    Yerli girişimin Yeşil Buhar sistemi ile karbon salınımı azalacak Tam Boyutta Gör
    Şirketlerin çevreyi koruyan enerjilere yönelmesi, yeni enerji türlerinin yaygınlaşmasına neden oluyor. Endüstride ısınma için fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması amacıyla yeşil buhar üretim sistemi geliştirildi. Heliosteam isimli yerli girişim, endüstriyel tesislerin karbon emisyonlarını düşürecek.

    Yeşil buhar sistemi adı verilen solar termal yoğunlaştırmalı enerji santralleri, tıpkı güneş enerjisi santralleri gibi paneller kurulmasıyla hazırlanıyor. Ancak bu sistemde panellerin üstü güneş ısısını çekmek için tamamen ayna ile kaplanmış durumda. Elde edilen ısıl enerji, aynalar vasıtasıyla ana kuleye iletilerek yoğunlaştırılıyor. Kızgın yağ ya da buhar üretimi yapan sistemde modüler ünitelere depolanan enerji, kimya, tekstil, gıda, medikal gibi sektörlerde kurutma, ısıtma, yıkama ve işlemede kullanılabiliyor.

    Yerli girişimin Yeşil Buhar sistemi ile karbon salınımı azalacak Tam Boyutta Gör

    Firma, sanayi kuruluşlarına düşük maliyetle termal enerji elde etme, modüler termal depolama üniteleriyle enerji güvenliğini sağlama ve salımı azaltarak karbon kredisi kazanma imkanı sunacak sistemin patent alma işlemleri ve endüstriyel tesislerle anlaşma çalışmalarını sürdürüyor.

    Heliosteam şirketinin ortaklarından Bener Karadeniz, "Şu anda 250 dereceye çıktık. Endüstriyel tesisin ihtiyacı 750 dereceyse, o sıcaklıklara da ulaşabiliyoruz. Tekniğimizin benzeri bulunmuyor, yakın coğrafyamızda da yok. Aynı zamanda azalttığımız bakım ve kurulum maliyetleriyle tesisin fiyatı da düşük." ifadesini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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