Yerli girişimin "Yeşil Buhar" sistemi ile endüstriyel tesislerde karbon salımını azalacak

Yeşil buhar sistemi adı verilen solar termal yoğunlaştırmalı enerji santralleri, tıpkı güneş enerjisi santralleri gibi paneller kurulmasıyla hazırlanıyor. Ancak bu sistemde panellerin üstü güneş ısısını çekmek için tamamen ayna ile kaplanmış durumda. Elde edilen ısıl enerji, aynalar vasıtasıyla ana kuleye iletilerek yoğunlaştırılıyor. Kızgın yağ ya da buhar üretimi yapan sistemde modüler ünitelere depolanan enerji, kimya, tekstil, gıda, medikal gibi sektörlerde kurutma, ısıtma, yıkama ve işlemede kullanılabiliyor.
Firma, sanayi kuruluşlarına düşük maliyetle termal enerji elde etme, modüler termal depolama üniteleriyle enerji güvenliğini sağlama ve salımı azaltarak karbon kredisi kazanma imkanı sunacak sistemin patent alma işlemleri ve endüstriyel tesislerle anlaşma çalışmalarını sürdürüyor.
Heliosteam şirketinin ortaklarından Bener Karadeniz, "Şu anda 250 dereceye çıktık. Endüstriyel tesisin ihtiyacı 750 dereceyse, o sıcaklıklara da ulaşabiliyoruz. Tekniğimizin benzeri bulunmuyor, yakın coğrafyamızda da yok. Aynı zamanda azalttığımız bakım ve kurulum maliyetleriyle tesisin fiyatı da düşük." ifadesini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.