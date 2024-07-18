Atık güneş panellerinden elde edilen silikon, lityum iyon pillerde kullanıldı

Güneş paneli kurulumlarındaki hızlı artış, panellerin ömrünü doldurmasının ardından muazzam miktarda atığın ortaya çıkmasını da beraberinde getiriyor. Panellerde kullanılan bakır ve gümüş gibi metallerin ileriki yıllarda yüksek bir talebe sahip olması bekleniyor. Ancak kolayca bulunabilen silikonun yeniden kullanılması şu ana kadar bir zorluk oluşturdu. Bu amaçla, QIBEBT'deki araştırmacılar silikonu geri dönüştürerek lityum iyon pillerde kullanmayı akıl ettiler.
Silikon anotlu lityum iyon piller
Geleneksel olarak lityum iyon pillerde grafit anotlar kullanılıyor. Ancak araştırmalar silikon anotların lityum pillerin daha yüksek enerji yoğunluğuna ulaşmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, silikon anotlar malzemenin şarj-deşarj döngüsü sırasında önemli ölçüde genleşmeye ve daralmaya neden olması önemli bir problem olarak öne çıkıyor.
Bu durum, anotta mekanik kırılmalara ve pil performansının düşmesine neden oluyor. Çin'deki araştırma ekibi, anotu oluşturmak için mikrometre boyutunda silikon (uM-Si) parçacıkları kullandı. Ekip, mikrometre boyutunda parçacıklar oluşturmaya çalışmak yerine, kullanılmış güneş pillerinden silikonu yeniden değerlendirerek yaklaşımı uzun vadede daha sürdürülebilir hale getirdi.
Yüksek performans ve uzun ömür elde edildi
Araştırmacılar ayrıca bu yüksek performansı elde etmek için elektrolitin bileşenlerinde de ayarlamalar yaptılar. Ekip, 1/3 hacimsel oranla karıştırılmış 1,3-dioksan ve dimetoksietan çözeltisi içinde çözünmüş 3M LiPF6 elektrolit çözeltisi kullandı. Bu benzersiz kimyasal formülasyon, şarj-deşarj döngüleri sırasında kırılsalar bile silikon parçacıklarını bir arada tutan bir katı-elektrolit ara fazının (SEI) oluşmasına yardımcı oldu. Bu sayede, iyonik iletim korunarak, gereksiz reaksiyonların oluşması minimize edildi.
Ekip, pilin zorlu koşullarda da performansını koruyup koruyamayacağını test etmek için hücreleri, uM-Si ve yeni bir elektrolitle 80 döngü boyunca test etti. Hücrelerin, 340,7 Wh/kg'lık etkileyici bir enerji yoğunluğuna sahip olduğu gözlendi.
Günümüzde, lityum iyon pillerde kullanımı giderek artan silikonun güneş panellerinden temininin, daha çevreci ve döngüsel bir yenilenebilir enerji üretim zincirinin kurulması yolunda oldukça önemli bir gelişme olduğu şüphesiz.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/lithium-ion-battery-solar-cell-silicon https://www.nature.com/articles/s41893-024-01393-9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.